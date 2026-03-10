"Nàng thơ" mới của HIEUTHUHAI: Style táo bạo, đời tư bí ẩn, gợi nhớ Babyboo

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Trong MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, HIEUTHUHAI sánh đôi tình tứ cùng gương mặt mới toanh. Phong cách nổi loạn, đời tư "lowkey" của "nàng thơ" Gen Z khiến netizen bàn tán xôn xao.

Tối 9/3, HIEUTHUHAI ra mắt MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, mở đường cho album phòng thu thứ hai của mình. Sản phẩm nhanh chóng thu hút lượt thảo luận lớn khi kể câu chuyện tình yêu giữa hai cá tính đối lập.

hieuthuhai-mv-joan-tina-nguoi-im-lang-gap-nguoi-hay-noi-booth-1fvd.jpg
hieuthuhai-mv-joan-tina-nguoi-im-lang-gap-nguoi-hay-noi-booth.jpg
hieuthuhai-mv-joan-tina-nguoi-im-lang-gap-nguoi-hay-noi-booth-babyboo-tmh.jpg

Nhiều khán giả nhận xét ngôn từ, cách xây dựng bối cảnh hay lựa chọn nữ chính MV mang nhiều ẩn ý của chính nam nghệ sỹ. Các đồn đoán nói rằng sản phẩm âm nhạc này được lấy cảm hứng từ chính chuyện tình ngoài đời thực của sao nam với hotgirl Babyboo Tăng Mỹ Hàn qua nhiều chi tiết trùng hợp.

nguoi-im-lang-gap-nguoi-hay-noihieuthuhaijoan-tina-7.png
nguoi-im-lang-gap-nguoi-hay-noihieuthuhaijoan-tina-13.png
nguoi-im-lang-gap-nguoi-hay-noihieuthuhaijoan-tina-5.png
nguoi-im-lang-gap-nguoi-hay-noihieuthuhaijoan-tina-11.png

Bối cảnh MV khắc họa buổi hẹn hò của cặp đôi, gần gũi với phong cách của nhóm khán giả trẻ. Joan Tina - nữ chính MV gây ấn tượng nhờ tương tác tình tứ, đẹp đôi khi sánh đôi cạnh mỹ nam hot nhất nhì V-Biz hiện tại.

hieuthuhai-mv-joan-tina-nguoi-im-lang-gap-nguoi-hay-noi-booth-babyboo-dhgn.jpg
hieuthuhai-mv-joan-tina-1dewdc.jpg

Trước thời điểm phát hành MV chính thức, HIEUTHUHAI "nhá hàng" về "bạn gái" màn ảnh Joan Tina qua poster. Cô nàng sinh năm 2004, là mẫu ảnh, influencer với hơn 50K người theo dõi trên Instagram. Tài khoản cá nhân của cô được rapper NEGAV theo dõi trước cả khi ra mắt MV. Chi tiết này khiến tên tuổi của Joan Tina nhận được quan tâm hơn từ phía người hâm mộ.

hieuthuhai-mv-joan-tina-1.jpg
hieuthuhai-mv-joan-tina-style-fdsvxewgjmh.jpg

Joan Tina thuộc hệ low-key (kín tiếng) trên mạng xã hội. Cô bắt đầu hoạt động với tư cách mẫu ảnh trên mạng xã hội từ năm 2021, nhưng không công khai các thông tin cá nhân như trình độ học vấn hay thậm chí là tên thật. Nữ người mẫu chỉ cập nhật các hình ảnh liên quan đến công việc.

MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói của HIEUTHUHAI cũng là lần "chào sân" của Joan Tina với khán giả đại chúng trong vai trò diễn viên. Mẫu nữ Gen Z trước đó cũng chưa từng được bắt gặp tham dự sự kiện nhãn hàng, thảm đỏ hay dự án phim ảnh nào.

hieuthuhai-mv-joan-tina-style.jpg
hieuthuhai-mv-joan-tina-mv.jpg
hieuthuhai-mv-joan-tina-1dewdcfsvfgvs.jpg

Dạo quanh trang cá nhân của Joan Tina, các tín đồ thời trang cũng bất ngờ với phong cách ngoài đời của nữ người mẫu. Khác với diện mạo ngọt ngào trong MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, gu thời trang đời thường của Joan Tina mang đậm tinh thần nổi loạn, cá tính.

joan-tina-ig-1.jpg
joan-tina-ig-2.jpg
joan-tina-ig.jpg

Mỹ nữ Gen Z ưu ái các thiết kế ôm sát, cắt xẻ mạnh tay khoe vóc dáng cuốn hút. "Bạn gái màn ảnh" mới của HIEUTHUHAI cũng chuộng lối trang điểm theo xu hướng Âu Mỹ nhấn vào make-up mắt cầu kỳ, tạo khối đậm.

image-1.jpg
MIDI
#HIEUTHUHAI #Joan Tina #bạn gái HIEUTHUHAI #Babyboo #mẫu ảnh Gen Z #Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói

