Rating Still Shining khởi đầu thấp, Boyfriend on Demand và Jisoo lấy đà tăng mạnh

HHTO - Đường đua phim Hàn tuần qua tạm vắng vì vài phim chỉ chiếu 1 tập do nhường lịch chiếu cho "World Baseball Classic". "Still Shining" (Ánh Sáng Của Đôi Ta), "In Your Radiant Season" (Mùa Rực Rỡ Của Em) không có mức tăng trưởng rating vượt bậc nhưng vẫn nhận phản hồi tốt từ khán giả qua từng tập.

Tuần qua, kết thúc của Undercover Miss Hong (Điều tra viên Hong) phải gọi là "quá đã". Trên các diễn đàn thảo luận tại Hàn Quốc, khán giả khen ngợi kịch bản chỉn chu từ đầu đến cuối, xứng đáng lọt đề cử "Kịch bản hay nhất" tại các lễ trao giải sắp tới và ngóng đợi vào phần 2. Tỉ suất lượt xem tập 15 và 16 lần lượt là 13,1% và 12,4%.

Bộ rom-com The Practical Guide to Love có rating tăng đều ở tập 3 và 4, lần lượt là 3,8% và 4,8%. JTBC còn trình làng một bộ tình cảm khác là Still Shining (Ánh Sáng Của Đôi Ta) do Park Jinyoung và Kim Minju đóng chính. Rating 2 tập đầu khá thấp, đạt 2,05% và 1,65%. Tình huống này khá giống với In Your Radiant Season (Mùa Rực Rỡ Của Em) - tác phẩm chỉ chiếu 1 tập vào tuần qua (tập 5) với rating 4,1%, giảm một chút so với các tập lẻ chiếu vào tối thứ Sáu.

Still Shining khởi đầu dịu mát với chuyện tình của đôi "gà bông", mang đến cảm giác chữa lành, thư thái như In Your Radiant Season. Tỉ suất lượt xem không đột phá nhưng nhìn chung, nội dung phim, phản ứng hóa học của diễn viên vẫn nhận được lời khen và lượt xem trên các nền tảng OTT (Netflix, Disney+) lại "trộm vía".

Ở bảng xếp hạng phim - diễn viên được quan tâm nhất tuần 4 tháng 2, Undercover Miss Hong cùng Park Shin Hye đã leo lên dẫn đầu. The Art of Sarah xuống hạng 2, Shin Hye Sun (Shin Hae Sun) hạng 3, trụ khá vững dù nhiều "con tướng mạnh" lên sàn.

Boyfriend on Demand (Bạn Trai Theo Yêu Cầu) tăng 4 hạng so với tuần trước và dự đoán sẽ là chủ nhân của hạng 1 ở tuần 1 tháng 3. Cặp đôi chính của Boyfriend on Demand cũng đã lấy đà bật cao khi Jisoo leo thẳng 24 hạng lên vị trí thứ 2 ở bảng diễn viên, Seo In Guk giữ hạng 9.