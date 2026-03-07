Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sao nữ phim giờ vàng VTV gây tranh cãi vì lỗi trang điểm: Đẹp nhưng cũng cần phù hợp

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Quỳnh Kool không phải sao nữ đầu tiên của phim giờ vàng VTV mắc lỗi trang điểm không phù hợp bối cảnh, trước đó đã có một vài cái tên bị khán giả nhắc đến.

trang-diem-5.jpg

Quỳnh Kool đang ghi điểm diễn xuất qua phim Bước Chân Vào Đời, trong vai cô gái mạnh mẽ, bươn chải kiếm tiền nuôi em. Vì nhà nghèo, nhân vật Thương của Quỳnh Kool phải làm nhiều việc kiếm sống, lúc nào cũng chắt chiu tiết kiệm để gửi tiền về quê cho bà, cho em trai và ăn mặc rất đơn giản, chẳng mấy quan tâm đến vẻ ngoài.

trang-diem-6.jpg

Tuy quần áo giản dị, mái tóc chỉ buộc gọn nhưng Quỳnh Kool lại rất chăm chút đến khâu trang điểm. Trong một cảnh quay cận đoạn Thương ôm bà khóc lóc, ánh sáng chiếu tập trung vào Quỳnh Kool càng khiến khán giả nhìn rõ kẻ eyeliner rõ nét, chuốt mascara kỹ càng, phấn má hồng rực, môi thoa son chỉn chu. Nhất là làn da trắng của Quỳnh Kool càng tương phản với người bà ở bên cạnh, khiến người xem thêm chú ý và thấy nữ diễn viên chỉ tập trung vào việc làm sao cho đẹp, thay vì phù hợp với hoàn cảnh nhân vật.

trang-diem-7.jpg

Hoặc trong phim Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do, một đoạn trích cảnh quay của diễn viên Ngọc Anh từng gây chú ý trên TikTok vì lớp trang điểm lạ lùng. Đoạn này quay cận nên khán giả nhìn rõ môi của cô chia rõ hai màu, đường viền bên ngoài đậm còn phía trong lại nhợt nhạt. Netizen đoán rằng cô trang điểm đã lâu, đến khi dặm lại son để quay thì chưa thoa kỹ nên mới xảy ra tình huống thiếu chỉn chu thế này.

trang-diem-2.jpg

Phim Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ cũng gây tranh cãi vì lớp trang điểm của diễn viên phụ. Nhân vật của Mai Anh là mắc ung thư, bệnh ngày càng nặng khiến cho cô chỉ biết nằm trên giường bệnh chờ một phép màu. Khán giả hẳn sẽ hình dung bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo sẽ có gương mặt nhợt nhạt, yếu ớt nhưng nữ diễn viên lại xuất hiện với gương mặt trang điểm kỹ như chuẩn bị lên thảm đỏ. Mắt phủ màu cam đào, môi thoa kiểu xí muội đang mốt kèm theo bộ móng tay được sơn màu cẩn thận.

Vẫn biết cô gái nào cũng muốn mình thật xinh trên màn ảnh, nhưng lại không quan tâm đến logic kịch bản thì khán giả không phàn nàn không được.

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim giờ vàng VTV #diễn viên lỗi trang điểm #Quỳnh Kool #diễn viên trang điểm đậm #Bước Chân Vào Đời

