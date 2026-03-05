RHYDER hé lộ hơn 10 khách mời tham gia concert, một Anh Trai trở thành "ngoại lệ"

HHTO - Dàn khách mời xuất hiện tại LUMINARHY - concert đầu tiên của RHYDER đang dần được hé lộ, bao gồm Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, CAPTAIN BOY, Quang Hùng MasterD... Trong đó, một "anh trai" gật đầu sau khi được RHYDER hứa sẽ không làm điều này.

Những ngày qua, thông tin về đêm concert LUMINARHY của RHYDER nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là FLASH - cộng đồng fan của nam nghệ sĩ. Trên trang cá nhân, giọng ca Anh Biết Rồi chia sẻ: "LUMINARHY - RHYDER's First Concert! LUMINARHY = Luminary + RHYDER. Những gì RHYDER ấp ủ, những gì cả nhà chờ đợi, sẽ được dồn hết vào đây. Về nhà thôi FLASH ơi".

Sau những đêm mini concert hoành tráng, cuối cùng khán giả cũng được thỏa mình với đêm concert quy mô lớn đầu tiên của Á quân Anh Trai "Say Hi". Chuẩn bị cho cột mốc ngày 4/4 diễn ra trọn vẹn, RHYDER và ê-kíp đã tung sơ đồ bán vé, các quyền lợi.

Với vị trí đặt tại sân M2, khu đô thị Sala (TP.HCM), RHYDER chọn thiết kế sân khấu tinh tế với biểu tượng tia sét Flash và nhắn nhủ fan: "Mỗi Zone là một phiên bản RHYDER từng đi qua, ở gần - quẩy đã, ở xa - nhìn trọn sân khấu, ở đâu cũng có quà. Chọn chỗ hợp vibe hay hợp ví đều được nhó".

Các hạng vé đứng và ngồi có mức giá từ 888.888 nghìn đồng đến gần 8 triệu đồng, kèm theo nhiều quyền lợi như "thẻ bo góc", lightband, dây đeo, tất, túi tote, khăn bandana, áo thun phiên bản đặc biệt, soundcheck, fancall, F&B. Đặc biệt, "khoản lãi" đặc biệt của concert là dàn khách đồng hành cùng RHYDER đang trở thành chủ đề được khán giả thảo luận rôm rả. Hiện tại, những cái tên xác nhận tham gia gồm có: "Em xinh" Phương Mỹ Chi, "Anh trai" Quang Hùng MasterD, CAPTAIN BOY, Dương Domic, Anh Tú Atus, Tage, ca sĩ Hòa Minzy, producer WOKEUP, tổ đội DG House.

Phương Mỹ Chi và Hòa Minzy là hai nghệ sĩ nữ gắn bó mật thiết trong hành trình sự nghiệp của RHYDER.

Đã có Quang Anh thì phải có Quang Hùng và "lại là Dương Domic và RHYDER" là những sự kết hợp được fan mong chờ tại concert.

CAPTAIN BOY - Anh Tú Atus không thể vắng mặt trong sự kiện của RHYDER.

RHYDER chia sẻ về DG House: "Lúc mới vào nhóm vùi đầu làm nhạc cùng tổ đội này cũng không thể ngờ được có một ngày câu hát "Lại là DG House" lại được vang lên trong concert solo của RHYDER… cùng với COOLKID, BAN và TONIX".

Ngoài ra, câu chuyện chiêu mộ dàn khách mời "khủng" cũng được RHYDER hé lộ, khiến fan chuyển từ cảm động sang... "cảm lạnh".

RHYDER cho biết các cuộc gọi mời anh em đồng nghiệp tham gia đều diễn ra nhanh gọn lẹ. Như khi mở lời với Phương Mỹ Chi, RHYDER mới chỉ nói nửa câu đã được Phương Mỹ Chi gật đầu: "Em đồng ý". Còn với "anh trai lowkey" Tage, RHYDER đã phải "tung chiêu", khẳng định bản thân sẽ không sử dụng vũ đạo vì phản ứng "But I don't dance" (tạm dịch: Nhưng tôi không nhảy) của người bạn đồng niên.