Xem xong Thỏ Ơi!!! và TÀI, nhiều khán giả năn nỉ Trấn Thành - Mỹ Tâm một điều

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Thật không ngờ có ngày cả Trấn Thành và Mỹ Tâm đều bị không ít khán giả năn nỉ đừng làm điều này thêm nữa.

Dự án chung mới nhất của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến đang ngày càng gia tăng sức mạnh ở bảng xếp hạng phòng vé Việt và cột mốc trăm tỷ không còn xa nữa. Đạo diễn kiêm nam chính Mai Tài Phến nhận được nhiều lời khen ngợi về các pha hành động ấn tượng, thành công khi chuyển hướng từ công tử bảnh bao trong phim Chị Trợ Lý Của Anh sang tội phạm hoàn lương ở phim TÀI.

my-tam-12.jpg
Mỹ Tâm vừa làm sản xuất vừa đóng phim TÀI.

Mỹ Tâm cũng đảm nhận nhiều vai trò trong dự án này, ngoài việc tham gia diễn xuất, còn là nhà sản xuất. Nếu như khán giả nhận thấy Mỹ Tâm làm sản xuất phim rất mát tay thì chuyện đóng phim của cô lại chưa ổn. Dù nữ ca sĩ chỉ đóng một vai nhỏ, xuất hiện ít, nhưng không ít người xem nhận xét Mỹ Tâm đóng còn gượng, biểu cảm thiếu tự nhiên.

phim-viet-3.jpg
Diễn xuất của Mỹ Tâm vẫn cần cải thiện nhiều hơn.

Mỹ Tâm bị nhận xét là "biểu cảm bị gồng", "nhìn là biết đang cố thể hiện tâm trạng nhân vật". Chưa kể dù đóng vai hành động nhưng các cảnh chiến đấu của cô thiếu lực nên chưa thuyết phục được người xem. Chính vì thế, một bộ phận netizen đã năn nỉ Mỹ Tâm hãy cứ làm sản xuất phim, sáng tác hoặc hát nhạc phim, trừ... đóng phim.

my-tam-5.jpg
my-tam-3.jpg
Trấn Thành cũng gặp ý kiến trái chiều với vai Trần Kim.

Lời nhắn nhủ dành cho Mỹ Tâm khiến cộng đồng mạng nhớ đến Trấn Thành trong phim Thỏ Ơi!!. Phim Tết mới nhất của Trấn Thành quy tụ dàn diễn viên trẻ, nhiều người còn lần đầu đóng phim và Trấn Thành là cái tên lão làng nhất nhưng cũng là người bị khán giả trừ điểm nhiều nhất.

Không phải Trấn Thành diễn kém, mà anh đã quá tuổi để vào vai Trần Kim. Trên phim, Trấn Thành và Pháo là cặp đôi nhưng khán giả lại thấy giống... bố con nhiều hơn, nên không cảm nhận được chuyện tình cảm nam - nữ giữa hai người. Nếu vai Kim được giao cho nam diễn viên trẻ hơn, chắc hẳn hiệu ứng đã khác.

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Trấn Thành #Mỹ Tâm #Thỏ Ơi #Tài #Mai Tài Phến

