Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

UPRIZE ngày càng "trộm vía", trình diễn tự tin không cần đến "trợ thủ đắc lực"

Vân Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nhóm nhạc tân binh UPRIZE liên tục cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trên các sân khấu lớn, thậm chí đủ bản lĩnh trình diễn mà không cần đến "trợ thủ" này.

Chỉ sau hơn 1 tháng ra mắt, UPRIZE đã nhanh chóng chứng minh sức hút của một nhóm nhạc tân binh đầy tiềm năng. Bảy chàng trai từng xuất hiện trong nhiều chương trình trên sóng truyền hình quốc gia dịp Tết Nguyên đán 2026.

Gần đây nhất, nhóm tiếp tục góp mặt tại các sân khấu lớn như Her Concert ngày 7/3 và Đấu Trường Sấm Concert diễn ra vào ngày 8/3. Dù trình diễn cùng nhiều nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm, UPRIZE vẫn thể hiện phong thái tự tin, làm chủ sân khấu và nhận về không ít lời khen cho sự tiến bộ rõ rệt.

Tại Her Concert, nhóm khiến khán giả bất ngờ khi lựa chọn trình diễn hoàn toàn không sử dụng backing track (bản ghi âm tiếng nhạc đệm hoặc tiếng hát thu trong studio, được nghệ sĩ sử dụng để hỗ trợ cho phần trình diễn của mình). Dù vậy, bảy thành viên vẫn hoàn thành phần hát và vũ đạo mượt mà, giữ được năng lượng xuyên suốt tiết mục. Sự tự tin khi hát live của các tân binh khiến nhiều khán giả chú ý.

7 thành viên ghi điểm với những màn trình diễn live tại Her Concert. Nguồn: UPRIZE.
screenshot-2026-03-08-220429.png
MC Trần Ngọc cũng dành lời khen cho các tân binh sau khi anh dẫn tại Her Concert.

Tại Đấu Trường Sấm Concert vào ngày hôm sau, nhóm lại gây ấn tượng mạnh bằng phần trình diễn được đầu tư quy mô. Bảy chàng trai xuất hiện đầy kịch tính khi đu từ trên trực thăng xuống, sau đó nhanh chóng nhảy lên xe jeep tiến thẳng lên sân khấu để mở màn cho ca khúc chủ đề của concert.

Màn xuất hiện "bao ngầu" này lập tức khuấy động không khí, khiến khán giả không khỏi phấn khích. Dù ở sân khấu nào, những ca khúc đã gắn với tên tuổi của nhóm như Temple, Real Talk, Chính Là Cảm Giác Này, Úm Ba La... đều nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt.

UPRIZE "dặm bùa yêu" khán giả với intro cực "cháy". Nguồn: @socuonfood

Chứng kiến những màn trình diễn đó, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi nhớ lại hình ảnh của các thành viên chưa đầy một năm trước. Khi còn đứng ở Sảnh Ánh Sáng trong chương trình Tân Binh Toàn Năng, họ từng là những chàng trai trẻ còn nhiều bỡ ngỡ khi hát quên lời, giọng bị crack, vũ đạo hụt hơi…

Sau hành trình khổ luyện, họ đã có thể đứng trên sân khấu lớn, vừa nhảy vừa hát live ổn định trước hàng nghìn khán giả. Không ít người cho rằng phía sau sự trưởng thành ấy là vô số giờ tập luyện cùng mồ hôi và nước mắt đổ xuống trong phòng tập.

Nhiều khán giả cũng nhận định rằng quy định bắt buộc thí sinh phải hát live từ những vòng sát hạch đầu tiên của Tân Binh Toàn Năng đã giúp ích rất nhiều cho các thành viên UPRIZE. Chính môi trường đào tạo khắt khe đó đã rèn cho họ bản lĩnh sân khấu cũng như khả năng biểu diễn ổn định ngay cả khi không có sự hỗ trợ từ backing track.

642388433-122110827279224620-7215382090815066828-n.jpg
Không chỉ người hâm mộ, nhiều khán giả lần đầu biết đến UPRIZE thông qua các concert này cũng tỏ ra bất ngờ trước năng lượng và kỹ năng của nhóm. Ảnh: UPRIZE.

Dù phải đến tháng 4 tới UPRIZE mới chính thức "chào sân" với MV và album debut, nhóm đã kịp tạo nên những dấu ấn đáng chú ý. Những sân khấu lớn trong thời gian qua không chỉ là cơ hội để họ giới thiệu bản thân với khán giả, mà còn là bước đệm quan trọng cho hành trình dài phía trước của bảy chàng trai trẻ.

641454031-1337121981790183-4094883527984164822-n.jpg
Vân Anh
#uprize #nhóm uprize #uprize tân binh toàn năng #uprize thành viên #uprize profile #uprize concert

Xem thêm

Cùng chuyên mục