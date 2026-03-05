Đỗ Nhật Hoàng xin lỗi vì phát ngôn trong quá khứ, khán giả phản ứng ra sao?

HHTO - Cư dân mạng bày tỏ nhiều quan điểm về bài viết xin lỗi của Đỗ Nhật Hoàng, sau khi nam diễn viên bị "đào" lại những phát ngôn gây tranh cãi từ hơn 10 năm trước.

Mới đây, Đỗ Nhật Hoàng - nam chính phim Mưa Đỏ - nhận về nhiều tranh cãi khi một dòng trạng thái do bản thân anh đăng tải lên trang cá nhân vào thời điểm hơn 10 năm trước có ngôn từ nhạy cảm được một bộ phận cư dân mạng "đào" lại".

Đỗ Nhật Hoàng nhanh chóng lên tiếng về dòng trạng thái năm xưa.

Trong bài viết trên trang cá nhân, Đỗ Nhật Hoàng bắt đầu bằng lời xin lỗi vì bài đăng, các bình luận gây tranh cãi của bản thân vào năm 2015, hiện tại đang được "đào" lại. Anh khẳng định đã nghiêm túc nhìn lại bản thân, thay đổi nhận thức và trách nhiệm công dân của mình trong nhiều năm qua, đồng thời chủ động gỡ bỏ bài viết trước đây.

Bài viết của Đỗ Nhật Hoàng.

Đầy đủ bài viết chính thức của Đỗ Nhật Hoàng:

THÔNG CÁO Tôi xin lỗi về bài đăng và các bình luận của mình trên Facebook vào năm 2015 liên quan đến nghĩa vụ quân sự, hiện đang được chia sẻ lại. Dù sự việc đã diễn ra nhiều năm trước, tôi hiểu rằng những phát ngôn đó là không phù hợp và thiếu trách nhiệm. Tôi đã chủ động gỡ bỏ bài viết. Trong nhiều năm qua, tôi đã nghiêm túc nhìn lại bản thân và thay đổi nhận thức của mình về trách nhiệm công dân cũng như trách nhiệm trong lời nói. Trong quá trình tham gia và tập huấn phục vụ một dự án phim, tôi đã có cơ hội học tập, trải nghiệm thực tế và hiểu rõ hơn về giá trị, ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như tinh thần kỷ luật và trách nhiệm. Sự thay đổi này xuất phát từ quá trình trưởng thành và trải nghiệm thực tế của tôi, không phải vì áp lực hiện tại. Tôi chịu trách nhiệm về những phát ngôn trong quá khứ và chân thành xin lỗi vì những ảnh hưởng không tích cực mà chúng có thể gây ra. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân và hành xử có trách nhiệm hơn. Tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của mọi người.

Sau khi đăng tải bài viết, Đỗ Nhật Hoàng tiếp tục nhận về nhiều luồng phản hồi từ cư dân mạng. Đa số khán giả bày tỏ sự bao dung và cảm thông với nam diễn viên, nhận định rằng ai cũng từng trải qua những khoảnh khắc tuổi trẻ bồng bột, thiếu chín chắn, với những phát ngôn chưa thực sự phù hợp.

"Điều quan trọng là ở hiện tại bạn đã trưởng thành, hoàn thiện tốt như vậy thì phải vui, phải công nhận cho bạn", một bình luận cho biết. Nhiều bình luận nhấn mạnh rằng việc một người trẻ dám thừa nhận sai lầm, chủ động rút kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện bản thân chính là dấu hiệu đáng trân trọng và cần có cái nhìn bao dung hơn.

Bình luận của cư dân mạng xoay quanh bài viết của Đỗ Nhật Hoàng.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến mang tính phê bình, coi đây là bài học chung cho giới nghệ sĩ trẻ trong thời đại mạng xã hội phát triển. Có ý kiến cho rằng việc sử dụng trang cá nhân cần sự tự quản thúc cao độ và nhận thức rõ ràng về tác động của từng lời nói. Dù ở bất kỳ vị trí nào, đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng tới công chúng, việc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chia sẻ quan điểm là điều cần thiết để tránh những hệ lụy không đáng có, đồng thời góp phần xây dựng không gian mạng lành mạnh, tốt đẹp hơn.