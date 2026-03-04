Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quốc Trường - Tiểu Vy rơi vào mối quan hệ đầy toan tính trong "Ốc Mượn Hồn"

Như Lê

HHTO - Phim điện ảnh “Ốc Mượn Hồn” vừa ra mắt First look teaser, hé lộ một không gian u ám, tiềm ẩn nguy hiểm, đồng thời khơi gợi nhiều bí ẩn xoay quanh mối quan hệ giữa hai nhân vật chính Quốc Trường và Tiểu Vy.

Trong poster phim, Quốc Trường xuất hiện đầy sắc lạnh, với ánh nhìn toan tính và kiểm soát. Trong khi đó, Tiểu Vy mang vẻ ngoài mong manh nhưng ánh mắt lẫn ngôn ngữ cơ thể lại ẩn chứa sự căng thẳng và đề phòng. Riêng hành động mâu thuẫn một tay đặt lên cổ Quốc Trường, tay kia cầm chiếc cốc vỡ giấu sau lưng của Tiểu Vy dự báo bi kịch tiềm ẩn xoay quanh họ trên màn ảnh. Đây cũng là gợi mở đầu tiên về mối quan hệ “yêu hận tình thù” mà cả hai nhân vật đang che giấu.

fl-omh-2000x2501.jpg

Song song đó, bối cảnh căn phòng tối, phủ đầy hơi nước mưa trên poster cũng tạo cảm giác cô lập, lạnh lẽo và bí ẩn. Loạt chi tiết gồm đèn bàn bị đổ, ly vỡ, vết máu, khung ảnh vỡ và đồ đạc xáo trộn cũng úp mở về các biến cố sẽ diễn ra trong phim.

Mở đầu First look teaser Ốc Mượn Hồn là giọng của Tiểu Vy đầy bối rối: “Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em không hiểu tại sao em lại tỉnh dậy trong cơ thể này”. Ngay sau câu thoại đó, khung hình ngay lập tức chuyển sang cận cảnh ánh mắt sắc lạnh của Quốc Trường, gương mặt anh nửa sáng nửa tối dường như che giấu nhiều bí mật.

dsc09479.jpg
dsc09177.jpg

Các khung cảnh chớp nhoáng thay phiên xuất hiện cùng âm thanh nhạc nền dồn dập tạo nên ranh giới giữa thực tại và linh hồn. Những lát cắt hình ảnh đối lập từ ánh đèn xa hoa, nụ cười xã giao cho đến ánh mắt hoảng loạn trong bóng tối gợi mở một câu chuyện xoay quanh thân phận phía sau vẻ ngoài hào nhoáng của các nhân vật.

dsc08189.jpg
dsc06986.jpg

Trước khi First look teaser Ốc Mượn Hồn được công bố, Quốc Trường và Tiểu Vy từng có những khoảnh khắc thân thiết khi xuất hiện chung tại sự kiện, làm dấy lên kỳ vọng về một cặp đôi trai tài gái sắc trên màn ảnh rộng. Thế nhưng, những hình ảnh đầu tiên của bộ phim lại bất ngờ “quay ngoắt” 180 độ, khi sự ngọt ngào nhường chỗ cho cảm giác nguy hiểm và bí ẩn, mở ra nhiều suy đoán về câu chuyện phía sau.

dsc06296.jpg

Ngoài Quốc Trường và Tiểu Vy, Ốc Mượn Hồn còn quy tụ dàn diễn viên Anh Phạm, Lương Gia Huy, Yên Đan, Xuân An, Trâm Ngô, Nguyễn Phi Long… Ốc Mượn Hồn do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện, dự kiến ra rạp vào 5/6/2026.

4f9b6859-d7fc-4890-8daf-0d11cb002776.jpg
Như Lê
#Quốc Trường #Tiểu Vy #Ốc Mượn Hồn #phim điện ảnh #bí ẩn #sao Việt

