"Chị đẹp" Hậu Hoàng chia sẻ từng bị ám ảnh ngoại hình, Diệu Nhi "cầu xin" một điều

HHTO - Là một trong những nghệ sĩ nữ được đông đảo khán giả yêu mến, Hậu Hoàng mới đây khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu trải lòng về hành trình tìm lại sự tự tin với ngoại hình của chính mình.

Đầu năm nay, Hậu Hoàng bất ngờ chia sẻ lại quãng thời gian dài tự ti về ngoại hình. Cô thừa nhận từng nhiều lần chạnh lòng trước những bình luận chê bai nhan sắc. Đặc biệt, khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024, đứng giữa dàn nghệ sĩ được khen ngợi về ngoại hình lẫn thần thái, cô từng có lúc cảm thấy lép vế.

Trong bài đăng, nữ nghệ sĩ viết: "Năm mới kể chuyện cũ. Với tui thì 2025 là 1 năm bùng nổ visual của bản thân. Ngày xưa hay đọc được những comment kiểu: 'Bạn này xấu nhưng được cái duyên', 'Trông cười toàn thấy lợi',... nên từ xưa tới giờ tui luôn biết mình ở đâu trên bản đồ nhan sắc. Tự ti tới mức hồi tham gia Chị Đẹp đã có lần tối về khóc ướt gối chỉ vì thấy các chị quá đẹp còn mình thì…"

Nữ nghệ sĩ lộng lẫy trong bộ đồ của tiết mục Đợi Bàn tại Y-CONCERT. Ảnh: FBNV.

Hiện tại, Hậu Hoàng đã thay đổi nhiều. Cô mạnh dạn thử các phong cách mới, từ cá tính đến nữ tính, dịu dàng. Điều khiến khán giả chú ý không chỉ là diện mạo ngày càng rạng rỡ mà còn là sự tự tin rõ rệt khi cô đã thoải mái hơn với chính mình. Dưới phần bình luận, nhiều "chị đẹp" như Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến, Ái Phương, Tóc Tiên, MisThy… đều khẳng định Hậu Hoàng vốn đã xinh từ trước. Diệu Nhi còn hài hước "cầu xin": "Chị lạy em Hậu ơi đừng giả trai nữa" khiến người hâm mộ thích thú.

Khán giả theo dõi Hậu Hoàng từ thời "thánh nữ nhạc chế" cũng bày tỏ sự ủng hộ. Với họ, cô không chỉ duyên dáng mà còn truyền cảm hứng bởi sự nỗ lực và tinh thần tích cực. Nhiều người nhận xét ở tuổi 30, Hậu Hoàng đã tìm được sự tự tin và ngày càng tỏa sáng. "2025 dám là chính mình, dám làm những điều đã thích từ lâu và dám thử những cái mới. 2026 cũng có một điều ấp ủ mấy năm rùi, mong là năm nay đủ bản lĩnh để làm nha Thuý Hậu!" - "chị đẹp" gửi lời động viên tới chính mình.

Dưới phần bình luận, dàn "chị đẹp" cũng như khán giả để lại nhiều lời khen cho Hậu Hoàng.

Hậu Hoàng, tên đầy đủ là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995, từng được gọi là "thánh nữ nhạc chế" nhờ loạt video hàng trăm triệu lượt xem. Những năm gần đây, cô tham gia nhiều chương trình như Sao Nhập Ngũ, Chị Đẹp Đạp Gió và tập trung phát triển âm nhạc.

Ở Chị Đẹp Đạp Gió 2024, cô từng mất gần một tuần để cân nhắc trước khi gật đầu tham gia, với mục tiêu duy nhất là bước ra khỏi vùng an toàn. Sau hành trình "đạp gió", nhiều khán giả cho rằng Hậu Hoàng không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Có lẽ, sự tự tin mà nữ nghệ sĩ đang có mới chính là điều khiến cô trở nên đẹp nhất.