Mỹ Tâm tổ chức xem phim cùng hơn 500 khán giả, Mai Tài Phến gửi lời chúc 8/3

HHTO - Ê-kíp phim điện ảnh TÀI mang đến buổi công chiếu, giao lưu với hơn 500 khán giả tại TP.HCM nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Đồng thời, với cột mốc bộ phim đạt doanh thu 40 tỷ đồng, Mỹ Tâm cũng "nhá hàng" teaser MV OST "Chỉ Cần Gọi Tên Nhau".
Sau hai ngày rưỡi chính thức ra rạp, ngày 8/3, phim điện ảnh TÀIcủa bộ đôi NSX Mỹ Tâm - đạo diễn Mai Tài Phến đã vượt mốc doanh thu 40 tỷ đồng. Nhân dịp này, ê-kíp mang đến nhiều món quà gửi tặng khán giả. Ca sĩ Mỹ Tâm vừa tung teaser MV OST đầu tiên của phim Tài mang tên Chỉ Cần Gọi Tên Nhau do chính cô thể hiện.
Ngoài ra, ê-kíp còn tổ chức một buổi xem phim đặc biệt, có sự góp mặt của hơn 500 khán giả tại TP.HCM. Đoàn làm phim cho biết đây là cơ hội để dàn diễn viên trực tiếp ngồi cùng người xem, lắng nghe phản ứng của khán giả khi theo dõi bộ phim.
Những ngày qua, ê-kíp phim TÀI liên tục bận rộn với nhiều buổi gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả tại các cụm rạp. Bên cạnh tận hưởng cảm giác xem phim cùng nghệ sĩ, khán giả còn trực tiếp chia sẻ suy nghĩ về bộ phim.
Về phía ê-kíp, các diễn viên cùng mang đến những tràng cười khi tung hứng duyên dáng trên sân khấu.