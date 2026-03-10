Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Lễ hội Áo dài TP.HCM: Fan sắc đẹp mãn nhãn với loạt ảnh của dàn Hoa - Á hậu

JEANIE - Ảnh: FBNV
HHTO - Dàn Hoa - Á hậu đình đám của showbiz Việt đồng loạt đăng loạt ảnh trong Lễ khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM. Các người đẹp khoe nhan sắc vừa dịu dàng vừa lộng lẫy trong loạt áo dài truyền thống và cách tân.

Dàn Hoa - Á hậu cùng nhiều người đẹp đã hội tụ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc Lễ hội áo dài TP.HCM 2026, mang đến những màn trình diễn áo dài ấn tượng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp truyền thống và lan tỏa giá trị văn hóa của tà áo dài Việt Nam.

hhhvvn2.jpg
hhhvvn1.jpg
hhhvvn.jpg
Dàn Hoa - Á hậu thuộc Gia đình Hoàn vũ.

Lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026 với chủ đề Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng được khai mạc tại khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật tôn vinh tà áo dài Việt Nam.

yolina.jpg

Bên cạnh dàn Hoa - Á hậu Việt còn có các người đẹp nước ngoài đến từ cuộc thi Miss Cosmo (Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế).

﻿yolina2.jpg
yolina3.jpg

Miss Cosmo 2025 người Mỹ Yolina Lindquist (giữa) và Á hậu Miss Cosmo 2004 người Thái Lan Mook (ngoài cùng bên trái) vô cùng duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Hai người đẹp sải bước cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu.

phuong-linh3.jpg
phuong-linh2.jpg
phuong-linh1.jpg
phuong-linh.jpg

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh trong một thiết kế được lấy cảm hứng từ những sợi tơ tằm mong manh nhưng bền bỉ.

﻿﻿thanh-thuy.jpg﻿
thanh-thuy3.jpg
﻿thanh-thuy2.jpg
thanh-thuy1.jpg﻿

Miss International 2024 Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy tiếp tục xả loạt ảnh đẹp không góc chết.

tieu-vy3.jpg
tieu-vy2.jpg
tieu-vy.jpg﻿
tieu-vy1.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy với nhan sắc ngày càng mặn mà.

khanh-van3.jpg
khanh-van2.jpg
khanh-van1.jpg
khanh-van.jpg

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân rực rỡ với những thiết kế áo dài cách tân cầu kỳ.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
