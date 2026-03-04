Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Nam Em, Lê Bống, Khả Ngân thể hiện cảnh khóc khi casting phim, ai diễn đạt nhất?

Như Quỳnh

HHTO - Tại buổi casting phim Đường Về, nhiều diễn viên quen mặt như Nam Anh, Nam Em, Khả Ngân, Lê Bống,... cùng thử sức với phân cảnh khóc.

Dự án điện ảnh Đường Về của đạo diễn Quách Beem vừa hoàn tất 3 ngày tuyển chọn diễn viên tại TP.HCM thu hút sự tham gia của khoảng 300 thí sinh. Buổi casting gây chú ý khi có sự xuất hiện của một số gương mặt quen thuộc với khán giả như: Quách Ngọc Tuyên, Nam Anh, Nam Em, Lê Bống, Khả Ngân, Lâm Thanh Nhã, Sỹ Toàn, Trương Mỹ Nhân, Phí Ngọc Hưng, Nguyên Thảo, bé Ngân Chi…

cover-51.jpg
Nam Anh - Nam Em cùng tham gia casting phim Đường Về,

Lê Bống cho biết cô bay từ Hà Nội vào TP.HCM để tham gia casting. Ngoài ra, một số tình huống thử vai cũng tạo dấu ấn như việc Nam Anh "xé áo" bạn diễn Kha Trần khi nhập vai trong một phân đoạn cao trào.

cover-52.jpg
cover-56.jpg
Lê Bống﻿ diễn phân cảnh khóc, thể hiện chiều sâu tâm lý.
cover-50.jpg
Diễn viên Khả Ngân.

Dự án nhận được sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, nhà chuyên môn trong vai trò cố vấn nghệ thuật và giám khảo casting như đạo diễn Trung Lùn, đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh, đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Trong đó, bộ đôi NSƯT Hoài Linh và NSƯT Quyền Linh đã theo sát quá trình tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho phim.

Nghệ sĩ Quyền Linh còn có màn thị phạm cho Nam Em và Khả Ngân ở phân đoạn cao trào, hướng dẫn cách đẩy cảm xúc để tạo chiều sâu cho nhân vật. Anh cũng dành thời gian trao đổi riêng với từng diễn viên để phân tích tâm lý và cách xử lý tình huống.

cover-54.jpg

Thuộc thể loại tâm lý xã hội, Đường Về khai thác những giá trị nhân văn sâu sắc, đồng thời hướng tới việc quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua những bối cảnh ý nghĩa. Côn Đảo - vùng đất linh thiêng, mang giá trị lịch sử và tinh thần - được lựa chọn là một trong những địa điểm quay chính. Phim dự kiến bắt đầu quay vào cuối tháng 4 năm nay.

1476.jpg
Như Quỳnh
#Nam Em #Lê Bống #Khả Ngân #Đường Về #casting #phim điện ảnh #diễn viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục