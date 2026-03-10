Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Ai là bạn trai ấn tượng nhất Boyfriend on Demand: Không phải Seo In Guk thì là?

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - "Đăng ký dịch vụ "Boyfriend on Demand" (Bạn trai theo yêu cầu)" thì bạn sẽ chọn ai?" - chủ đề này đang có hơn 46K lượt đọc trên diễn đàn theqoo và một trong những câu trả lời được "vote up" đông đảo là "Người lớn chọn hết".

Boyfriend on Demandseries gốc của Netflix vừa phát hành vào ngày 6/3, do Jisoo và Seo In Guk đóng chính. Cô vào vai Seo Mi Rae - một PD của công ty sản xuất webtoon, tôn thờ chủ nghĩa độc thân sau mối tình thất bại. Sau khi được mời dùng thử dịch vụ thực tế ảo "Bạn trai theo yêu cầu", Mi Rae dần bị cuốn vào những chuyện tình đa dạng với những nhân vật ảo trong đó.

Sau khi sụp đổ vì nhận ra hiện thực "bạn trai" cũng nói lời yêu với hơn 12.000 người như cô, Mi Rae quyết định sử dụng tính năng thiết kế một mẫu người yêu dành riêng cho mình. Nhưng vô tình, người đó lại trông giống hệt PD mà cô không ưa - Park Kyeong Nam (Seo In Guk), cũng là người vừa tỏ tình ngoài đời với cô.

hcremanauamwer1.jpg

Boyfriend on Demand hiệu triệu một dàn trai đẹp để khắc họa những "lựa chọn hoàn hảo" của "Bạn trai theo yêu cầu" gồm Lee Soo Hyuk, Seo Kang Joon, Ong Seong Woo, Jay Park, Lee Jae Wook, Kim Young Dae, Nam Woo Hyun, Choi Si Won, Lee Hyun Wook, Lee Sang Yi, Hong Seok... Không chỉ vậy, các diễn viên phụ/ cameo vào vai bạn trai cũ hay đối tượng xem mắt cũng là những gương mặt sáng láng như: Kim Sung Cheol, Hong Seung Bum...

641573621-1343549144204514-2682172926239389262-n-1.jpg
Dàn trai đẹp của "Boyfriend on Demand" "kể mỏi miệng" chưa hết.

"Bữa tiệc nhan sắc" của Boyfriend on Demand bày ra là lúc khán giả khắp nơi đặt câu hỏi chàng trai nào có sức hút khó cưỡng nhất trong phim hoặc "nếu đăng ký dịch vụ "Bạn trai theo yêu cầu", bạn sẽ chọn ai?". Trên theqoo, chủ đề này lọt bảng thịnh hành với hơn 46K lượt đọc với hơn 446 bình luận (tính đến chiều 9/3), đó là chưa kể tương tác từ các bài dịch/ đăng lại.

Seo Kang Joon - vai bạn trai ảo Seo Eun Ho chính là người liên tục được nhắc tên ở phần bình luận. Vóc dáng cao lớn, nụ cười tỏa nắng và đôi mắt màu hổ phách tự nhiên vẫn có mê lực như ngày nào.

screenshot-2026-03-09-173007.png

Trong phim, Seo Eun Ho (Seo Kang Joon) là lựa chọn hàng đầu, nhận về 5/5 sao với hơn 12.400K người trải nghiệm cùng lượt người dùng mới tăng theo phút. Seo Eun Ho là nam thần khoa kiến trúc của trường Đại học, đối tượng yêu cầu người dùng phải chủ động chinh phục để được hẹn hò. Anh điển trai, tốt bụng, "ông trùm" của những hành động nhỏ gây thương nhớ, thoại không "cờ-ring" mà rung động; đặc biệt không thích "chơi trò mập mờ" với "em gái mưa". Eun Ho là người Mi Rae dù thử nghiệm với nhiều đối tượng vẫn mê mẩn khi quay lại và đắm chìm khó dứt.

hcxprv3xcaaim1w.jpg
hb41z8-beaeyop3.jpg
"Anh ghệ tông hồng" Seo Eun Ho (Seo Kang Joon) được nhiều "người dùng" phải lòng.

Bình luận từ dân mạng:

"Khuôn mặt của Seo Kang Joon như thiên thần."

"Tôi chọn tiền bối Seo Eun Ho."

"Tôi xem xong và thấy thích Lee Soo Hyuk nhất haha. Chỉ riêng khuôn mặt của anh ấy thôi cũng đủ khiến tôi thích thú rồi."

"Lee Jae Wook nhé. Anh ấy ngầu như thế từ bao giờ vậy."

"Thích Ong Seong Woo, mang ngay một bộ hành động đến cho anh ấy đi."

"Sao phải chọn, tôi làm nữ phụ, tôi chọn hết. 2 tháng trải nghiệm hơn 200 người."

"Cảnh của Kim Sung Cheol đúng gu tôi khi hẹn hò nên tôi chọn anh ấy.

boyfriend-on-demand.jpg
Park Kyeong Nam quá lạnh lùng đến mức khiến đối phương dễ hiểu lầm anh đang ghét bỏ họ, mà nam chính sẽ thuộc về nữ chính nên "PD Park" Seo In Guk bị loại khỏi "vùng lựa chọn" của nhiều khán giả.

Boyfriend on Demand có kịch bản đơn giản, hài hước, đánh trúng tâm lý khán giả nữ. Dù vẫn có những đề tài tranh cãi nhưng ở tác phẩm này, diễn xuất của Jisoo đã tiến bộ hơn, nhất là đài từ. "Phản ứng hóa học" của cô với bạn diễn nam chính - phụ đều được khán giả đánh giá tốt.

cover-fb-1.jpg
Sam
#Boyfriend on Demand #Jisoo #Seo Kang Joon #Seo In Guk #Boyfriend on Demand hot topic #Bạn trai theo yêu cầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục