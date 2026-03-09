Wonyoung IVE liên tục gây tranh cãi: Bị tố "ám ảnh center", lạnh nhạt với fan

HHTO - Jang Wonyoung (IVE) đang trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận không hồi kết về cách hành xử của cô đối với các thành viên cùng nhóm và người hâm mộ trong thời gian gần đây.

Trong kỳ quảng bá cho album phòng thu mới của IVE, một đoạn video đăng tải khoảnh khắc nhóm chuẩn bị trên sân khấu trước khi diễn đã nhanh chóng viral vì một chi tiết. Trong đoạn clip, Jang Wonyoung đứng rìa đội hình. Tuy nhiên, bằng một số động tác nhảy tập dượt và vẻ mặt chăm chú vào màn hình test camera, cô từ từ dịch chuyển vào vị trí trung tâm của nhóm.

Đoạn video về việc Jang Wonyoung "giành vị trí center" cũng kéo nữ idol vào tâm điểm của những tranh luận không hồi kết.

Động thái của "chị cả" Gaeul cũng gây chú ý, khi cô có vẻ đã nhìn ra ý định của Jang Wonyoung và âm thầm lùi lại để nhường bước cho em. Điều này khiến nhiều khán giả có những phản ứng tiêu cực. Loạt netizen cho rằng đây không phải là lần đầu tiên họ chứng kiến Wonyoung có những hành động chiếm spotlight các thành viên khác của IVE như vậy.

Lật lại những video cũ, nhiều người nhận ra một đặc điểm chung của nữ thần tượng là luôn tìm cách tiến vào vị trí trung tâm của đội hình, hoặc cố gắng giữ những vật phẩm quan trọng của nhóm như cúp chiến thắng. Phản ứng có phần ganh đua, cạnh tranh của Jang Wonyoung khiến dư luận có phần phật lòng.

Một đoạn video khác cho thấy Jang Wonyoung "vô tình mà hữu ý" di chuyển vào vị trí center được cộng đồng mạng "đào" lại.

Wonyoung cũng bị bắt gặp nhiều lần có động thái bước nhanh, thậm chí bị cho là có phần lấn lướt để tranh cầm cúp với trưởng nhóm IVE Yujin.

Sự việc ban đầu chỉ dừng lại ở vòng tranh luận của những fan K-Pop quốc tế, nhưng sau đó lại nhanh chóng được khán giả Hàn Quốc chú ý. Và mới đây, trong buổi encore cho chiến thắng show âm nhạc của IVE, Jang Wonyoung một lần nữa bị cho là "đam mê cầm cúp", sẵn sàng vứt bỏ bó hoa đang ôm. Khoảnh khắc này được lan truyền nhanh chóng và thu hút lượng tương tác lớn trên các diễn đàn thảo luận của xứ sở Kim chi.

Buổi encore bắt đầu với bó hoa trên tay Jang Wonyoung, nhưng cô nàng đã vứt bó hoa xuống đất và thay vào đó là nắm chiếc cúp chiến thắng. Bó hoa sau đó được Gaeul ôm và giữ đến cuối buổi encore.

Tranh cãi "khao khát center" của Jang Wonyoung chưa kịp hạ nhiệt thì một sự việc khác cũng bùng lên không kém phần nghiêm trọng. Cụ thể, một người hâm mộ đã công khai đăng tải video ghi hình buổi ký tặng online của mình và Wonyoung. Trong suốt 2 phút, Jang Wonyoung có thái độ tương đối lạnh nhạt, chỉ đáp lại bằng những câu ngắn, và liên tục nhìn xuống thay vì nhìn thẳng vào camera và tương tác người hâm mộ.

Một thông tin gây sốc là chủ nhân đoạn clip đã phải tốn khoảng 115 triệu đồng để trúng được cơ hội được gọi điện qua màn hình với Jang Wonyoung.

Phần bình luận chủ yếu nhận xét rằng nữ idol trông thiếu nhiệt tình, không tôn trọng fan. Cộng với những tranh cãi trước đó liên quan đến việc “giành spotlight”, có thể thấy các hành động gần đây đang khiến hình ảnh của Jang Wonyoung bị "trừ điểm" trong mắt công chúng.

Cộng đồng người hâm mộ của Jang Wonyoung có động thái bảo vệ thần tượng. Nhiều fan cho rằng việc nữ thần tượng cúi xuống trong lúc gọi điện có thể đơn giản là vì cô đang bận ký tặng album. Một số ý kiến khác nhấn mạnh lịch trình dày đặc của IVE trong thời gian quảng bá album mới, cho rằng tình trạng sức khỏe và sự mệt mỏi có thể khiến Wonyoung không thể duy trì năng lượng tích cực như mong đợi.

Với những đoạn video, nhiều fan cũng cho rằng những khoảnh khắc ngắn chưa đến 2 phút được dùng để đánh giá toàn bộ thái độ của một nghệ sĩ là thiếu công bằng.

Jang Wonyoung hiện là một trong những thần tượng được săn đón nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Cô nàng hiện đã trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: Dashing Diva, Kerastase, Ngân hàng Woori, Medicube, Amuse, Tommy Jeans, Eider, JimBeam, Dyson...

Jang Wonyoung đang trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Sự trở lại của Jang Wonyoung trên đường đua âm nhạc cùng IVE cũng mang về những thành tích ấn tượng. BANG BANG giúp nhóm thiết lập kỷ lục trở thành nghệ sĩ sở hữu số giờ đạt chứng nhận Perfect All-Kill nhiều nhất trong lịch sử K-Pop. Vì vậy, không ít ý kiến cho rằng những tranh cãi gần đây khó có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến vị thế hàng đầu của Wonyoung trong làng giải trí.