MCK lên tiếng vụ loạt file nhạc bị phát tán, là nguyên do chỉ “remake nhạc” gần đây?

HHTO - Đúng dịp sinh nhật, MCK lên tiếng về nghi vấn album mới bị phát tán, khiến netizen cho đây là nguyên do nam rapper chuộng “khoác áo remake” thời gian qua.

Đúng dịp sinh nhật, MCK bất ngờ cập nhật dòng trạng thái gây chú ý liên quan đến nhà sản xuất Lope Phạm và sự việc "rò rỉ" sản phẩm mới. Theo chia sẻ, nam rapper cho biết anh không giữ file nhạc gốc, đồng thời đề cập đến việc sản phẩm bị "leak" trái phép dù các thỏa thuận tài chính với DJ Lope Phạm trước đó vẫn diễn ra bình thường. Đáng chú ý, MCK cho biết toàn bộ phần thu nhập từ sau tháng 7/2025 liên quan đến album 99% đáng lẽ được chi trả cho Lope Phạm sẽ được chuyển đi làm từ thiện.

Bị nhắc tên trong tranh cãi, phía Lope Phạm cũng có động thái phản hồi ngay trong đêm. Trên trang cá nhân, producer này phủ nhận việc phát tán các sản phẩm âm nhạc, khẳng định không liên quan đến file nhạc đang lan truyền trên mạng.

Trước đó, vào cuối tháng 1, cộng đồng mạng xôn xao khi loạt ca khúc được cho là album mới của MCK xuất hiện tràn lan trên YouTube dù chính chủ chưa có bất kỳ thông báo phát hành chính thức nào. Đáng chú ý, các bản nhạc này không được đăng tải trên kênh YouTube của nam rapper, làm dấy lên nghi vấn sản phẩm bị rò rỉ.

Xuyên suốt ồn ào, MCK hoàn toàn im lặng. Trong khi đó, phía tổ đội thân thiết của nam rapper - Rapital đã bày tỏ sự bất bình trên fanpage chính thức, đồng thời kêu gọi khán giả kiên nhẫn chờ đợi album ra mắt đúng thời điểm. Một số rapper cũng đăng bài, ẩn ý yêu cầu sự tôn trọng dành cho một người nghệ sĩ.

Trong Story mới đăng tải, MCK cũng trực tiếp nhắc đến Lope Phạm. Trước đó, Lope Phạm là producer đứng sau thành công của 99% và cùng giọng ca Tháp Drill Tự Do giành giải Album của năm tại WeChoice Awards 2023. Thế nhưng tới năm 2024, cả hai vướng nghi vấn “cạch mặt” liên quan đến vấn đề tài chính khi Lope Phạm đăng tải trạng thái ẩn ý về mâu thuẫn tiền bạc và cho biết không muốn trả lời các vấn đề liên quan đến album cũng như nam rapper.

Đặc biệt, những chia sẻ xoay quanh câu chuyện rò rỉ sản phẩm khiến nhiều netizen cho rằng đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến MCK chưa phát hành album mới như kỳ vọng. Thay vào đó, trong vài năm trở lại đây, nam rapper có xu hướng lựa chọn làm mới các chất liệu sẵn có.

Điển hình là ngày 3/3, anh phát hành track ngongiodemquatrangsangdemnay (Ngọn Gió Đêm Qua Trăng Sáng Đêm Nay), kết hợp cùng marzuz, hay trước đó không lâu, MCK cũng từng tạo hiệu ứng với phiên bản remake từ Dạo Bước Hongkong 1999.

Có thể thấy, trong những lần trở lại gần đây, “remake nhạc Trung” trở thành “công thức âm nhạc” mà MCK sử dụng thường xuyên.

Tuy nhiên, sự đón nhận dành cho những sản phẩm mới của MCK đi kèm một cảm xúc lẫn lộn. Nhiều khán giả đánh giá tác phẩm “nghe cuốn” nhưng vẫn để lại cảm giác “chưa đủ”. Với họ, sản phẩm âm nhạc lần này dường như chưa đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng sau quãng thời gian dài chờ đợi.

Sự hoài nghi của khán giả không nằm ở chất lượng bản phối hay cách xử lý giai điệu mà xoay quanh cảm giác MCK chưa thật sự đầu tư hết “chất xám” để cho ra những tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của mình. Fan yêu thích nam rapper không chỉ vì khả năng bắt trend, mà còn vì cá tính sáng tạo từng được anh khẳng định rất rõ nét trong giai đoạn hậu Rap Việt mùa 1, từ đó kỳ vọng nhiều hơn vào những bản remake được viết thêm vài câu rap hay làm mới phần phối khí.

Sau quãng thời gian dài mong mỏi sự trở lại của MCK, người hâm mộ của chàng rapper chưa thỏa mãn với các tác phẩm remake và nghi ngại liệu anh có thể tạo ra thêm những sản phẩm nguyên bản đủ sức tạo dấu ấn như giai đoạn của 99%.

Việc liên tục ra mắt những sản phẩm âm nhạc chỉ "thay áo" từ chất liệu có sẵn khiến một bộ phận khán giả kỳ vọng được nhìn lại phiên bản MCK của “99%” - nơi ý tưởng, cấu trúc và câu chuyện âm nhạc đều xuất phát từ chính nam rapper. Dẫu vậy, sau những chia sẻ liên quan đến sự cố rò rỉ sản phẩm, công chúng phần nào hiểu rằng các lựa chọn phát hành gần đây không chỉ đơn thuần là chiến lược chạy theo xu hướng, mà còn chịu tác động từ những biến động đằng sau hậu trường.

Dù vậy, sự trở lại lần này cho thấy MCK vẫn giữ được độ “nhạy” với nhịp chuyển động của thị trường âm nhạc. Sau khi MCK làm rõ với cộng đồng mạng về sự việc liên quan đến leak nhạc, nhiều người hâm mộ bày tỏ hy vọng nam rapper sẽ sớm trở lại với một dự án mang tính nguyên bản rõ nét hơn.