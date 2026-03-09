Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Không phải diễn viên đình đám, đây mới là điều khán giả trầm trồ về Trục Ngọc

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Xem Trục Ngọc, ai cũng phải công nhận phim quay đẹp đến mức vượt trội so với nhiều phim cổ trang khác, phim truyền hình mà đầu tư chăm chút như phim điện ảnh.

Vậy là Trục Ngọc đã lên sóng với nhiều thành tích khả quan, lượt xem đang tăng dần đều theo mỗi tập và điều khán giả trầm trồ khen ngợi nhiều nhất về phim lại là phần hình ảnh. Netizen công nhận khung hình nào trong phim cũng được chăm chút rất kỹ, từ góc quay, màu sắc, bối cảnh đến ánh sáng, đẹp đến mức “không thể tìm được cảnh nào xấu ở Trục Ngọc”, chụp vội một cảnh cũng thấy đủ tiêu chuẩn làm ảnh nền. Đến cả cảnh Điền Hi Vi xẻ thịt lợn, tưởng là khiến nhiều người muốn quay mặt đi thì vẫn đẹp mắt.

truc-ngoc-8.jpg
truc-ngoc-9.jpg
truc-ngoc-6.jpg
truc-ngoc-5.jpg
Cảnh nào trong Trục Ngọc cũng đẹp mắt.

Chẳng thế mà Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đều được khen là đẹp hơn hẳn các phim khác dù tạo hình không phải lộng lẫy cầu kỳ. Ánh sáng trong phim mang tông màu vàng dịu dàng, làm mọi thứ trở nên lãng mạn dù các nhân vật đang sống trong cảnh nghèo khó, nhà cửa đơn sơ, áo quần giản dị.

Dù một số người cho rằng ánh sáng, bộ lọc trong phim quá ảo diệu, làm mọi thứ đều lung linh hơn mức cần thiết, cứ như phim tình cảm lãng mạn thì đa số khán giả vẫn khen ngợi Trục Ngọc đầu tư rất cẩn thận vào phần hình ảnh. So với nhiều phim cổ trang lạm dụng kỹ xảo qua loa, toàn bối cảnh giả trân thì Trục Ngọc ở một tầm khác hẳn.

truc-ngoc-10.jpg
Khán giả không tiếc lời khen ngợi phần hình ảnh của phim.

Nhưng cũng chính vì cư dân mạng mải mê ngắm từng khung hình đẹp như tranh của Trục Ngọc mà lại lơ là Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi. Hoặc có nhớ đến cũng là những lời khen về diện mạo thu hút của hai diễn viên chính chứ không phải diễn xuất. Có lẽ phải đợi đến những tập sau, khi khán giả đã quen với những cảnh quay rất nịnh mắt thì sẽ để ý nhiều hơn đến màn thể hiện của Trương Lăng Hách - Điền Hi Vi.

truc-ngoc-2.jpg
truc-ngoc-4.jpg
Vì thế mà Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi vẫn chưa được nhắc đến nhiều.
qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Trục Ngọc #Trương Lăng Hách #Điền Hi Vi #phim Trục Ngọc #phim cổ trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục