Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

RHYDER hé lộ hơn 10 khách mời tham gia concert, một Anh Trai trở thành "ngoại lệ"

Như Quỳnh - Ảnh: FBNV

HHTO - Dàn khách mời xuất hiện tại LUMINARHY - concert đầu tiên của RHYDER đang dần được hé lộ, bao gồm Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, CAPTAIN BOY, Quang Hùng MasterD... Trong đó, một "anh trai" gật đầu sau khi được RHYDER hứa sẽ không làm điều này.

Những ngày qua, thông tin về đêm concert LUMINARHY của RHYDER nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là FLASH - cộng đồng fan của nam nghệ sĩ. Trên trang cá nhân, giọng ca Anh Biết Rồi chia sẻ: "LUMINARHY - RHYDER's First Concert! LUMINARHY = Luminary + RHYDER. Những gì RHYDER ấp ủ, những gì cả nhà chờ đợi, sẽ được dồn hết vào đây. Về nhà thôi FLASH ơi".

636963114-1446646070183238-5377248448438543792-n.jpg

Sau những đêm mini concert hoành tráng, cuối cùng khán giả cũng được thỏa mình với đêm concert quy mô lớn đầu tiên của Á quân Anh Trai "Say Hi". Chuẩn bị cho cột mốc ngày 4/4 diễn ra trọn vẹn, RHYDER và ê-kíp đã tung sơ đồ bán vé, các quyền lợi.

Với vị trí đặt tại sân M2, khu đô thị Sala (TP.HCM), RHYDER chọn thiết kế sân khấu tinh tế với biểu tượng tia sét Flash và nhắn nhủ fan: "Mỗi Zone là một phiên bản RHYDER từng đi qua, ở gần - quẩy đã, ở xa - nhìn trọn sân khấu, ở đâu cũng có quà. Chọn chỗ hợp vibe hay hợp ví đều được nhó".

cover-64.jpg

Các hạng vé đứng và ngồi có mức giá từ 888.888 nghìn đồng đến gần 8 triệu đồng, kèm theo nhiều quyền lợi như "thẻ bo góc", lightband, dây đeo, tất, túi tote, khăn bandana, áo thun phiên bản đặc biệt, soundcheck, fancall, F&B. Đặc biệt, "khoản lãi" đặc biệt của concert là dàn khách đồng hành cùng RHYDER đang trở thành chủ đề được khán giả thảo luận rôm rả. Hiện tại, những cái tên xác nhận tham gia gồm có: "Em xinh" Phương Mỹ Chi, "Anh trai" Quang Hùng MasterD, CAPTAIN BOY, Dương Domic, Anh Tú Atus, Tage, ca sĩ Hòa Minzy, producer WOKEUP, tổ đội DG House.

cover-66.jpg
Phương Mỹ Chi và Hòa Minzy là hai nghệ sĩ nữ gắn bó mật thiết trong hành trình sự nghiệp của RHYDER.
cover-68.jpg
Đã có Quang Anh thì phải có Quang Hùng và "lại là Dương Domic và RHYDER" là những sự kết hợp được fan mong chờ tại concert.
cover-67.jpg
CAPTAIN BOY - Anh Tú Atus không thể vắng mặt trong sự kiện của RHYDER.
cover-65.jpg
RHYDER chia sẻ về DG House: "Lúc mới vào nhóm vùi đầu làm nhạc cùng tổ đội này cũng không thể ngờ được có một ngày câu hát "Lại là DG House" lại được vang lên trong concert solo của RHYDER… cùng với COOLKID, BAN và TONIX".

Ngoài ra, câu chuyện chiêu mộ dàn khách mời "khủng" cũng được RHYDER hé lộ, khiến fan chuyển từ cảm động sang... "cảm lạnh".

RHYDER cho biết các cuộc gọi mời anh em đồng nghiệp tham gia đều diễn ra nhanh gọn lẹ. Như khi mở lời với Phương Mỹ Chi, RHYDER mới chỉ nói nửa câu đã được Phương Mỹ Chi gật đầu: "Em đồng ý". Còn với "anh trai lowkey" Tage, RHYDER đã phải "tung chiêu", khẳng định bản thân sẽ không sử dụng vũ đạo vì phản ứng "But I don't dance" (tạm dịch: Nhưng tôi không nhảy) của người bạn đồng niên.

cover-69.jpg
Dàn Anh Trai "Say Hi" đổ bộ về sân khấu concert của RHYDER được fan mong chờ.
1476.jpg
Như Quỳnh - Ảnh: FBNV
#RHYDER #LUMINARHY #Quang Hùng MasterD #CAPTAIN BOY #Dương Domic #Anh Tú Atus #Tage #Hòa Minzy #WOKEUP

Xem thêm

Cùng chuyên mục