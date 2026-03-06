Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

UPRIZE lên tiếng về sự cố của Phúc Nguyên, xác nhận sức khỏe ổn định

Vân Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau khi khiến người hâm mộ lo lắng vì sự cố bị kẹp tay, đại diện UPRIZE đã chính thức cập nhật tình hình sức khỏe của Phúc Nguyên. Theo đó, nam tân binh hiện vẫn ổn định và có thể tiếp tục tham gia tập luyện cùng nhóm.

Sáng 5/3, bảy thành viên nhóm UPRIZE đã có mặt tại Hà Nội để tham gia buổi ký tặng người hâm mộ trong khuôn khổ Đấu Trường Sấm Concert - đêm nhạc diễn ra vào ngày 8/3 tới. Sự kiện thu hút đông đảo khán giả đến giao lưu, cổ vũ cho các tân binh. Tuy nhiên, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra khiến nhiều người không khỏi lo lắng cho "em út" của nhóm - UPRIZE Phúc Nguyên.

Theo chia sẻ từ một số khán giả có mặt tại hiện trường, trong lúc các thành viên rời địa điểm để lên xe, nhân viên của công ty chủ quản đã vô tình khiến cửa xe kẹp mạnh vào tay Phúc Nguyên. Cú kẹp bất ngờ khiến bốn ngón tay của nam nghệ sĩ bị mắc kẹt trong khe cửa, khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt.

Đoạn clip ghi lại sự việc khiến người xem không khỏi lo lắng. Nguồn: @ourbluespring._

Ngay sau sự cố, Phúc Nguyên đã đăng tải một bức ảnh kèm dòng chữ "I'm okay don't worry" nhằm trấn an người hâm mộ. Đại diện công ty quản lý sau đó cũng đã lên tiếng về sự cố, đồng thời gửi lời xin lỗi vì sơ suất khiến khán giả lo lắng.

Theo cập nhật từ ê-kíp, nam tân binh đã được đưa đi kiểm tra tại cơ sở y tế gần nhất ngay sau khi sự việc xảy ra và sẽ tiếp tục khám tổng quát tại bệnh viện lớn khi trở lại trung tâm để đảm bảo an toàn.

Hiện tại, tình trạng của Phúc Nguyên được cho là ổn định, các ngón tay vẫn cử động bình thường và anh vẫn tham gia tập luyện cùng nhóm. Nam nghệ sĩ trẻ nhắn nhủ: "Mình vẫn ổn và đang chuẩn bị đi gặp các bạn đây! Đừng lo lắng quá nhé, tối nay hãy cổ vũ cho mình và UPRIZE thật nhiệt tình nha".

screenshot-2026-03-05-173854.png
"Chàng rái cá" nhanh chóng lên tiếng trấn an người hâm mộ.
screenshot-2026-03-05-195803.png
Đại diện của UPRIZE cũng đã lên tiếng sau khi ghi nhận phản hồi từ fan.

Trước đó, người hâm mộ của Phúc Nguyên đã tiến hành mass mail (gửi email số lượng lớn) đến công ty chủ quản của UPRIZE. Đa số hy vọng công ty quản lý sẽ lên tiếng sớm hơn để giải đáp thắc mắc cũng như giúp khán giả yên tâm hơn trước thềm những hoạt động sắp tới của nhóm.

641454031-1337121981790183-4094883527984164822-n.jpg
Vân Anh
#uprize #nhóm uprize #phúc nguyên #phúc nguyên uprize #uprize pn #phúc nguyên chấn thương

