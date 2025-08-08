Sao Nhập Ngũ 2025: Anh Tú - Lyly "mắc công khai", Hậu Hoàng tái ngộ Mũi trưởng Long?

HHTO - Sao Nhập Ngũ 2025 vừa lên sóng đã lập tức thu hút sự quan tâm của khán giả khi quy tụ dàn khách mời xịn xò cùng hứa hẹn về sự tái hợp của nhiều “chiến hạm” từng "làm mưa làm gió".

Sao Nhập Ngũ 2025 không chỉ gây chú ý với loạt highlight đầy ắp tiếng cười, mà còn khiến người hâm mộ mong chờ những “phản ứng hóa học” đáng yêu của loạt “chiến hạm” từng gây bão.

Sao Nhập Ngũ 2025 hứa hẹn mang đến những màn hội ngộ của loạt cặp đôi.

Trong đội hình All Star năm nay, "cặp đôi hàng xóm" Anh Tú Voi - LyLy trở thành tâm điểm khi xuất hiện cùng nhau. Dù chưa từng xác nhận mối quan hệ tình cảm, cả hai vẫn thường xuyên có những khoảnh khắc ăn ý, thân thiết và được cộng đồng fan ưu ái “chèo thuyền” ngoài đời. Đặc biệt trong một phân cảnh, Anh Tú Voi thể hiện sự quan tâm chu đáo khi chăm sóc LyLy lúc cô có dấu hiệu mệt mỏi, kiệt sức.

Anh Tú tận tình chăm sóc Lyly khi cô bị đuối sức.

Anh thừa nhận bản thân lo lắng khi cô tham gia chương trình.

Cả hai thể hiện tình cảm đặc biệt từ trong show đến ngoài đời.

Trong khi đó, nhắc đến “cặp đôi huyền thoại” của Sao Nhập Ngũ, không thể không kể đến Hậu Hoàng - Mũi trưởng Long, cặp đôi từng làm “khuynh đảo” mạng xã hội vào năm 2020. Những khoảnh khắc “thiên vị” cùng tương tác ngọt ngào giữa Mũi trưởng và nữ YouTuber đã khiến đồng nghiệp lẫn người hâm mộ tích cực “đẩy thuyền”.

Nhiều fan còn ví von đây là cặp đôi được “đẩy thuyền” nhiều nhất lịch sử Sao Nhập Ngũ.

Khán giả mong chờ màn tái ngộ sau 5 năm của cả hai. Nguồn: @moonlight828

Đến với mùa All Star, Hậu Hoàng và Diệu Nhi - “thuyền trưởng” nhiệt huyết của chiến hạm đã có dịp hội ngộ. Trong một đoạn hội thoại, Diệu Nhi không ngần ngại “pressing” đàn em bằng câu hỏi kinh điển: “Em có còn muốn gặp lại ai không?” và chủ động nhắc tới Mũi trưởng trước mặt đàn em khiến Hậu Hoàng không khỏi ngại ngùng.

Diệu Nhi nhắc đến Mũi trưởng Long. Nguồn: @gockhuatshowbiz