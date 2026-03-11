Hoa hậu H’Hen Niê, ca sĩ Duyên Quỳnh lồng tiếng “Những cô gái thay đổi thế giới”

HHTO - Trong không khí tháng 3 - tháng tôn vinh phụ nữ, phiên bản tiếng Việt của bộ phim "She Creates Change" (Những Cô Gái Thay Đổi Thế Giới) được ra mắt. Dự án phim hoạt hình - tài liệu truyền cảm hứng về bình đẳng giới có sự tham gia lồng tiếng của nhiều nghệ sĩ Việt như: Hoa hậu H’Hen Niê, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, diễn viên Lâm Thanh Mỹ… và hiện được phát hành miễn phí cho khán giả Việt.

Những cô gái dám thay đổi thế giới

Trong tháng 3 này, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục với mục tiêu phát triển kỹ năng đọc viết và thúc đẩy bình đẳng giới cho trẻ em Room to Read chính thức ra mắt phiên bản Việt hóa của bộ phim She Creates Change (Những Cô Gái Thay Đổi Thế Giới).

Bộ phim kết hợp hai thể loại phim hoạt hình và phim tài liệu, kể lại sáu câu chuyện có thật của các nữ sinh đến từ nhiều quốc gia châu Á và châu Phi như Việt Nam, Bangladesh, Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka và Tanzania. Mỗi tập phim khắc họa hành trình của Trang, Diksha, Naifat, Yashika, Keya, Dewmini đã sử dụng các kỹ năng sống học được để vượt qua những thử thách riêng của mình trong cuộc sống; như khó khăn kinh tế ảnh hưởng đến việc tiếp tục đi học, nạn tảo hôn, quấy rối tình dục...

Sáu câu chuyện từ sáu nữ sinh được bật mí trong poster phim.

Bạn có thể tải phim miễn phí, chia sẻ trang web dự án đến bạn bè và CLB, sử dụng phim và tài nguyên của phim cho các hoạt động cộng đồng thúc đẩy bình đẳng giới...

Website She Creates Change với nội dung đa phương tiện. Ảnh: She Creates Change.

Bạn Anh Thy cho biết: “Điểm thú vị nhất ở dự án này là tính đa phương tiện, có thể chọn khám phá các câu chuyện này theo cách mà mình thích nhất: phim hoạt hình, phim tài liệu, podcast, e-book, poster, tài liệu tổ chức bài học kỹ năng sau khi xem phim xong cho lớp học/cộng đồng…”.

Trailer chính thức của bộ phim She Creates Change.

Câu chuyện phía sau ống kính

Không chỉ là những câu chuyện trên màn ảnh, hành trình tìm tư liệu cho bộ phim ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khi ê-kíp Việt Nam theo chân các nữ sinh trong cuộc sống thường ngày.

Chị Đoàn Bảo Châu (Room to Read Việt Nam) chia sẻ: “Câu chuyện lên phim là lát cắt nhỏ của đời sống nữ sinh Mekong. Có những buổi phỏng vấn mà cả người hỏi, người phiên dịch và các em đều quá xúc động khi nhắc lại ký ức tuổi thơ nhiều khó khăn vất vả. Trong đôi vai nhỏ bé, mái tóc mong manh đó là quá nhiều gánh nặng nhưng em vẫn kiên cường theo đuổi việc học đến cùng”.

Chị Bảo Châu bất ngờ trước sự thay đổi của các nhân vật sau quá trình tham gia dự án. Từ một cô bé từng rụt rè trước máy quay, cô bạn tên Trang ở Trà Ôn (Vĩnh Long) khi đến Úc đã có thể tự tin giao lưu với khán giả quốc tế và ngẫu hứng cất giọng hát trước đám đông. “Khoảnh khắc đó khiến mình nhận ra khi được trao niềm tin, các em có thể đi xa hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng” - chị Châu nói.

Nhân vật hoạt hình (trái) được lấy cảm hứng từ Trang (phải) - cô bạn sáng tạo kênh YouTube @Sâu Tivi cùng chú vịt Bim Bim, hiện thu hút hơn 700.000 người theo dõi, giúp gia đình ổn định kinh tế. Ảnh: Room to Read

Thông qua bộ phim, teen Việt còn được unbox một vũ trụ kỹ năng sống để tự tin thể hiện bản thân, “bỏ túi” tư duy giải quyết vấn đề, khả năng lên tiếng trước bất công và dám theo đuổi ước mơ của chính mình.

Dư vị cảm xúc từ phòng thu lồng tiếng

Trong phiên bản tiếng Việt, mỗi nhân vật trong phim được thể hiện qua một giọng nói mang màu sắc riêng. Điểm thú vị là nhiều nghệ sĩ, diễn viên lồng tiếng cũng có hành trình tương đồng với các nữ sinh. Khi bước vào phòng thu, đội ngũ đã kiên nhẫn lắng nghe, thấu hiểu và tìm cách thể hiện tự nhiên nhất cho mỗi nhân vật mà mình lồng tiếng. Chính sự mộc mạc ấy khiến mỗi giọng lồng đều mang theo cảm xúc chân thật của người thể hiện.

Hoa hậu H’Hen Niê lồng tiếng cho Dewmini, nữ sinh thực hiện dự án trồng vườn cây thích nghi với biến đổi khí hậu.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh vào vai Naifat, cô gái yêu ca hát và kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật dù hoàn cảnh khó khăn.

Diễn viên Lâm Thanh Mỹ thể hiện Diksha, nữ sinh vượt qua định kiến xã hội để tự tin bước ra thế giới, trong khi người đẹp thể thao, nhà thiết kế thời trang mang hai dòng máu Việt - Cameroon Huỳnh Thị Cẩm Tiên đảm nhiệm nhân vật Kaya, cô gái phải đối mặt với những định kiến về màu da để khẳng định bản thân.