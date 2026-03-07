Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lời mẹ dặn con gái đầy xúc động trong bộ phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Xuất hiện trong bộ phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, ca khúc Biết Thương Mình Hơn gây chú ý nhờ giai điệu và ca từ xúc động về lời nhắn nhủ của người mẹ gửi đến con gái.

Bộ phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi vừa giới thiệu ca khúc Biết Thương Mình Hơn nhân dịp lễ Quốc tế Phụ nữ 8/3. Bản nhạc phim này xuất hiện trong một phân cảnh đầy xúc động, khi Mộng Hoài giờ đã là một người mẹ, từng quyết định gác lại ước mơ để tập trung chăm sóc con nhỏ và người cha già. Tuy nhiên, nhờ sự động viên từ gia đình và bạn bè, cô dần nhận ra mình có thể trở thành một “người mẹ có ước mơ”, từ đó đưa ra quyết định đăng ký học bổng du học để bắt đầu lại một hành trình mới.

Trong phim, Biết Thương Mình Hơn được Mộng Hoài thể hiện trong phần casting học bổng cho Nhà hát Nhạc kịch của Mỹ, qua đó bộc lộ khả năng ca hát và diễn xuất của nhân vật. Với giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ giàu cảm xúc, bài hát là lời thủ thỉ của người mẹ gửi đến con gái, được thể hiện qua những động tác thủ ngữ đầy xúc động, gửi gắm thông điệp cổ vũ con hết lòng theo đuổi ước mơ và học cách yêu thương mình.

cam-on-2.jpg
Từ lời ca đến hình ảnh của ca khúc đều rất xúc động.

Việc sử dụng thủ ngữ cho phân đoạn này là một dụng ý của đạo diễn, thể hiện sự kế thừa của Hoài truyền cho con gái, khi cô đã lớn lên từ vòng tay của người cha câm điếc, nay người cha tiếp tục chăm sóc cháu ngoại - con gái cô.

Ca khúc vì thế mang tính đại diện cho bước ngoặt quan trọng trong hành trình của Mộng Hoài, khi cô lựa chọn đối diện với những khó khăn đã qua và dũng cảm bước tiếp trên con đường theo đuổi ước mơ.

cam-on-7.jpg
cam-on-8.jpg

Ca khúc này cũng khiến khán giả nhớ tới những gì ông Năm Nghĩa (NSƯT Hữu Châu) dặn con gái hãy mạnh dạn bước đi trên con đường mình đã chọn: “Đèn lồng là của ba, còn đèn sân khấu là của con, con ổn thì con của con mới ổn”. Dù khoảnh khắc chia tay khiến cả hai cha con rơi nước mắt, nhưng đó cũng là lúc một giấc mơ được gieo xuống và bắt đầu được vun trồng.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
