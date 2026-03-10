Girl From Nowhere bản Nhật: Nanno xứ hoa anh đào trông lành, "lành ít dữ nhiều"

HHTO - Những hình ảnh đầu tiên của Nanno trong “Girl From Nowhere” bản Nhật đã chính thức lộ diện.

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên từ Girl From Nowhere (Cô Gái Đến Từ Hư Vô) phiên bản Nhật đã được tung ra, giới thiệu nhân vật trung tâm của phim là Nanno. Được biết, bản Nhật đặt tên phim (tạm dịch) là Nữ Sinh Chuyển Trường Nanno.

Nữ Sinh Chuyển Trường Nanno là phiên bản làm lại từ loạt phim Girl From Nowhere nổi tiếng của Thái Lan. Một số thông tin cho biết bản Nhật sẽ được dựng dựa trên mùa đầu tiên của Girl From Nowhere lên sóng vào năm 2018. Phim gồm có 6 tập, với mỗi tập phim do một đạo diễn khác nhau chỉ đạo.

Trong bản phim gốc Girl From Nowhere, Nanno là một nữ sinh bí ẩn, ma mị, xuất hiện trong mỗi tập phim với tư cách học sinh chuyển trường. Nanno có những quyền năng mà không người bình thường nào có được, cùng khả năng nhìn thấu góc tối bên trong mỗi người và thao túng tâm lý người khác. Nanno khơi gợi, thổi bùng sự xấu xa bên trong, thúc đẩy sự tha hóa của những người xung quanh, rồi giải quyết tất cả - phần lớn theo những cách khiến người ta không khỏi sốc, choáng váng.

Nữ diễn viên đảm nhận vai Nanno trong Girl From Nowhere bản Nhật là Nakajima Arisa. Được biết, đây là vai diễn đầu tay của nữ diễn viên 20 tuổi này.

Qua một số hình ảnh đã được công bố, có thể thấy Nanno xứ hoa anh đào khá khác biệt so với Nanno xứ chùa vàng. Nếu Nanno bản Thái có mái tóc ngang vai đặc trưng thì mái tóc của Nanno bản Nhật lại dài thướt tha. Nanno bản Thái luôn toát ra vẻ bí ẩn, ma mị ngay cả khi cô không làm gì; nhưng Nanno bản Nhật trông như một nữ sinh bình thường, thậm chí còn trông rất trong sáng.

Nhưng ở một tấm ảnh khác, Nanno xứ hoa anh đào lại khiến người ta ớn lạnh với tư thế kỳ quặc, nụ cười ớn lạnh. Lúc này, ở Nanno toát lên một vẻ ma quái, đáng sợ. Sự “hai mặt” này của Nanno xứ hoa anh đào khiến cho sự tò mò của khán giả tăng thêm. Có lẽ với sự “lật mặt” này, Nanno càng trở nên khó đoán, nguy hiểm hơn, khiến những kẻ suy đồi trong phim chẳng thể nào biết được mình vừa xé trúng “sít-rịt” nào.

Loạt phim Girl From Nowhere của Thái Lan đã ra mắt hai mùa, mùa 1 lên sóng năm 2018 và mùa 2 ra mắt năm 2021. Nanno của hai mùa phim này do nữ diễn viên Kitty Chicha đảm nhận.

Mới đây, thương hiệu này được mở rộng với Girl From Nowhere: The Reset. Đáng chú ý, đây không phải là mùa phim nối tiếp mùa 1 và mùa 2, mà là một phiên bản tách biệt. Nanno vẫn là nhân vật trung tâm nhưng không phải là Nanno cũ. Nanno mới được thủ vai bởi Becky Armstrong. Tập đầu tiên của Girl From Nowhere: The Reset đã lên sóng Netflix toàn cầu vào 7/3.

Girl From Nowhere bản Nhật - Nữ Sinh Chuyển Trường Nanno sẽ lên sóng vào 24/4/2026.

Nanno của Girl From Nowhere (trái) và Nanno của Girl From Nowhere: The Reset (phải)

Một số bình luận của netizen:

“Nhật làm thể loại kinh dị học đường chắc sẽ hay.”

“Nanno bản Nhật kiểu ban đầu nhìn thì hiền lành, nhưng hóa ra là lành ít dữ nhiều…”

"Tôi thích cái cách Nanno bản Nhật khiến mọi người xung quanh mất cảnh giác bởi vẻ ngoài trong sáng đó, và rồi BÙM!"

“Tôi hóng bản này của Nhật hơn là bản The Reset mới chiếu của Thái đó.”

“Tôi nguyện đắm chìm vào vũ trụ Girl From Nowhere, bản nào cũng xem.”

“Bản Nhật chắc sẽ không làm giống hệt bản Thái đâu. Tôi ngóng chờ những điều mới mẻ, như mái tóc dài của Nanno vậy.”