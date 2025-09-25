Sao Nhập Ngũ tập 8: Anh Tú "chấp" Hậu Hoàng, Diệu Nhi có cách "khắc chế đối thủ"

HHTO - Tập 8 Sao Nhập Ngũ 2025 mang đến hội thao "cướp bóng" kịch tính và hội thao "cướp cờ chiếm trận địa" đầy chiến thuật từ các đội chơi. Trong khi đó, Diệu Nhi - Anh Tú khiến khán giả cười xỉu khi đối diện với đối thủ.

Nối tiếp hội thao cướp bóng từ tập trước, lượt đấu tiếp theo đến từ liên minh 2 (Diệu Nhi - Hậu Hoàng - PewPew - Tim) và liên minh 4 (Chi Pu - Anh Tú - Trang Pháp - Độ Mixi).

Tập 8 mở ra, Anh Tú nhanh chóng chiếm lợi thế khi ôm bóng nhưng lập tức bị Tim kèm chặt. Về phía Chi Pu, dù bị Tim và Hậu Hoàng "khóa chặt" cô vẫn kiên cường vật lộn, cho thấy sức bền bỉ đáng kinh ngạc từ thể lực tới tâm lý, không chỉ đồng đội mà ngay cả chỉ huy cũng bất ngờ về sự quyết liệt của cô. Tuy nhiên, sau đó Chi Pu phải rời sân vì chấn thương, Trang Pháp vào hỗ trợ.

Trong khi đó, đứng trước Hậu Hoàng có vóc dáng nhỏ nhắn, Anh Tú hùng hồn tuyên bố: "Có thể tôi chạy 20 vòng sân đơn vị rồi vào thi đấu với đồng chí ấy cũng được".

Đối lập với quyết tâm "một mất một còn" của Chi Pu, Diệu Nhi trở thành "tâm điểm giải trí" khi tìm ra "cách khắc chế đối thủ mạnh": Liếm tai Trang Pháp hay bật nhảy lên người đồng đội để tranh bóng trong những giây cuối cùng. Hành động "chơi dơ" nhưng duyên dáng này khiến mọi người bật cười.

Kết quả chung cuộc, đội Diệu Nhi giành chiến thắng nhưng ai cũng "nể" tinh thần chiến đấu của Chi Pu. Tim thừa nhận "Chi Pu rất mạnh, cả về tinh thần lẫn thể lực", Diệu Nhi khẳng định "rất ghê, không dễ đối đầu", còn Hậu Hoàng ví cô như "một con hổ, rất máu và rất chiến".

Trong tập này, Sao Nhập Ngũ chào đón sự xuất hiện của 4 chiến sĩ: Cara, Diệp Lâm Anh, Kỳ Duyên, Duy Khánh.

Ở nội dung kiểm tra tác phong của đội nam, đồng chí Duy Khánh khiến bầu không khí rộn ràng với màn chào hỏi đầy cồng kềnh. Dù lần thứ 2 trở lại, Duy Khánh vẫn bị "khớp" trong phần giới thiệu bản thân, để chỉ huy "nhắc bài". Sau màn hô quê quán TP.HCM theo tông giọng của Hoa hậu, nam diễn viên lại lúng túng khi bị hỏi về tên phường - do địa bàn vừa mới sáp nhập. Ngay sau đó, Duy Khánh còn hồn nhiên "mách" chỉ huy về việc râu mọc "um tùm" của Huỳnh Anh và Bình An.

Sau đó, 16 đồng chí (trừ Trang Pháp và Hòa Minzy đi kiểm tra quân y), hội thao "cướp cờ chiếm lĩnh trận địa" diễn ra trên thao trường với bốn đội tham gia, có nhiệm vụ vừa phòng thủ cờ vừa "bí mật" tấn công đối phương. Các đội gồm:

- Đội trắng gồm các đồng chí Kỳ Duyên, Tăng Phúc, Cara, Hà Sơn. Đứng trước đối thủ, PewPew nhanh chóng giật được bảng tên của Tăng Phúc, còn Tim thẳng tiến đến vị trí cắm cờ, khiến đội trắng bị loại sớm.

- Đội đỏ gồm Bình An, Double2T, Thiên Ân, Linh Ngọc Đàm phải đối mặt với liên tiếp những bất lợi. Bình An bị Độ Mixi xé bảng tên, Double2T bị dùng thẻ đóng băng 10 giây, bỏ lỡ cơ hội bảo vệ cờ.

- Đội xanh lá của Chi Pu, Duy Khánh, Độ Mixi và Diệp Lâm Anh phải đối mặt với chiến thuật đầy bất ngờ từ Tim. Dù có chiến thuật rõ ràng, song trước "đòn nghi binh" giả vờ bị rắn cắn của Tim, Chi Pu và Duy Khánh mất tập trung, để Tim lao thẳng vào, cùng lúc xé bảng tên của cả hai và giành cờ xanh.

Sau cùng, đội vàng gồm Tim, PewPew, Diệu Nhi và Hậu Hoàng là những người khép lại trận đấu, giành chiến thắng. Kết thúc hội thao, đồng chí chỉ huy kết luận đây là nội dung huấn luyện có yêu cầu rất cao về chiến thuật, đòi hỏi chiến sĩ vừa phòng thủ, vừa tấn công, đồng thời quan sát nắm chắc địch - ta. "Muốn thành công, các đồng chí phải quan sát, phải biết giữ mình, vận động sao cho phù hợp và đặc biệt phải bảo đảm được yếu tố bí mật bất ngờ" - đồng chí chỉ huy nhấn mạnh.