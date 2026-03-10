Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Show Chanel: Jennie BLACKPINK táo bạo chưa từng có, Vương Nhất Bác "hờ hững"

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Jennie BLACKPINK, Lily-Rose Depp "tuyệt đối điện ảnh", gây sốt trên hàng ghế đầu show Chanel Thu Đông 2026 với outfit đặc sắc. Trong khi đó, tân đại sứ Gemini, Go Youn Jung hay Mackenyu đều có tạo hình khá an toàn tại Paris Fashion Week.

Tuần lễ thời trang Paris mùa Thu Đông 2026 "tăng nhiệt" vào những ngày cuối bởi những buổi trình diễn của các nhà mốt lớn. Chanel là tên tuổi "kết màn" cho ngày thứ 8 của lịch trình. Show diễn do Giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy đảm nhiện trở thành tâm điểm truyền thông với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi đình đám.

paris-fashion-week-chanel-gemini-1.jpg

Gemini Titicharoenrak vừa được bổ nhiệm vị trí Đại sứ thương hiệu hồi cuối tháng 2/2026. Trở lại Paris Fashion Week lần này, "chàng thơ" người Thái Lan chọn bản phối hết sức tối giản.

paris-fashion-week-chanel-lorena-lalina-schuett-miu-natsha-taechamongkalapiwat-s.jpg

Cặp đôi Lena Miu lần đầu dự show Chanel. Cả hai đều diện các bộ trang phục thuộc dòng Xuân Hè 2026 nằm trong BST đầu tay của Giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy.

paris-fashion-week-chanel-go-youn-jung-dc.jpg
paris-fashion-week-chanel-go-youn-jung.jpg

Go Youn Jung - đại sứ lâu năm của Chanel vẫn trung thành với bảng màu trung tính chủ đạo. Nữ chính Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không lăng xê set trang phục dạ tweed cổ điển đặc trưng của nhà mốt Pháp. Thiết kế thuộc dòng Métiers d’Art 2026, ra mắt tại New York (Mỹ) hồi tháng 12/2025.

paris-fashion-week-chanel-eileen-gu.jpg

Eileen Gu - Cốc Ái Lăng duy trì phong độ thời trang ấn tượng tại Paris Fashion Week. "Nữ hoàng tuyết" Olympic 2026 khoe vẻ sang trọng, quyền lực trong thiết kế họa tiết thêu nổi từ BST Métiers d’art 2026.

paris-fashion-week-chanel-mackenyu.jpg

Mackenyu - thợ săn hải tặc Zoro trong live action One Piece lần đầu tham dự buổi trình diễn của Chanel tại Paris Fashion Week. Nam thần Nhật Bản phối thiết kế áo quarter-zip (khóa 1/4) thịnh hành cùng quần âu đen, mang tới diện mạo đậm chất tri thức.

paris-fashion-week-chanel-lily-rose-depp.jpg

Lily-Rose Depp lọt top mặc đẹp tại show Chanel. Con gái nam tài tử Johnny Depp chọn bộ cánh họa tiết da báo, phản ánh đúng tinh thần "khu rừng đô thị" từ sàn diễn Métiers d’art 2026 tổ chức tại ga tàu điện ngầm Bowery (New York) hồi cuối năm 2025.

paris-fashion-week-chanel-vuong-nhat-bac-12.jpg
paris-fashion-week-chanel-vuong-nhat-bac.jpg

Điểm dừng chân thứ 3 của Vương Nhất Bác tại Paris Fashion Week 2026show Chanel. "Chàng thơ" Hoa ngữ nhận về phản hồi tích cực với phong cách trang phục thời thượng, mang vẻ “hờ hững đậm chất Pháp". Anh tiếp tục nhận đặc quyền là sao C-Biz đầu tiên lăng xê thiết kế dòng Métiers d’Art 2026.

paris-fashion-week-chanel-jennie-123-123.jpg

Jennie BLACKPINK 9 năm liên tiếp ngồi hàng ghế đầu show Chanel. Tại show Thu Đông 2026 lần này, IT Girl xứ Hàn được truyền thông quốc tế săn đón, hút thảo luận bởi tạo hình đặc sắc.

paris-fashion-week-chanel-jennie-giu-chuoi.jpg
paris-fashion-week-chanel-jennie-kim.jpg

Chủ nhân bản hit Solo lăng xê thiết kế look 23 thuộc BST Métiers d’Art 2026. So với bản runway, nữ idol lược bỏ áo khoác đỏ dài bên ngoài. Đây là bộ outfit được cho là táo bạo nhất lịch sử dự show Chanel của nữ đại sứ sinh năm 1996.

paris-fashion-week-chanel-jennie-kim-zhtdbbhd-f.jpg
paris-fashion-week-chanel-jennie-kim-zhtdbbhd.jpg

Các tín đồ thời trang đánh giá cao tư duy styling mang tính chiến lược của nữ idol cùng cộng sự. Bộ trang phục gồm áo bralette đen, quần soóc cạp cao và lớp lưới đính kết ánh kim bên ngoài. Tạo hình mang đậm tinh thần art deco qua các chi tiết hình học và bề mặt phản chiếu ánh sáng.

paris-fashion-week-chanel-jennie-kim-a.jpg
paris-fashion-week-chanel-jennie-kim-zhtdbbhd-vf-c.jpg

Jennie BLACKPINK tiếp tục hợp tác với stylist Sam Woolf trong sự kiện lần này.

Được xem là tính toán thông minh trong bối cảnh show diễn diễn ra vào buổi tối. Lớp lưới ánh kim phản chiếu ánh đèn và đèn flash máy ảnh giúp Jennie nổi bật trên hàng ghế đầu. Khi chuyển động, bề mặt đính kết tạo hiệu ứng khiến tổng thể tạo hình trở nên sống động và thu hút.

image-1.jpg
MIDI
#Chanel #Paris Fashion Week #Jennie BLACKPINK #Gemini Titicharoenrak #Lily-Rose Depp #Mackenyu #Vương Nhất Bác

Xem thêm

Cùng chuyên mục