Sao Nhập Ngũ 2025: Anh Tú - Lyly "mắc công khai", Hậu Hoàng tái ngộ Mũi trưởng Long?

Sao Nhập Ngũ 2025 không chỉ gây chú ý với loạt highlight đầy ắp tiếng cười, mà còn khiến người hâm mộ mong chờ những “phản ứng hóa học” đáng yêu của loạt “chiến hạm” từng gây bão.
Trong đội hình All Star năm nay, "cặp đôi hàng xóm" Anh Tú Voi - LyLy trở thành tâm điểm khi xuất hiện cùng nhau. Dù chưa từng xác nhận mối quan hệ tình cảm, cả hai vẫn thường xuyên có những khoảnh khắc ăn ý, thân thiết và được cộng đồng fan ưu ái “chèo thuyền” ngoài đời. Đặc biệt trong một phân cảnh, Anh Tú Voi thể hiện sự quan tâm chu đáo khi chăm sóc LyLy lúc cô có dấu hiệu mệt mỏi, kiệt sức.
Trong khi đó, nhắc đến “cặp đôi huyền thoại” của Sao Nhập Ngũ, không thể không kể đến Hậu Hoàng - Mũi trưởng Long, cặp đôi từng làm “khuynh đảo” mạng xã hội vào năm 2020. Những khoảnh khắc “thiên vị” cùng tương tác ngọt ngào giữa Mũi trưởng và nữ YouTuber đã khiến đồng nghiệp lẫn người hâm mộ tích cực “đẩy thuyền”.
Đến với mùa All Star, Hậu Hoàng và Diệu Nhi - “thuyền trưởng” nhiệt huyết của chiến hạm đã có dịp hội ngộ. Trong một đoạn hội thoại, Diệu Nhi không ngần ngại “pressing” đàn em bằng câu hỏi kinh điển: “Em có còn muốn gặp lại ai không?” và chủ động nhắc tới Mũi trưởng trước mặt đàn em khiến Hậu Hoàng không khỏi ngại ngùng.