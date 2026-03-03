Sau ngôi vương Spotify, HIEUTHUHAI sẵn sàng cho "phép thử lớn" là album thứ hai

Mới đây, HIEUTHUHAI bất ngờ tạo cú “đánh úp” cho các SUNDAYs khi công bố album phòng thu thứ hai. Không có bất kỳ thông báo chính thức nào trước đó, thông tin về dự án âm nhạc mới của nam rapper được hé lộ thông qua màn hình LED tại khu vực phố đi bộ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người qua đường và cộng đồng mạng.

Cách công bố bất ngờ này lập tức trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Trước thời điểm xác nhận dự án mới, HIEUTHUHAI liên tục khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi bằng loạt động thái mang tính “thả hint”. Chỉ một ngày trước, anh đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn cùng hình ảnh diện chiếc hoodie in dòng chữ “người im lặng” trên tài khoản phụ, tạo nên nhiều suy đoán về một màn trở lại với âm nhạc.

Những tín hiệu rời rạc ban đầu, khi đặt cạnh thông báo album mới, nhanh chóng được xâu chuỗi như một phần của chiến lược truyền thông có chủ đích.

Cũng trong hôm nay, ca khúc Exit Sign của HIEUTHUHAI đã chính thức trở thành bài hát có lượt stream cao nhất lịch sử Spotify tại thị trường Việt Nam, vượt qua siêu hit đình đám Hai Phút Hơn của Pháo. Xếp ngay sau đó trong danh sách là Chuyện Đôi Ta (83.734.641 lượt nghe) và vaicaunoicokhiennguoithaydoi (83.656.363 lượt nghe).

Theo số liệu cập nhật, Exit Sign đạt 86.037.091 lượt nghe.

Có thể thấy dù được phát hành từ năm 2023, Exit Sign không hề “hạ nhiệt” theo quy luật thường thấy của thị trường. Trái lại, trong hai năm gần đây, ca khúc vẫn duy trì sự hiện diện ổn định trên các bảng xếp hạng và danh sách phát thịnh hành, cho thấy sức sống vượt khỏi vòng đời của một bản hit thông thường.

Những con số song hành trên cả hai nền tảng lớn đã củng cố vị thế của ca khúc như một trong những bản rap có thành tích nhạc số nổi bật nhất giai đoạn 2024 - 2025.

Ca khúc cũng được HIEUTHUHAI trình diễn trên nhiều sân khấu lớn.

Liên tiếp hai niềm vui trong cùng một ngày dành cho cộng đồng người hâm mộ SUNDAYs: Kỷ lục nhạc số được xác lập và thông tin về album mới chính thức công bố. Tuy nhiên, đi kèm với sự phấn khích ấy là một thực tế không thể phủ nhận: Thời điểm trở lại lần này của HIEUTHUHAI diễn ra khi Exit Sign đã trở thành dấu mốc quá lớn trong sự nghiệp nam rapper - một bản hit hội tụ cả thành tích thương mại lẫn giá trị cảm xúc được công chúng thừa nhận.

Trong bối cảnh những con số hàng chục triệu lượt stream ngày càng được xem như chuẩn mực đánh giá thành công, mọi sản phẩm tiếp theo của HIEUTHUHAI gần như chắc chắn sẽ bị đặt dưới lăng kính so sánh chặt chẽ. Khi một ca khúc đã vươn tới đỉnh cao thành tích, áp lực không chỉ đến từ thị trường hay cuộc đua thứ hạng, mà còn xuất phát từ chính “mặt bằng tiêu chuẩn” mà nghệ sĩ từng thiết lập.

Album mới vì thế không đơn thuần là một lần trở lại, mà là phép thử cho khả năng làm mới bản thân sau đỉnh cao. Bài toán đặt ra với HIEUTHUHAI lúc này không chỉ là tái lập những con số ấn tượng, mà còn là cách mở rộng biên độ sáng tạo, vượt qua cái bóng của chính mình để bước sang một chương mới đủ thuyết phục cả về nghệ thuật lẫn thương mại.