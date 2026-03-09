Không phải diễn viên đình đám, đây mới là điều khán giả trầm trồ về Trục Ngọc

HHTO - Xem Trục Ngọc, ai cũng phải công nhận phim quay đẹp đến mức vượt trội so với nhiều phim cổ trang khác, phim truyền hình mà đầu tư chăm chút như phim điện ảnh.

Vậy là Trục Ngọc đã lên sóng với nhiều thành tích khả quan, lượt xem đang tăng dần đều theo mỗi tập và điều khán giả trầm trồ khen ngợi nhiều nhất về phim lại là phần hình ảnh. Netizen công nhận khung hình nào trong phim cũng được chăm chút rất kỹ, từ góc quay, màu sắc, bối cảnh đến ánh sáng, đẹp đến mức “không thể tìm được cảnh nào xấu ở Trục Ngọc”, chụp vội một cảnh cũng thấy đủ tiêu chuẩn làm ảnh nền. Đến cả cảnh Điền Hi Vi xẻ thịt lợn, tưởng là khiến nhiều người muốn quay mặt đi thì vẫn đẹp mắt.

Cảnh nào trong Trục Ngọc cũng đẹp mắt.

Chẳng thế mà Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đều được khen là đẹp hơn hẳn các phim khác dù tạo hình không phải lộng lẫy cầu kỳ. Ánh sáng trong phim mang tông màu vàng dịu dàng, làm mọi thứ trở nên lãng mạn dù các nhân vật đang sống trong cảnh nghèo khó, nhà cửa đơn sơ, áo quần giản dị.

Dù một số người cho rằng ánh sáng, bộ lọc trong phim quá ảo diệu, làm mọi thứ đều lung linh hơn mức cần thiết, cứ như phim tình cảm lãng mạn thì đa số khán giả vẫn khen ngợi Trục Ngọc đầu tư rất cẩn thận vào phần hình ảnh. So với nhiều phim cổ trang lạm dụng kỹ xảo qua loa, toàn bối cảnh giả trân thì Trục Ngọc ở một tầm khác hẳn.

Khán giả không tiếc lời khen ngợi phần hình ảnh của phim.

Nhưng cũng chính vì cư dân mạng mải mê ngắm từng khung hình đẹp như tranh của Trục Ngọc mà lại lơ là Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi. Hoặc có nhớ đến cũng là những lời khen về diện mạo thu hút của hai diễn viên chính chứ không phải diễn xuất. Có lẽ phải đợi đến những tập sau, khi khán giả đã quen với những cảnh quay rất nịnh mắt thì sẽ để ý nhiều hơn đến màn thể hiện của Trương Lăng Hách - Điền Hi Vi.