Hoàng Dũng hé lộ khách mời cho concert Xoay Tròn nhưng vẫn giấu một “sít-rịt”

HHTO - Ngày 28/3 tới đây, Hoàng Dũng sẽ chính thức tổ chức Concert Xoay Tròn tại TP.HCM, tiếp nối thành công của đêm diễn đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội vào cuối năm 2025.

Trước thềm sự kiện, 4 nghệ sĩ khách mời đã được Hoàng Dũng lần lượt hé lộ, đó chính là Rhymastic, GREY D và bộ đôi Minh Tốc & Lam. Đặc biệt, Hoàng Dũng còn úp mở về một nghệ sĩ nữa sẽ xuất hiện tại Concert Xoay Tròn TP.HCM như một màn “khui secret”.

Mở rộng quy mô tổ chức ở đêm thứ hai của Concert, đồng thời điều chỉnh giảm nhẹ giá vé hơn so với Concert tại Hà Nội năm ngoái, Hoàng Dũng nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo người hâm mộ.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Chúng tôi có một chút thay đổi về giá vé, vì mỗi thành phố sẽ có những yêu cầu về tổ chức show riêng rất đặc trưng. Các nhà sản xuất khi tổ chức ở TP.HCM thường sẽ có lợi thế về không gian và nhân lực, vì vậy chúng tôi điều chỉnh giá vé một chút để tạo cơ hội cho nhiều khán giả tới hơn, song hành với việc đáp ứng đủ chi phí để vận hành.

Nói chung, việc quyết định giá vé chịu ảnh hưởng rất nhiều từ địa điểm và thời điểm tổ chức, chúng tôi cố gắng điều chỉnh trên tinh thần làm sao có nhiều khán giả đến được với chương trình nhất, vì đó là yếu tố quyết định sự thành bại của một chương trình”.

Dù đã tổ chức đến đêm Concert thứ 6, nhưng Hoàng Dũng vẫn không giấu được sự hồi hộp: “Mỗi một đêm diễn đều là một thách thức mới, dù đây đã là đêm concert thứ 6 trong sự nghiệp của tôi. Tôi luôn canh cánh trong lòng làm sao để mỗi khán giả mua vé tới xem đều cảm thấy xứng đáng với số tiền mình bỏ ra, làm sao để bản thân tôi cảm thấy mình được cống hiến hết mình và tiến bộ qua mỗi đêm diễn.

Thách thức lớn nhất của tôi có lẽ là lắng nghe khán giả của mình qua mỗi đêm diễn, để trải nghiệm của khán giả trở nên đáng giá. Làm được vậy, tôi sẽ giữ chân họ đồng hành với mình rất lâu”.

Về phần âm nhạc của Concert Xoay Tròn tại TP.HCM, Hoàng Dũng bày tỏ chắc chắn sẽ có những màn kết hợp mới. Rhymastic vừa hòa giọng cùng Hoàng Dũng trong ca khúc Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua thuộc album Xoay Tròn. Màn kết hợp này đã đạt thành tích nhạc số ấn tượng. Trong khi đó, GREY D khiến nhiều khán giả ngạc nhiên khi đánh dấu sự trở lại của mình trong Concert Xoay Tròn. Hoàng Dũng cũng hài hước chia sẻ anh đã “lôi kéo thành công một nhân vật rất lâu không xuất hiện”.

Với tinh thần giới thiệu những nghệ sĩ trẻ tài năng đến khán giả, Hoàng Dũng đã ngỏ lời mời Minh Tốc & Lam đến concert. Đây là bộ đôi nghệ sĩ Indie đang nhận được nhiều sự yêu thích từ các khán giả trẻ.

Tại Concert Xoay Tròn TP.HCM, Hoàng Dũng sẽ tiếp tục ứng dụng những công nghệ tiên tiến trong khâu tổ chức và cũng có các thay đổi đáng kể về hình ảnh, hiệu ứng, setlist nhằm đem đến trải nghiệm mới lạ cho khán giả.