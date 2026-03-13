Từ miền núi đến xã đảo, cử tri sẵn sàng cho ngày hội non sông

TPO - Những ngày này, khắp các địa phương từ vùng núi đến xã đảo xa bờ, không khí chuẩn bị cho ngày hội non sông diễn ra sôi nổi. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang được triển khai đồng bộ, khẩn trương.
Thanh Hóa phun khử khuẩn khu vực bỏ phiếu
Ngày 13/3, thông tin từ Trạm Y tế xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn phun khử khuẩn các khu vực bỏ phiếu thuộc 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các khu vực được khử khuẩn gồm: phòng bỏ phiếu, nơi tiếp đón cử tri, hành lang, lối ra vào và các vị trí thường xuyên có đông người qua lại. Lực lượng y tế địa phương cũng phối hợp với các tổ bầu cử kiểm tra, rà soát lại điều kiện vệ sinh môi trường tại các điểm bỏ phiếu, kịp thời hướng dẫn các biện pháp giữ gìn vệ sinh, phòng ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 1.112 đơn vị bầu cử cấp xã, 3.411 khu vực bỏ phiếu với 3.411 tổ bầu cử và 48.329 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử, tổng số gần ba triệu cử tri. (Phạm Trường)