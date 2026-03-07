Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Mỹ Tâm đẩy Trấn Thành khỏi Top 1 phòng vé, Thỏ Ơi!! liệu có đạt mốc 500 tỷ?

Sơn Vũ - Ảnh: FBNV
HHTO - Ngay sau khi khởi chiếu chính thức, phim "Tài" của Mỹ Tâm đã dẫn đầu bảng xếp hạng, đẩy "Thỏ Ơi!!" của Trấn Thành vào tình thế khó khăn khi muốn chạm mốc 500 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Ở những mùa phim Tết trước đây, phim của Trấn Thành thường dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé trong thời gian dài, có lúc đến hơn một tháng không bị đối thủ nào đánh bại. Nhưng năm nay, Thỏ Ơi!! chỉ đứng ở vị trí số 1 được hai tuần đã bị phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến thế chỗ.

phim-viet-6.jpg
Thỏ Ơi!! không còn dẫn đầu phòng vé.

Ngay từ ngày đầu tiên khởi chiếu chính thức (7/3), Tài đã tăng vọt số suất chiếu lên hơn 3000, kéo theo số lượng vé bán và doanh thu cũng tăng theo. Ngược lại, Thỏ Ơi!! bị giảm đáng kể số suất, doanh thu trong ngày cũng chỉ bằng 2/3 phim Tài và bị đẩy xuống thứ 2 bảng xếp hạng.

phim-viet-4.jpg
Phim của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến ngày càng tăng doanh thu.

Khi Thỏ Ơi!! mới ra mắt và liên tục phá kỷ lục phòng vé, nhiều người dự đoán phim có thể đạt mốc 500 tỷ đồng doanh thu. Nhưng với tình hình này, khi phải chia khán giả cho Tài, Cám Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi thì phim mới nhất của Trấn Thành có lẽ sẽ rời rạp với con số trên dưới 450 tỷ. Đây vẫn là một kết quả đáng mừng với Trấn Thành, vì anh đã lấy lại được phong độ sau bước lùi của Bộ Tứ Báo Thủ vào Tết năm ngoái.

phim-viet-2.jpg
phim-viet-8.jpg
Cuộc cạnh tranh giữa hai phim giúp BXH thêm gay cấn.

Trước khi Tài công chiếu, nhiều người đã dự đoán phim chắc chắn sẽ vượt qua con số 100 tỷ nhờ sức hút của Mỹ Tâm, cộng với chất lượng phim ở mức ổn. Với tỷ lệ bán vé như hiện nay, lại thêm việc không có đối thủ mạnh nào ngáng đường thì Tài có thể đạt mốc 150 tỷ đồng hoặc hơn.

Và từ đầu năm 2025 đến giờ, những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng phòng vé đều thuộc về phim Việt Nam cho thấy khán giả ngày càng ủng hộ phim nước nhà. Chỉ cần kịch bản hấp dẫn, ê-kíp làm việc chỉn chu, phim thực hiện nghiêm túc là chắc chắn sẽ kéo được người xem đến rạp.

Sơn Vũ - Ảnh: FBNV
