Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Một series phim kinh dị đình đám lần đầu vượt cửa kiểm duyệt để ra rạp Việt

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Vì sao đến tận tập 7, series kinh dị này mới lần đầu qua cửa kiểm duyệt để được phép chiếu tại Việt Nam?

Sau gần 3 năm vắng bóng, thương hiệu kinh dị huyền thoại Scream (Tiếng Thét) sẽ chính thức trở lại với phần phim thứ 7 và phát hành tại Việt Nam từ ngày 20/3 với nhãn T18 (dành cho các khán giả từ 18 tuổi trở lên). Đây là lần đầu tiên 1 tập phim Tiếng Thét vượt qua quá trình kiểm duyệt ở Việt Nam để công chiếu ngoài rạp.

scream-6.jpg
Tiếng Thét là series kinh dị nổi tiếng

Tiếng Thét xoay quanh kẻ sát nhân đeo mặt nạ tên Ghostface, thường gọi điện trêu đùa nạn nhân, hỏi những câu hỏi về phim kinh dị như một trò chơi tâm lý trước khi ra tay. Danh tính Ghostface ở mỗi phần phim có thể là một người khác nhau với những động cơ khác nhau.

scream-7.jpg
Bộ trang phục của tên sát nhân Ghostface rất quen thuộc trong các dịp Halloween

Tiếng Thét ra đời từ năm 1996, tập nào cũng phá vỡ quy tắc cố hữu của dòng phim kinh dị khi khéo léo kết hợp giữa sự hồi hộp rùng rợn và các chi tiết hài hước. Tên sát nhân Ghostface khác hẳn đồng bọn của các series khác khi không ngừng trêu tức và thao túng nạn nhân trước khi ra tay. Bởi biên kịch và đạo diễn loạt phim này muốn liên tục gây bất ngờ cho khán giả, nạn nhân sẽ chiến đấu đến cùng chứ không dễ dàng chịu thua.

scream-2.jpg
Hắn ta sẽ trở lại trong phần 7

Và với Tiếng Thét 7, một tên Ghostface mới sẽ xuất hiện tại thị trấn yên bình nơi nàng "final girl" huyền thoại Sidney Prescott đã gây dựng cuộc sống mới. Giờ đây, nỗi sợ hãi tăm tối nhất của Sidney Prescott trở thành hiện thực khi Tatum, con gái cô trở thành mục tiêu tiếp theo của kẻ sát nhân biến thái. Quyết tâm bảo vệ gia đình, Sidney buộc phải đối mặt với những ký ức kinh hoàng từ quá khứ để chấm dứt chuỗi thảm kịch đẫm máu này một lần và mãi mãi.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Scream #Phim kinh dị #Kiểm duyệt #sát nhân Ghostface #phim Tiếng thét

Xem thêm

Cùng chuyên mục