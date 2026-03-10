Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Nhan sắc dàn nữ chính Single’s Inferno qua ống kính “hung thần" Getty Images

HHTO - Hai sao nữ được săn đón nhất Single's Inferno mùa 4,5 có khoảnh khắc "đọ sắc" đáng chú ý tại Paris Fashion Week 2026. Nhan sắc của các "nữ chính" Đảo Địa Ngục qua ống kính "hung thần" Getty Images gây bàn tán.

Sau nhiều mùa phát sóng, Single's Inferno được mệnh danh là "cỗ máy" sản xuất influencer (người có tầm ảnh hưởng) nhanh chóng, hiệu quả nhất trong làng dating show Hàn Quốc. Chỉ sau vài tuần lên sóng, nhiều người chơi "đổi đời", trở thành ngôi sao mạng xã hội "đắt khách".

paris-fashion-week-singles-inferno-5-go-eun-cdc-f.jpg
paris-fashion-week-singles-inferno-5-go-eun-mugler-12rgf.jpg
paris-fashion-week-singles-inferno-5-go-eun-vw.jpg

Trường hợp tiêu biểu gần đây là Kim Go Eun. Tài khoản Instagram của "nữ chính" Single's Inferno 5 ghi nhận mức tăng trưởng khủng gấp 30 lần nhờ show hẹn hò. Sao nữ 1,3 triệu followers được mời đến Paris Fashion Week Thu Đông 2026, liên tiếp xuất hiện tại show diễn của Maje, Vivienne Westwood, Akris, Balmain, Mugler...

paris-fashion-week-singles-inferno-5-go-eun-mugler-fvdz.jpg
paris-fashion-week-singles-inferno-5-go-eun-a.jpg

Nữ người mẫu gây ấn tượng nhờ phong cách sành điệu, biến hóa đa dạng theo tinh thần của từng thương hiệu. Qua ống kính của Getty Images, phong độ nhan sắc của Á hậu Miss Korea 2022 hút thảo luận. Khán giả khen ngợi vẻ ngoài sắc sảo, không có nhiều khác biệt so với hình ảnh cô tự đăng tải.

paris-fashion-week-singles-inferno-4-lee-si-an-chloe.jpg
paris-fashion-week-singles-inferno-4-lee-si-an-fvd.jpg

Cũng trong khuôn khổ Paris Fashion Week 2026, Kim Go Eun có dịp "đụng độ" Lee Si An - "át chú bài" của Địa Ngục Độc Thân 4. Cựu thực tập sinh idol K-Pop được mời dự show Isabel Marant, Chloe, Balmain...

paris-fashion-week-singles-inferno-5-go-eun-a-si-an.jpg
paris-fashion-week-singles-inferno-5-go-eun-si-an.jpg

Hai mỹ nhân Single's Inferno có quen biết nhau ngoài đời. Cùng tham gia một số lịch trình chung thuộc Tuần lễ thời trang Paris, cặp "nữ chính" có khoảnh khắc "đọ sắc" đáng chú ý được ghi lại bởi "hung thần" Getty Images.

paris-fashion-week-singles-inferno-5-go-eun-a-si-an-dcas.jpg
paris-fashion-week-singles-inferno-4-lee-si-an-123.jpg
paris-fashion-week-singles-inferno-5-go-eun-cd.jpg
paris-fashion-week-singles-inferno-5-go-eun-ak.jpg

Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho khí chất tự tin của cặp mỹ nhân tại trời Âu. Trong khi đó, một số ý kiến nhận xét nhan sắc của hai sao nữ trông "na ná nhau", có phần thiếu tự nhiên do can thiệp dao kéo, tiêm chất làm đầy (filler).

Trong một video đăng trên kênh YouTube hai ngày trước về chủ đề làm đẹp, Kim Go Eun cho biết cảm thấy bất ngờ và "khá oan ức" về các tin đồn "động chạm dao kéo".

go-eun-kim.png

Á hậu Miss Korea 2022 phủ nhận các suy đoán về việc làm răng sứ, tiêm filler hay "gọt hàm". Cô nói rằng phần cằm nhỏ và đường hàm thon là đặc điểm di truyền từ gia đình bên ngoại. Kim Go Eun cũng giải thích rằng cô giảm cân khá nhiều ở thời điểm ghi hình Single’s Inferno 5. Điều này khiến khuôn mặt trở nên thon gọn hơn, có khả năng khiến khán giả hiểu nhầm.

Người đẹp tiết lộ từng được bác sĩ gợi ý tiêm filler để cải thiện một số vùng lõm trên khuôn mặt. Tuy nhiên, cô quyết định không thực hiện thủ thuật mà sử dụng kỹ thuật trang điểm để tạo hiệu ứng đầy đặn và cân đối hơn cho gương mặt.

image-1.jpg
MIDI
