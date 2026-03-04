Hoa hậu Thiên Ân "xuyên không" về quá khứ với tạo hình mộc mạc, không son phấn

HHTO - Phim điện ảnh "Hẹn Em Ngày Nhật Thực" vừa tung teaser đầu tiên, hé lộ chuyện tình đầy nước mắt giữa Thiên Ân và Khương Lê trong bối cảnh miền quê thập niên 90.

Đoạn teaser gần một phút mở ra khung cảnh làng quê bình yên, chiếc xe đạp đòn ngang hay căn nhà ba gian hiện lên như một phần ký ức thân thuộc của khán giả. Phim sử dụng tông màu ấm áp, gợi sự hoài niệm.

Lấy bối cảnh vùng quê Trà Mây, phim kể câu chuyện tình giữa Ân (Thiên Ân) và Thiên (Khương Lê). Teaser hé lộ nút thắt về một mối tình vừa chớm nở đã phải đối diện với rào cản gia đình, định kiến và sự xuất hiện của người thứ ba. Chi tiết nhật thực bí ẩn ngay đầu teaser được dự đoán sẽ là bước ngoặt của câu chuyện, khi ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại trong một khoảnh khắc.

Trong phim, Thiên Ân vào vai một cô gái ngoan đạo, sống trong nề nếp gia đình truyền thống ở miền quê. Rũ bỏ hình ảnh lộng lẫy quen thuộc, người đẹp xuất hiện với diện mạo mộc mạc.

Với Khương Lê, anh từng được nhớ đến qua hình tượng công tử hào hoa hay vai phản diện trên màn ảnh rộng. Trong lần trở lại này, nam diễn viên hóa thân thành một anh thợ điện chất phác, mang làn da sạm nắng, giản dị.

Bên cạnh Thiên, phim còn hé lộ sự xuất hiện của Hải (Thanh Sơn), một bác sĩ điềm đạm, chững chạc. Dù không có khởi đầu lãng mạn như Thiên, Hải lại nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ mẹ Ân. Mối tình tay ba của Ân với chàng thợ điện Thiên và bác sĩ Hải cũng là điểm nhấn thú vị. Nhân vật của Thiên Ân phải đứng giữa những lựa chọn: Thiên - cảm xúc, rung động của con tim hay Hải - lý trí và sự ổn định.

Bên cạnh những gương mặt trẻ trung, Hẹn Em Ngày Nhật Thực còn có sự góp mặt của Lê Khanh và Hứa Vĩ Văn - những cái tên sở hữu kinh nghiệm và chiều sâu diễn xuất, hứa hẹn tạo nên tuyến nhân vật giàu cảm xúc.

Hẹn Em Ngày Nhật Thực do đạo diễn Lê Thiện Viễn phối hợp cùng nhà sản xuất - giám đốc sáng tạo - đạo diễn Lý Minh Thắng thực hiện. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 3/4/2026.