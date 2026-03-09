Một series phim kinh dị đình đám lần đầu vượt cửa kiểm duyệt để ra rạp Việt

HHTO - Vì sao đến tận tập 7, series kinh dị này mới lần đầu qua cửa kiểm duyệt để được phép chiếu tại Việt Nam?

Sau gần 3 năm vắng bóng, thương hiệu kinh dị huyền thoại Scream (Tiếng Thét) sẽ chính thức trở lại với phần phim thứ 7 và phát hành tại Việt Nam từ ngày 20/3 với nhãn T18 (dành cho các khán giả từ 18 tuổi trở lên). Đây là lần đầu tiên 1 tập phim Tiếng Thét vượt qua quá trình kiểm duyệt ở Việt Nam để công chiếu ngoài rạp.

Tiếng Thét là series kinh dị nổi tiếng

Tiếng Thét xoay quanh kẻ sát nhân đeo mặt nạ tên Ghostface, thường gọi điện trêu đùa nạn nhân, hỏi những câu hỏi về phim kinh dị như một trò chơi tâm lý trước khi ra tay. Danh tính Ghostface ở mỗi phần phim có thể là một người khác nhau với những động cơ khác nhau.

Bộ trang phục của tên sát nhân Ghostface rất quen thuộc trong các dịp Halloween

Tiếng Thét ra đời từ năm 1996, tập nào cũng phá vỡ quy tắc cố hữu của dòng phim kinh dị khi khéo léo kết hợp giữa sự hồi hộp rùng rợn và các chi tiết hài hước. Tên sát nhân Ghostface khác hẳn đồng bọn của các series khác khi không ngừng trêu tức và thao túng nạn nhân trước khi ra tay. Bởi biên kịch và đạo diễn loạt phim này muốn liên tục gây bất ngờ cho khán giả, nạn nhân sẽ chiến đấu đến cùng chứ không dễ dàng chịu thua.

Hắn ta sẽ trở lại trong phần 7

Và với Tiếng Thét 7, một tên Ghostface mới sẽ xuất hiện tại thị trấn yên bình nơi nàng "final girl" huyền thoại Sidney Prescott đã gây dựng cuộc sống mới. Giờ đây, nỗi sợ hãi tăm tối nhất của Sidney Prescott trở thành hiện thực khi Tatum, con gái cô trở thành mục tiêu tiếp theo của kẻ sát nhân biến thái. Quyết tâm bảo vệ gia đình, Sidney buộc phải đối mặt với những ký ức kinh hoàng từ quá khứ để chấm dứt chuỗi thảm kịch đẫm máu này một lần và mãi mãi.