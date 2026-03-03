Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ Tâm thẳng thắn: “Sẵn sàng nhận phim khác, không chỉ là của Mai Tài Phến”

Như Lê

HHTO - Buổi công chiếu của phim điện ảnh "TÀI" đã chính thức diễn ra vào chiều 2/3 trong không khí sôi động với sự tham gia của toàn bộ dàn diễn viên cùng ê-kíp sản xuất.

Sau khi buổi chiếu kết thúc, người xem đã dành một tràng pháo tay kéo dài gần hai phút cho bộ phim, thể hiện sự ghi nhận dành cho chất lượng hình ảnh, các phân cảnh hành động cùng nỗ lực của đoàn phim.

hjp04414.jpg

Chia sẻ tại sự kiện, đạo diễn Mai Tài Phến cho biết: "Tôi đã ấp ủ 3 - 4 năm cho nhân vật này. Tôi dựa trên những tưởng tượng của mình và thiết kế tính cách, hoàn cảnh của nhân vật. Tôi tin rằng đã làm gì sẽ phải nhận thành quả hoặc hậu quả.

Tôi tâm huyết nhiều năm rồi. Tôi không đánh để đẹp, mà đánh phải thật và ra cảm xúc của nhân vật. Nhờ sự hỗ trợ của các anh em cascadeur, tôi cũng cảm thấy rất hài lòng. Tập luyện mỗi bài mất 10 ngày, tổng cộng mất gần 3 tuần cho các phân đoạn hành động. Tôi quyết tâm và tự tin 100% với những phân cảnh hành động".

tnk03483.jpg

Mai Tài Phến dành lời khen cho Mỹ Tâm khi gọi cô là "nữ hoàng one take" của đoàn phim với nhiều cảnh quay "một phát ăn ngay". Trong khi đó, Mỹ Tâm bày tỏ quan điểm: "Tôi xác định không đánh nhau. Nếu có đánh, tôi xin không nhận vai. Thật may, Mai Tài Phến cũng không bắt tôi làm gì quá nhiều. Chỉ là lái xe nhẹ nhàng. Nếu Phến có làm phim nữa, tôi cũng không biết có tham gia hay không. Tôi nghĩ vạn sự tùy duyên. Trong thời gian tới, nếu có những kịch bản hay, tôi đều sẽ sẵn sàng nhận lời, không chỉ của đạo diễn Mai Tài Phến".

hjp04277.jpg

Nữ nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả và giới truyền thông đã dành sự quan tâm cho tác phẩm: "Tôi cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho bộ phim. Đây không phải là phim hành động, càng không phải phim tình cảm hay nhãn dán nào khác. Đây là câu chuyện của một nhân vật, từng nhân vật xung quanh đều góp phần và tỏa sáng riêng".

tnk03470.jpg

Tại buổi công chiếu, các diễn viên khác cũng chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường. Nghệ sĩ Hạnh Thúy tiết lộ trải nghiệm khi thực hiện phân cảnh khó trong phim: "Cảnh đó nước chỉ ấm nhẹ nhẹ, không quá lạnh. Dù đứng trên bờ, nhìn cửa cống rất siết. Nhưng đội cascadeur đã bảo đảm an toàn rất chặt, tự mình đặt vào vị trí đó trước khi quay".

Diễn viên Hồng Ánh cũng gây chú ý khi nói về vai diễn đầy mới mẻ trong sự nghiệp: "Đây có lẽ là lần đầu nhiều khán giả thấy tôi đóng phản diện. Tôi ban đầu nghĩ mình sẽ vào vai lam lũ, nhưng hóa ra lại là một bà trùm chuyên làm những việc phi pháp. Tôi rất hài lòng với sự lột xác này".

tnk03650.jpg

Tại buổi công chiếu, nhiều khách mời đánh giá cao cách bộ phim khai thác câu chuyện về con người trong hoàn cảnh đặc biệt, cùng cách xây dựng nhân vật đa chiều với những xung đột nội tâm rõ nét. Bên cạnh yếu tố hành động, phim TÀI được nhận định mang chiều sâu về tâm lý nhân vật, thể hiện qua hành trình đối mặt với lựa chọn và hậu quả của mỗi quyết định.

4f9b6859-d7fc-4890-8daf-0d11cb002776.jpg
Như Lê
