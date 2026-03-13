Cử tri 55 khu vực miền núi, biên giới ở Nghệ An đi bỏ phiếu bầu cử sớm

TPO - Sáng sớm, cử tri các bản làng vùng cao Nghệ An với điều kiện địa lý đặc thù đã có mặt tại các điểm bầu cử sớm, háo hức bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần lan tỏa tinh thần vui tươi phấn khởi của ngày hội lớn của toàn dân.

Sáng 13/3, cử tri tại 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 12 xã miền núi, biên giới của tỉnh Nghệ An đã tham gia bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Việc tổ chức bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri ở những địa bàn xa xôi, giao thông đi lại khó khăn thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Từ sáng sớm, người dân khu vực bản Vàng Phao (xã Mường Típ, Nghệ An) đã đến để bỏ phiếu bầu cử sớm.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh có 130 phường, xã với 3.123 khu vực bỏ phiếu. Do đặc thù địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, tỉnh đã đề xuất và được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm vào ngày 13/3 tại 55 khu vực thuộc 12 xã miền núi, biên giới.

Các khu vực bỏ phiếu sớm trên địa bàn tỉnh Nghệ An được phân bổ tại các xã: Huồi Tụ (13 khu vực), Na Ngoi (9 khu vực), Mường Típ (7 khu vực), Châu Khê (5 khu vực), Tri Lễ (4 khu vực), Bắc Lý (3 khu vực), Mỹ Lý (3 khu vực), Môn Sơn (3 khu vực), Tam Thái (3 khu vực), Keng Đu (2 khu vực), Mường Quàng (2 khu vực) và Hữu Khuông (1 khu vực).

Ông Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An (áo trắng) đến dự tại điểm bỏ phiếu bầu cử sớm ở bản Huồi Sơn (xã Tam Thái).

Ngay từ sáng sớm ngày 13/3, tại các điểm bỏ phiếu vùng cao, biên giới, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền bầu cử của mình. Không khí tại các bản làng rộn ràng với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử. Công tác tổ chức tại các điểm bỏ phiếu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình theo quy định.

Tại xã Huồi Tụ, toàn bộ 13 khu vực bỏ phiếu đều tổ chức bầu cử sớm. Hệ thống loa truyền thanh các bản liên tục phát các nội dung tuyên truyền về Luật Bầu cử bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, trách nhiệm của mình trong ngày hội lớn của đất nước.

Các cử tri ở xã Tam Thái xem danh sách, tiểu sử các đại biểu.

Với dân số toàn xã hơn 4,8 nghìn người, Ủy ban Bầu cử xã Huồi Tụ đã nhanh chóng hoàn tất việc thành lập 5 Ban bầu cử và 13 Tổ bầu cử. Danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai tại các nhà văn hóa bản và trụ sở xã. Hòm phiếu, con dấu, phiếu bầu cùng các điều kiện phục vụ bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ từ nhiều ngày trước. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được triển khai chặt chẽ trong ngày bầu cử.

Tại các địa phương có khu vực bỏ phiếu sớm, chính quyền cũng đã rà soát kỹ lưỡng cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu và chuẩn bị hòm phiếu phụ phục vụ cử tri cao tuổi, ốm đau hoặc không thể đến điểm bỏ phiếu. Các phương án dự phòng về điện lưới, máy phát điện, đèn tích điện cũng được chuẩn bị để đảm bảo quá trình bỏ phiếu diễn ra thông suốt.

Ông Lô Dương Khánh - Chủ tịch UBND xã Tam Thái (Nghệ An) cho biết, tại xã có 3 khu vực bỏ phiếu sớm gồm: bản Phá Lỏm, bản Phồng và bản Huồi Sơn. Trong đó, bản Phá Lỏm cách trung tâm xã khoảng 27km, đường đi lại khó khăn. “Hơn 1 tuần nay, cán bộ ban bầu cử đã vào các điểm bỏ phiếu bầu cử để chuẩn bị. Sáng nay 13/3, cử tri các bản đến rất sớm, đầy đủ để thực hiện bầu cử, không khí rất phấn khởi, vui tươi”, ông Lô Dương Khánh nói.

Các cử tri tại xã Tam Thái thực hiện bỏ phiếu bầu cử sớm.

Các cử tri tự tay bỏ những lá phiếu bầu cử vào hòm phiếu.

Việc tổ chức bầu cử sớm tại các khu vực miền núi, biên giới thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân, dù ở những nơi xa xôi nhất. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra dân chủ, đúng luật và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Các cử tri tại xã Huồi Tụ đọc kỹ lá phiếu để thực hiện việc bầu cử.