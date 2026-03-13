Từ miền núi đến xã đảo, cử tri sẵn sàng cho ngày hội non sông

Thanh Hóa phun khử khuẩn khu vực bỏ phiếu

Ngày 13/3, thông tin từ Trạm Y tế xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn phun khử khuẩn các khu vực bỏ phiếu thuộc 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực miền núi Thanh Hóa được chuẩn bị khẩn trương, đầy đủ. Ảnh: H.Thủy.

Các khu vực được khử khuẩn gồm: phòng bỏ phiếu, nơi tiếp đón cử tri, hành lang, lối ra vào và các vị trí thường xuyên có đông người qua lại. Lực lượng y tế địa phương cũng phối hợp với các tổ bầu cử kiểm tra, rà soát lại điều kiện vệ sinh môi trường tại các điểm bỏ phiếu, kịp thời hướng dẫn các biện pháp giữ gìn vệ sinh, phòng ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 1.112 đơn vị bầu cử cấp xã, 3.411 khu vực bỏ phiếu với 3.411 tổ bầu cử và 48.329 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử, tổng số gần ba triệu cử tri. (Phạm Trường)