Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg
Thể thao
Bóng đá Hậu trường thể thao Golf HIGHLIGHTS

Hơn 1.000 thanh niên Khánh Hòa tiếp sức Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Tỉnh Đoàn Khánh Hòa huy động và triệu tập hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia hỗ trợ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 (Tiền Phong Marathon 2026). Tỉnh Đoàn xác định đây là cơ hội để tình nguyện viên phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng tổ chức sự kiện và làm việc nhóm.

Thái Lâm - Trương Định

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước.

#Tiền Phong Marathon #Marathon #Giải Vô địch Quốc gia Marathon #Vô địch Marathon Quốc gia #Báo Tiền Phong #Khánh Hoà #Nha Trang #Ninh Thuận #Runner #Đón ánh bình minh #tuổi trẻ Khánh Hoà #tiếp sức

Xem nhiều

Video mới nhất