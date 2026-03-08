Nguyễn Hùng và bạn gái có cùng động thái này sau thông báo "đường ai nấy đi"

HHTO - Nguyễn Hùng và bạn gái lâu năm xác nhận cả hai đã chia tay sau thời gian dài đồng hành nhưng hiện tại vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, sẵn sàng ủng hộ lẫn nhau.

Vào chiều 7/3, Tường Vi - bạn gái của ca/nhạc sĩ Nguyễn Hùng - đã có bài chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với bạn trai, cho biết cả hai đã dừng lại sau thời gian dài bên nhau. Cô viết trên Instagram: "Cảm ơn mọi người đã yêu thích mình và anh Hùng, thật khó để đăng nhưng mà mình với anh Hùng mỗi người bây giờ đi một con đường riêng. Rất biết ơn vì mọi người yêu thích mình và cả anh Hùng. Tụi mình vẫn là bạn bè tốt sau khi kết thúc, về những bài viết mình đăng mình muốn giữ lại một chút kỷ niệm cũng như sự tôn trọng trong mối quan hệ". Tường Vi còn đăng kèm những khoảnh khắc kỷ niệm khi còn bên nhau, cùng tấm hình "Hẹn Lần Sau".

Cả hai mong vẫn được khán giả yêu quý, tôn trọng dù không còn sánh đôi.

Về phía Nguyễn Hùng, anh hy vọng khán giả sẽ dịu dàng với lựa chọn của cả hai. "Tụi mình vẫn sẽ là những người bạn rất tôn trọng, quý mến, theo dõi và ủng hộ nhau. Mọi người vẫn yêu thương tụi mình nha" - giọng ca Phép Màu để lại lời nhắn.

Ngoài ra, giữa lúc Nguyễn Hùng liên tục có hoạt động quảng bá cho bộ phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, netizen cũng dành sự quan tâm cho lý do anh chia tay bạn gái. Ngay sau đó, Tường Vi một lần nữa phải lên tiếng phủ nhận loạt tin đồn, khẳng định cả hai đã không còn đi chung con đường và cũng "không hề liên quan đến ai". Cô mong netizen dừng bàn tán những điều không tốt đẹp để Nguyễn Hùng tập trung cho các sản phẩm nghệ thuật sắp tới.

Trong năm 2025, khi Nguyễn Hùng vụt sáng nhờ với ca khú Phép Màu, Còn Gì Đẹp Hơn và dự án điện ảnh Đàn Cá Gỗ, Mưa Đỏ, cuộc sống đời thường của anh cũng gây chú ý. Nguyễn Hùng và bạn gái từng khiến khán giả xuýt xoa ngưỡng mộ vì "chuyện tình vintage" với những bộ ảnh "xứng đôi vừa lứa", đồng điệu từ vóc dáng, tính cách đến gu thời trang. Trong suốt thời gian hẹn hò, Nguyễn Hùng và bạn gái không ngần ngại công khai những chuyến đi chơi, "bẹo hình bẹo dạng" nhí nhảnh bên nhau.

Cùng với niềm hạnh phúc trong tình yêu, sự nghiệp của Nguyễn Hùng cũng "lên như diều gặp gió". Với các sản phẩm chất lượng, Nguyễn Hùng đã bội thu tại Làn Sóng Xanh 2025 với 5 giải thưởng cá nhân: Gương mặt mới xuất sắc, Bài hát hiện tượng, Ca khúc nhạc phim được yêu thích, hai ca khúc lọt Top 10 ca khúc được yêu thích.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Nguyễn Hùng hoạt động sôi nổi khi mắt dự án điện ảnh thứ hai là Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, hiện đang nhận phản hồi tích cực từ khán giả. Không chỉ diễn xuất, nam nghệ sĩ trẻ còn góp một một ca khúc cho nhạc phim mang tên Ở Trong Khu Rừng.