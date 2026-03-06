Giữa cơn lốc tân binh phim Việt, người mới ở Quỷ Nhập Tràng 2 có gì đáng chú ý?

HHTO - Phim điện ảnh Việt thời gian gần đây đã giới thiệu rất nhiều tân binh đầy tiềm năng, và Quỷ Nhập Tràng 2 cũng có một gương mặt mới rất đáng chú ý.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Quỷ Nhập Tràng 2 là sự xuất hiện của gương mặt trẻ Ngọc Hương, đảm nhận vai Mỹ Ngọc - em gái của Minh Như (Khả Như đóng). Trong câu chuyện lần này, nhân vật của Ngọc Hương chính là người bị thế lực tà ác chiếm giữ, trở thành mắt xích quan trọng dẫn đến bi kịch của gia đình.

Ngọc Hương đóng vai em gái của Khả Như.

Đáng chú ý, Ngọc Hương được chính Khả Như và Quang Tuấn đề cử cho nhà sản xuất sau quá trình casting. Với tạo hình ma mị và khả năng nhập vai mạnh mẽ, cô được xem như “ma nữ tân binh” kế nhiệm hình tượng kinh dị từng gây ám ảnh của Khả Như trong phần đầu.

Cô là "ma nữ tân binh" của phim Việt.

Sự xuất hiện của Ngọc Hương cũng đánh dấu bước chuyển giao thú vị trong thương hiệu kinh dị Việt ăn khách nhất hiện nay, khi lớp diễn viên mới bắt đầu tạo nên những tuyến nhân vật đầy bất ngờ. Chưa kể cô cũng sẵn sàng lăn xả vì vai diễn, như đồng ý đóng cảnh ăn lươn sống, một trong những cảnh quay nặng đô nhất của bộ phim.

Nữ diễn viên sợ hãi cảnh ăn đồ sống.

Ngọc Hương tiết lộ rằng cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh này là run, sợ hãi và không biết phải làm như thế nào. Áp lực của cảnh quay này càng lớn hơn khi phần 1 của Quỷ Nhập Tràng từng tạo dấu ấn mạnh mẽ với cảnh ăn đồ sống của Khả Như. Chính vì Khả Như đã có kinh nghiệm nên đã trực tiếp ở bên hướng dẫn đàn em, tập dợt và trấn an tinh thần cho Ngọc Hương trước khi bấm máy.

Bản thân Ngọc Hương thấy cả ê-kíp cũng cực khổ quay dưới mưa, cô lại tự nhủ mình phải làm được. Phân đoạn này hiện được dự đoán sẽ trở thành một trong những cảnh gây ám ảnh mạnh nhất của phần phim mới, đồng thời tiếp nối “truyền thống” những cảnh quay nặng đô từng làm nên dấu ấn cho thương hiệu Quỷ Nhập Tràng.