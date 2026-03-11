Bản TEEN quốc tế: 4500 teen biến trận bão tuyết kỷ lục thành "kỳ nghỉ trong mơ"

HHTO - Đối mặt với trận bão tuyết kỷ lục ở New York (Mỹ), 4500 teen đã rất chill khi biến tình huống không thể trở về nhà thành "kỳ nghỉ trong mơ". Trong khi teen Đức hóa bài tập của mình thành một sản phẩm hướng đến cộng đồng thì teen Trung Quốc tặng nhau quà năm mới một cách rất sáng tạo.

4500 teen biến bão tuyết thành “kỳ nghỉ trong mơ”

Trận bão tuyết kỷ lục đổ bộ New York (Mỹ) vào cuối tháng Hai vừa qua đã khiến 4500 teen đến từ 60 quốc gia trên khắp thế giới không thể trở về nhà sau hội nghị thường niên CTeen Shabbaton dành cho các bạn trẻ theo đạo Do Thái.

Các bạn trẻ tham gia hội nghị CTeen.

Trận bão tuyết này được đánh giá là một trong 10 cơn bão tuyết lớn nhất từng được ghi nhận ở New York, khiến các nhà chức trách đóng cửa sân bay và cấm xe lưu thông toàn thành phố. Thay vì lo lắng, nhiều bạn trẻ lần đầu nhìn thấy tuyết đã tổ chức một cuộc thi ném tuyết ngay bên ngoài trụ sở hội nghị, rồi cùng nhau thi xem đội nào xúc tuyết được nhiều nhất trên các vỉa hè.

Jaxson Ignelzi (15 tuổi, Florida), một trong các bạn đang “tạm trú” tại New York, chia sẻ: “Ở trường mình chỉ có 4 học sinh Do Thái giữa 4000 bạn khác nên đôi khi mình cảm thấy rất cô đơn. Nhưng ở đây, giữa trận bão tuyết này, mình thấy mình thuộc về một cộng đồng khổng lồ và mạnh mẽ”.

Bạn Deena Cohen (15 tuổi, Sydney) cũng xúc động: “Đến đây, mình mới nhận ra chúng mình đông đảo thế nào. Sự ấm áp của mọi người giúp mình có thêm sức mạnh để đối mặt với những định kiến ngoài kia”.

Teen Đức dành tặng “cây ký ức” cho viện dưỡng lão

Tại thành phố Wolbeck, Đức, một nhóm học sinh trong câu lạc bộ kỹ thuật của trường Realschule Wolbeck vừa hoàn thành một dự án đặc biệt. Thay vì chỉ học lý thuyết trên bản vẽ, các bạn đã thiết kế và chế tạo một cây ảnh bằng gỗ để tặng cho khu chăm sóc người trẻ tuổi khuyết tật tại viện dưỡng lão Achatius-Haus. Cây gỗ có nhiều nhánh lớn nhỏ, nơi các khung ảnh của từng cư dân được trưng bày trang trọng, và mọi ý tưởng, mong muốn của chính các cư dân đều được lắng nghe và đưa vào thiết kế cuối cùng.

Viện dưỡng lão Achatius-Haus cho biết đây sẽ là nơi lưu giữ chân dung của những người trẻ tuổi đang cần chăm sóc đặc biệt tại trung tâm, giúp không gian sống của họ trở nên nghệ thuật và cá tính hơn sau khi khu nhà được cải tạo.

Lloyd, một thành viên trong câu lạc bộ, tự hào khoe: “Mình thực sự tự hào vì công sức của chúng mình đã mang lại niềm vui lớn như vậy cho các cư dân ở đây. Đây không chỉ là một bài tập kỹ thuật, mà là cách tụi mình kết nối với các cư dân tại Achatius Haus”.

Teen Trung đón năm mới phiên bản 4.0: thắp hương online, nhận lì xì số

Giới trẻ Trung Quốc đang định nghĩa lại truyền thống theo cách riêng của mình với trào lưu “Cyber Lunar New Year”, kết hợp công nghệ và tâm linh theo một cách rất thực tế. Thay vì chen chúc ở chùa, nhiều bạn trẻ chọn “cúng online” qua các ứng dụng mô phỏng khói hương và đèn lồng, với giá chỉ từ 5,9 tệ (khoảng 19.000 VNĐ) để thắp một nén hương ảo. Một nền tảng cho biết đã có gần 900.000 người dùng, cùng nhau buộc hơn 1,23 triệu dải cầu nguyện lên cây ước nguyện kỹ thuật số.

Còn về quà Tết? Thay vì bánh kẹo hay thực phẩm dễ bị trùng lặp và hết hạn, thế hệ trẻ Trung Quốc ngày càng chuộng tặng nhau các gói subscription âm nhạc, hình nền điện thoại, skin game, hay bao lì xì điện tử.

Bác sĩ tâm lý Shi Yu cho biết: “Các món quà kỹ thuật số loại bỏ sự phiền phức của việc mua sắm trực tiếp mà vẫn mang lại không khí lễ hội. Đối với những người đón năm mới xa nhà, quà tặng kỹ thuật số giúp thu hẹp khoảng cách. Chúng cho phép cá nhân hóa, phản ánh sở thích cá nhân và dễ dàng tạo ra cảm giác rằng người tặng và người được tặng quà thực sự hiểu nhau”.