Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Giải mã bí ẩn trong One Piece: Vì sao Luffy lại có vết sẹo dưới mí mắt?

Thiện Dư

HHTO - Vết sẹo dưới mắt của Luffy không chỉ là một "sự cố", mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc trong thế giới trang truyện One Piece.

Với những độc giả quen thuộc của One Piece, thân thế của nam chính Luffy luôn được quan tâm và có nhiều khía cạnh đáng suy ngẫm. Trong đó, chi tiết vết sẹo ngay dưới mí mắt của anh chàng có thể khiến khán giả đại chúng tò mò, bối rối. Đặc biệt là thông qua những hình ảnh mới nhất của phiên bản live-action, vết sẹo của Luffy càng trở nên to rõ, trở thành chi tiết khiến người hâm mộ không khỏi bàn tán.

Vậy, vết sẹo dưới mí mắt của Luffy trong One Piece rốt cuộc có ý nghĩa gì?

646541865-1831795761016764-7644614831805778581-n.jpg

Vết sẹo nằm ngay dưới mắt trái này thực chất do chính Luffy tự gây ra từ khi còn là một cậu bé. Ngay trong chương đầu tiên của truyện One Piece, để chứng minh lòng dũng cảm và quyết tâm trở thành hải tặc trước mặt Shanks Tóc Đỏ, Luffy đã liều lĩnh cầm dao làm bị thương gương mặt của mình. Hành động liều lĩnh này khiến cả thủy thủ đoàn của Shanks kinh hoàng, nhưng đồng thời cũng khiến họ nhận ra cậu nhóc này sở hữu ý chí mạnh mẽ và tinh thần bất khuất khó lay chuyển.

Dù cuối cùng Shanks không nhận Luffy vào băng, vết sẹo ấy vẫn tồn tại như minh chứng cho sự gan dạ từ thuở thiếu niên, đồng thời trở thành một phần đặc trưng không thể thiếu trên gương mặt của cậu.

ppe6ik9xbqx71.jpg
luffys-scar-and-the-eye-of-ra-v0.jpg
Vết sẹo trên mắt của Luffy có từ thời thơ ấu.

Ngoài vết sẹo dưới mắt, Luffy còn một vết sẹo ý nghĩa khác, lớn hơn và nổi bật hơn hẳn ngay giữa ngực với hình chữ X cháy xém. Đây là dấu tích hậu quả từ trận chiến kinh hoàng tại Marineford, một trong những cốt truyện bi tráng và ám ảnh nhất của truyện One Piece. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng khi cố gắng cứu anh trai Portgas D. Ace, Luffy đã bị Đô đốc Akainu tấn công bằng nắm đấm dung nham.

Dù sau đó Jinbe đã dùng thân mình che chắn cho cậu, đòn đánh vẫn xuyên qua và để lại vết thương nghiêm trọng trên ngực Luffy. Vết sẹo này không chỉ nhắc nhở về nỗi đau mất mát người anh thân thiết, mà còn là bằng chứng rõ ràng rằng dù Luffy đã mạnh mẽ đến đâu, và thế giới hải tặc vẫn tồn tại những kẻ khiến cậu phải chịu tổn thương sâu sắc.

one-piece-vet-seo-cua-luffy-1.jpg
Vết sẹo chữ X trên ngực nhắc nhở Luffy về quá khứ đau thương.

Hai vết sẹo xuất hiện trong những hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, nhưng đều minh chứng cho sự kiên định không lay chuyển của Luffy. Vết sẹo dưới mắt là quyết tâm cháy bỏng từ thời thơ ấu, sẵn sàng làm mọi thứ để theo đuổi giấc mơ. Còn vết sẹo trên ngực tượng trưng cho sự trưởng thành qua đau thương, bài học về trách nhiệm bảo vệ những người thân yêu và nhận thức về giới hạn của bản thân. Chúng khắc họa rõ nét tính cách "không sợ hãi" của nam chính One Piece bất chấp bao thử thách và gian nan.

642034123-1644449426571733-7110582869033460216-n.jpg
Thiện Dư
#One Piece #anime #Eiichiro Oda #Luffy #One Piece Live-Action mùa 2

Xem thêm

Cùng chuyên mục