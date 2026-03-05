Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sao nữ phim VTV vào vai con nhà nghèo thì được khen, làm tiểu thư lại bị chê

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Quả thực là Quỳnh Kool cứ khi nào đóng vai cô gái nhà nghèo vất vả khổ cực thì được khán giả hết lời khen ngợi, làm con nhà giàu thì không ấn tượng như kỳ vọng.

Sau Cách Em 1 Milimet, phim giờ vàng VTV đang có cái tên tiếp theo được quan tâm chú ý là Bước Chân Vào Đời. Dù mới lên sóng những tập đầu, còn chưa vào giai đoạn cao trào nhưng khán giả đã rất ấn tượng với nữ chính Thương.

quynh-kool-7.jpg
Thương phải thay bố mẹ chăm sóc các em.

Bố mẹ mất sớm, Thương là chị cả nên sớm phải làm trụ cột gia đình, vừa lo kiếm tiền vừa lo nuôi dạy các em. Cô bươn chải làm nhiều công việc, chỉ mong hai em ngoan ngoãn tập trung học hành, nhưng từ em trai đến em gái lại liên tục phản kháng lại chị. Nhất là cậu em út không muốn đi học, lại còn hay gây gổ đánh nhau với người khác, khiến Thương vô cùng phiền não.

quynh-kool-9.jpg
Nhưng cả hai em thường xuyên cãi lại Thương.

Sau khi tranh cãi với em trai, Thương chỉ biết ôm lấy bà khóc nức nở vì buồn bã, thất vọng, tủi thân khi nỗ lực cố gắng của cô không có kết quả, còn bị em trai hắt hủi. Cảnh khóc của Quỳnh Kool được khán giả khen là chân thực, cảm nhận rõ nỗi đau của nhân vật, thông cảm cho lý do Thương lại có phần cứng nhắc, o ép em trai như vậy.

quynh-kool-10.jpg
buoc-chan-2.jpg
Quỳnh Kool được khen diễn xuất rất tốt.

Có một điều thú vị là mỗi khi đóng vai cô gái nhà nghèo mạnh mẽ, phải vất vả ngày đêm kiếm tiền nuôi người thân thì Quỳnh Kool đều ghi điểm. Cô đã từng được khen nhiều trong Gara Hạnh Phúc hay Đừng Làm Mẹ Cáu. Nữ diễn viên có lúc còn để mặt mộc, ăn mặc giản dị nhưng vẫn thu hút người xem.

quynh-kool-13.jpg
quynh-kool-2.jpg
Cô luôn được khen khi đóng vai con nhà nghèo vất vả.

Ngược lại, Quỳnh Kool chưa thành công với vai con nhà giàu. Như ở Hướng Dương Ngược Nắng, vai tiểu thư Minh Ngọc được cưng chiều từ nhỏ nên ương bướng, ích kỷ, coi thường người khác bị đánh giá là mờ nhạt, chưa có điểm nhấn. Sang Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nhân vật Lam nhõng nhẽo, chỉ biết làm theo ý mình, không biết quan tâm đến người khác cũng bị khán giả phàn nàn chỉ trích. Từ đó mà nhiều người nói vui rằng Quỳnh Kool chỉ nên làm "Lọ Lem vượt khó" trên màn ảnh mà thôi.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Quỳnh Kool #phim giờ vàng VTV #Bước chân vào đời #phim VTV #Quỳnh Kool con nhà nghèo

