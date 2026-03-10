Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trương Tịnh Nghi cầm túi nilon đi chợ mà bị nhầm sang túi hiệu nghìn đô

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Trong khi nhiều nghệ sĩ bị cho là “mặc hàng hiệu nhìn như hàng chợ” thì Trương Tịnh Nghi rơi vào tình thế ngược lại, cô cầm túi đi chợ nhưng lại bị đồn là xách túi hiệu nghìn đô.

truong-tinh-nghi-6.jpg

Chuyện là tại liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh diễn ra cách đây gần 1 năm, Trương Tịnh Nghi đã gây chú ý khi với bộ váy đen bồng bềnh, mái tóc được tết đầy điệu đà và đặc biệt nhất là chiếc túi nilon màu vàng mà cô cầm trên tay.

truong-tinh-nghi-3.jpg
truong-tinh-nghi-5.jpg

Chiếc túi vàng rực rỡ, cỡ lớn càng nổi bật trên nền bộ váy đen, càng làm khán giả tò mò không hiểu vì sao Trương Tịnh Nghi lại cầm theo nó. Và bỗng dưng mấy ngày gần đây, netizen đăng tải lại loạt ảnh Trương Tịnh Nghi cầm chiếc túi nilon vàng và cho rằng đây là một mẫu túi hàng hiệu đắt đỏ.

truong-tinh-nghi-7.jpg

Mọi người còn gọi tên thiết kế Trash Bag Large Pouch của Balenciaga đang được bán với giá 1.790 USD (khoảng 46 triệu đồng). Từ đó mà cư dân mạng lại bàn tán, không hiểu vì sao giữa vô số mẫu túi hiệu phù hợp để cầm lên thảm đỏ thì Trương Tịnh Nghi lại chọn thiết kế dễ gây hiểu nhầm như thế.

491810141-971333291865913-5116808638349144838-n.jpg

Nhưng hóa ra khán giả đã hiểu nhầm thật. Mẫu túi Balenciaga có kiểu dáng và chất liệu hoàn toàn khác. Nghĩa là Trương Tịnh Nghi quả thực đã mang theo một chiếc túi nilon đựng đồ bình thường chứ chẳng phải túi hiệu gì cả.

49996626613058664982091757464048.jpg

Độc Nhất Vô Nhị chuyển thể từ phim CODA (Giai Điệu Con Tim), từng giành giải Oscar 2022 cho Phim xuất sắc nhất. CODA là viết tắt của "child of deaf adults", nghĩa là đứa trẻ bình thường được nuôi dạy bởi ít nhất một người khiếm thính. Nhân vật Dụ Diên của Trương Tịnh Nghi chính là đứa trẻ ấy.

truong-tinh-nghi-1.jpg

Trong phim, có một cảnh Dụ Diên bị lạc, chẳng thể kêu cứu hay gọi bố mẹ vì mọi người sẽ không nghe thấy. Cô bé chỉ còn cách cầm chiếc túi nilon màu vàng giơ cao rồi vẫy liên tục để gây chú ý. Vì đây là một đạo cụ xuất hiện trong cảnh quan trọng của phim, nên Trương Tịnh Nghi mới cầm nó theo để gây chú ý.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
