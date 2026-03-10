Show Chanel: Jennie BLACKPINK táo bạo chưa từng có, Vương Nhất Bác "hờ hững"

HHTO - Jennie BLACKPINK, Lily-Rose Depp "tuyệt đối điện ảnh", gây sốt trên hàng ghế đầu show Chanel Thu Đông 2026 với outfit đặc sắc. Trong khi đó, tân đại sứ Gemini, Go Youn Jung hay Mackenyu đều có tạo hình khá an toàn tại Paris Fashion Week.

Tuần lễ thời trang Paris mùa Thu Đông 2026 "tăng nhiệt" vào những ngày cuối bởi những buổi trình diễn của các nhà mốt lớn. Chanel là tên tuổi "kết màn" cho ngày thứ 8 của lịch trình. Show diễn do Giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy đảm nhiện trở thành tâm điểm truyền thông với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi đình đám.

Gemini Titicharoenrak vừa được bổ nhiệm vị trí Đại sứ thương hiệu hồi cuối tháng 2/2026. Trở lại Paris Fashion Week lần này, "chàng thơ" người Thái Lan chọn bản phối hết sức tối giản.

Cặp đôi Lena Miu lần đầu dự show Chanel. Cả hai đều diện các bộ trang phục thuộc dòng Xuân Hè 2026 nằm trong BST đầu tay của Giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy.

Go Youn Jung - đại sứ lâu năm của Chanel vẫn trung thành với bảng màu trung tính chủ đạo. Nữ chính Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không lăng xê set trang phục dạ tweed cổ điển đặc trưng của nhà mốt Pháp. Thiết kế thuộc dòng Métiers d’Art 2026, ra mắt tại New York (Mỹ) hồi tháng 12/2025.

Eileen Gu - Cốc Ái Lăng duy trì phong độ thời trang ấn tượng tại Paris Fashion Week. "Nữ hoàng tuyết" Olympic 2026 khoe vẻ sang trọng, quyền lực trong thiết kế họa tiết thêu nổi từ BST Métiers d’art 2026.

Mackenyu - thợ săn hải tặc Zoro trong live action One Piece lần đầu tham dự buổi trình diễn của Chanel tại Paris Fashion Week. Nam thần Nhật Bản phối thiết kế áo quarter-zip (khóa 1/4) thịnh hành cùng quần âu đen, mang tới diện mạo đậm chất tri thức.

Lily-Rose Depp lọt top mặc đẹp tại show Chanel. Con gái nam tài tử Johnny Depp chọn bộ cánh họa tiết da báo, phản ánh đúng tinh thần "khu rừng đô thị" từ sàn diễn Métiers d’art 2026 tổ chức tại ga tàu điện ngầm Bowery (New York) hồi cuối năm 2025.

Điểm dừng chân thứ 3 của Vương Nhất Bác tại Paris Fashion Week 2026 là show Chanel. "Chàng thơ" Hoa ngữ nhận về phản hồi tích cực với phong cách trang phục thời thượng, mang vẻ “hờ hững đậm chất Pháp". Anh tiếp tục nhận đặc quyền là sao C-Biz đầu tiên lăng xê thiết kế dòng Métiers d’Art 2026.

Jennie BLACKPINK 9 năm liên tiếp ngồi hàng ghế đầu show Chanel. Tại show Thu Đông 2026 lần này, IT Girl xứ Hàn được truyền thông quốc tế săn đón, hút thảo luận bởi tạo hình đặc sắc.

Chủ nhân bản hit Solo lăng xê thiết kế look 23 thuộc BST Métiers d’Art 2026. So với bản runway, nữ idol lược bỏ áo khoác đỏ dài bên ngoài. Đây là bộ outfit được cho là táo bạo nhất lịch sử dự show Chanel của nữ đại sứ sinh năm 1996.

Các tín đồ thời trang đánh giá cao tư duy styling mang tính chiến lược của nữ idol cùng cộng sự. Bộ trang phục gồm áo bralette đen, quần soóc cạp cao và lớp lưới đính kết ánh kim bên ngoài. Tạo hình mang đậm tinh thần art deco qua các chi tiết hình học và bề mặt phản chiếu ánh sáng.

Jennie BLACKPINK tiếp tục hợp tác với stylist Sam Woolf trong sự kiện lần này.

Được xem là tính toán thông minh trong bối cảnh show diễn diễn ra vào buổi tối. Lớp lưới ánh kim phản chiếu ánh đèn và đèn flash máy ảnh giúp Jennie nổi bật trên hàng ghế đầu. Khi chuyển động, bề mặt đính kết tạo hiệu ứng khiến tổng thể tạo hình trở nên sống động và thu hút.