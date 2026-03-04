Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

"Chị Đẹp" Tóc Tiên - Minh Hằng gửi gắm thông điệp yêu thương phụ nữ nhân dịp 8/3

Như Quỳnh

HHTO - Sau những hiệu ứng tích cực từ Chị Đẹp Đạp Gió, Minh Hằng - Tóc Tiên cùng bắt tay ra mắt ca khúc Hoa Hồng Ai Vun Trồng, nhắn gửi đến chị em phụ nữ thông điệp hãy yêu thương bản thân.

Mới đây, Minh Hằng chính thức ra mắt MV Hoa Hồng Ai Vun Trồng, đánh dấu màn kết hợp lần đầu tiên giữa cô và Tóc Tiên. Món quà của cặp đôi "Hằng Nga Tiên Tử" gửi đến khán giả nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 nhanh chóng nhận về "cơn mưa lời khen".

Hoa Hồng Ai Vun Trồng là một sáng tác của DTAP, sở hữu giai điệu Pop ma mị, bắt tai. Một điểm nhấn khác của ca khúc là đoạn rap của Minh Hằng: "Anh bận làm người lớn vô tâm nên bao lâu nay lãng quên đi hoa hồng/ Hoa này chẳng được tưới, không chăm nên hoa nay khô thêm khô như xương rồng". Còn Tóc Tiên đối diện với sự thật: "Những sự hờ hững làm tình yêu như sa mạc/ Bông hoa không sống trên không gian xa lạ/ Khi nào anh biết, nơi đâu là nhà/ Em đã xa cách xa".

cover-48.jpg

Với ngôn từ mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, ca khúc là lời nhắn nhủ đến các chị em phụ nữ hãy yêu thương bản thân như cách bạn từng khao khát được người khác yêu thương. Hoa Hồng Ai Vun Trồng còn mang theo tinh thần "women support women": Ngoài việc yêu bản thân, phụ nữ cũng nên yêu thương và là điểm tựa của nhau.

Bám sát nội dung, MV Hoa Hồng Ai Vun Trồng mở ra câu chuyện về người phụ nữ dám bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại để yêu lấy chính bản thân mình. Thông điệp này cũng được thể hiện rất rõ trong bản "khế ước chị em" mà Minh Hằng tung ra trước đó với 7 điều như luôn yêu thương bản thân, đừng bước đi đơn độc, phụ nữ là để yêu…

cover-49.jpg

"Tôi hiểu rằng khi một người phụ nữ không đủ yêu thương bản thân, họ sẽ không thật sự hạnh phúc và người bên cạnh họ cũng thế. Cuộc sống này chắc chắn không hề suôn sẻ, nhưng sau tất cả những chông chênh, ai rồi cũng nên đứng lên để bước tiếp và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Và phụ nữ không hề đơn độc, bởi ngoài kia sẽ có rất nhiều người ủng hộ, đồng cảm với bạn" - Minh Hằng bộc bạch.

cover-47.jpg

Về phần Tóc Tiên, nữ ca sĩ cho biết khi nhận lời tham gia vào dự án của Minh Hằng, cô tin tưởng tuyệt đối vào người chị thân thiết. Tóc Tiên chia sẻ: "Trong công việc, chị Hằng là một người rất chỉn chu, kỹ tính và nguyên tắc nên tôi rất yên tâm khi làm việc cùng chị ấy và ê-kíp. Cả hai chúng tôi đều thích sự chỉn chu và luôn muốn sản phẩm của mình đẹp nhất có thể".

Sự kết hợp "gấp đôi visual" của Tóc Tiên - Minh Hằng mang đến những khung hình đậm chất cinematic, kết nối nhau để trở thành một câu chuyện lớp lang, liền mạch.

1476.jpg
Như Quỳnh
#Minh Hằng #Tóc Tiên #MV Hoa Hồng Ai Vun Trồng #quốc tế phụ nữ

