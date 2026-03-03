Đạo diễn Huỳnh Lập trao vai nam chính cho "Anh Trai" Cody Nam Võ, lý do là gì?

HHTO - Phim mới của Huỳnh Lập đánh dấu màn hội tụ của 3 diễn viên từ Địa Đạo, Mưa Đỏ và Tử Chiến Trên Không. Trong đó, vai chính được đạo diễn Nhà Gia Tiên "chọn mặt gửi vàng" cho "Anh Trai" Cody Nam Võ.

Ngày 2/3, lễ khai máy phim điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu - dự án điện ảnh thứ 3 của đạo diễn Huỳnh Lập đã chính thức diễn ra tại Tây Ninh. Thuộc thể loại hài, tâm linh và gia đình, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu gây ấn tượng với khán giả ngay từ poster theo phong cách tranh cổ động với hình ảnh người cựu chiến binh trong màu áo lính.

Bộ phim dự kiến ra rạp vào tháng 8/2026 có sự tham gia của dàn diễn viên: NSƯT Cao Minh, Cody Nam Võ, Hứa Vĩ Văn, Xuân Phúc và một số gương mặt trẻ như Tường Hồng Phú, Tủn Cùi Bắp, Giỏi Lee.

Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu xoay quanh người cháu trai thuộc thế hệ Z - Trí Bình (Cody Nam Võ thủ vai) và người ông nội là cựu chiến binh - ông Thời (NSƯT Cao Minh thủ vai). Giữa hai ông cháu có sự đối lập rõ rệt khi một bên là vẻ hiện đại, thời thượng đặc trưng của người trẻ và một bên là nét truyền thống, nghiêm trang của người lính. Nếu ông Thời luôn trăn trở về những ký ức xưa và khát khao tìm được đồng đội thời chiến tranh, thì Trí Bình lại loay hoay đối mặt với khủng hoảng "đi tìm sự rực rỡ cho mình" ở đời sống hiện tại.

Huỳnh Lập cho biết Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu không thuộc dòng phim chiến tranh mà chỉ mong muốn thể hiện một khoảnh khắc nhỏ về ký ức chiến tranh và sự hoài niệm, để từ đó thêm trân trọng cuộc sống ở "Thời - Hòa - Bình" đầy rực rỡ. Đây cũng là ý nghĩa ẩn sau mỗi cái tên nhân vật mà Huỳnh Lập đặt trong phim mới.

Giao phó vai nam chính cho Cody Nam Võ, Huỳnh Lập đảm nhận vai Hoàng Quân - bạn thân của Trí Bình. Quyết định này không khỏi gây bất ngờ cho người hâm mộ, bởi ở bộ phim trước đó là Pháp Sư Mù và Nhà Gia Tiên, Huỳnh Lập đều thuộc tuyến nhân vật chính. Lý giải về vấn đề này, nam đạo diễn cho biết muốn giảm tải công việc diễn xuất của bản thân để có thể tập trung vào công tác đạo diễn một cách chỉn chu nhất cùng với sự hỗ trợ của Giám đốc sáng tạo Lý Minh Thắng.

Phim còn quy tụ các diễn viên thực lực như Hứa Vĩ Văn trong vai ông Hòa - ba của Trí Bình, Xuân Phúc vào vai tiểu đội trưởng - một đồng đội của ông Thời. Như vậy, bộ phim đã đánh dấu màn hội ngộ của cả ba diễn viên từng tham gia vào các tác phẩm về chiến tranh, lịch sử và hành động trong năm 2025 là NSƯT Cao Minh từ Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối, Hứa Vĩ Văn từ Mưa Đỏ và Xuân Phúc từ Tử Chiến Trên Không.