Tóc Tiên - Võ Điền Gia Huy tụ họp tại nhà Trấn Thành, cùng làm phim Tết 2027?

HHTO - Mới đây, Võ Điền Gia Huy chia sẻ khoảnh khắc "mukbang" cùng Tóc Tiên tại nhà của đạo diễn Trấn Thành, khán giả liền hào hứng gọi tên dàn diễn viên cho dự án phim Tết 2027.

Trên Story Instagram, diễn viên Võ Điền Gia Huy vừa chia sẻ khoảnh khắc thăm nhà nghệ sĩ Trấn Thành, có sự góp mặt của "Chị đẹp" Tóc Tiên, diễn viên Anh Đức. Tại không gian bếp, dàn nghệ sĩ thích thú cùng nhau thưởng thức các loại bánh, mà theo Tóc Tiên rì-viu là "ngon lắm".

Thế nhưng, trái ngược với tâm hồn ăn hồn của hai vị khách là Tóc Tiên và Gia Huy - liên tục ăn và trầm trồ, chủ nhà lại có động thái trái ngược. Nam đạo diễn phim Mai thở dài cảm thán: "Nữ diễn viên phim này ăn nhiều quá" khi được Tóc Tiên mời nhập cuộc mukbang.

Nguồn clip: @huy.ka

Bên cạnh việc dành sự quan tâm cho không gian hội ngộ vui vẻ, nhiều khán giả cũng đưa ra suy đoán về mục đích thực sự khi các nghệ sĩ xuất hiện chung. Netizen cùng đặt câu hỏi: "Diễn viên nam nữ chính mới đang tiền kỳ hả ta", "Tôi đoán không phải qua nhà ăn bánh mà qua nhà thảo luận kịch bản phim Tết năm sau", "Võ Điền Gia Huy chắc sẽ có trong phim Tết năm sau của Trấn Thành với kịch bản nhân vật phù hợp"...

Bởi lẽ, năm nay, khi phim Thỏ Ơi!! ra rạp, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối vì Võ Điền Gia Huy không thể đảm nhận vai Trần Kim - vốn đã được Trấn Thành "đo ni đóng giày" cho anh. Đa số ý kiến cho rằng nếu Gia Huy thực sự nhập vai, bộ phim sẽ giúp anh tỏa sáng hơn vì hình tượng nhân vật "over hợp" với nét diễn sở trường của anh.

Gia Huy cũng tiếc nuối vì bỏ lỡ vai diễn trong phim Trấn Thành﻿. Nguồn clip: Trấn Thành Films

Dù chưa rõ kế hoạch của Trấn Thành cho dự án phim Tết năm 2027 nhưng các tín hiệu "đèn xanh" như được chào đón nồng nhiệt tại họp báo, rủ sang nhà chơi... khiến fan có thêm cơ sở để mong chờ màn kết hợp của hai anh em.

Với vũ trụ ca sĩ lấn sân đóng phim, trong dự án mới nhất, Trấn Thành tung "túi mù" đầy ấn tượng với diễn xuất của ca sĩ Văn Mai Hương. Do đó, khán giả tiếp tục "đặt ngôi sao hy vọng", Tóc Tiên sẽ được "chọn mặt gửi vàng" trong một dự án mới sau phim Thanh Sói ra mắt năm 2021.