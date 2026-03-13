Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Từ miền núi đến xã đảo, cử tri sẵn sàng cho ngày hội non sông

Duy Quốc

TPO - Những ngày này, khắp các địa phương từ vùng núi đến xã đảo xa bờ, không khí chuẩn bị cho ngày hội non sông diễn ra sôi nổi. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang được triển khai đồng bộ, khẩn trương.

tp-baucudn-10.jpg
Những ngày này, khắp các con đường, thôn làng tại các xã miền núi như A Vương, Đông Giang (TP. Đà Nẵng) được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, tạo nên không khí phấn khởi chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
tp-baucudn-9.jpg
Từ các tuyến đường trung tâm đến nhà sinh hoạt cộng đồng, cờ Tổ quốc, băng rôn, pano tuyên truyền được treo trang trọng, góp phần tạo nên không khí phấn khởi, rộn ràng trong nhân dân.
tp-baucudn-3.jpg
Các điểm bỏ phiếu tại các thôn trên địa bàn xã như thôn R’Cung, thôn Atêếp (xã A Vương)… cờ hoa được trang trí rực rỡ, tạo không khí trang trọng hướng tới ngày bầu cử.
tp-baucudn-8.jpg
Danh sách cử tri và tiểu sử các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp đã được niêm yết công khai, rõ ràng và đầy đủ tại các điểm bỏ phiếu.
tp-baucu.jpg
Cử tri Alăng Lớp (thôn R’Cung, xã A Vương) cho biết ông đã tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên trước ngày bầu cử. “Là công dân ở xã A Vương, tôi nhận thức rõ đây vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những đại biểu có uy tín, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Tôi mong rằng những người được cử tri tin tưởng bầu chọn sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của đồng bào vùng cao”, ông chia sẻ.
tp-baucudn-4-9126.jpg
Tại thôn Atêếp (xã A Vương), cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng khắp các ngôi nhà, tuyến đường, tạo nên không khí rộn ràng, phấn khởi hướng về ngày hội non sông.
tp-baucudn-7.jpg
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã A Vương, ông Briu Quân, cho biết địa phương đã xây dựng các phương án dự phòng cho những khu vực xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, thông tin liên lạc còn hạn chế; đồng thời chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử.
tp-baucudn-2.jpg
Không chỉ ở miền núi, tại xã đảo Tam Hải (TP. Đà Nẵng), dọc các trục đường bê tông ven biển, cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay rực rỡ. Hệ thống pano, áp phích tuyên truyền được dựng trang trọng từ bến phà Tam Quang đến các khu dân cư, tạo nên không khí náo nức, phấn khởi khắp xã đảo.
tp-baucudn-1.jpg
Ông Huỳnh Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tam Hải, cho biết địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vì vậy khâu niêm yết danh sách cử tri được thực hiện công khai, minh bạch. Đặc biệt, với khoảng 250 cử tri là ngư dân thường xuyên đi biển, xã đã phân công cán bộ bám sát địa bàn, nắm lịch tàu thuyền ra vào để vận động bà con sắp xếp thời gian về bờ tham gia bầu cử đúng quy định.
tp-baucudn-14.jpg
Với sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền cùng tinh thần trách nhiệm của cử tri, Đà Nẵng đang sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân, ngày mà mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn gửi gắm niềm tin vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Thanh Hóa phun khử khuẩn khu vực bỏ phiếu

Ngày 13/3, thông tin từ Trạm Y tế xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn phun khử khuẩn các khu vực bỏ phiếu thuộc 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực miền núi Thanh Hóa được chuẩn bị khẩn trương, đầy đủ. Ảnh: H.Thủy.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực miền núi Thanh Hóa được chuẩn bị khẩn trương, đầy đủ. Ảnh: H.Thủy.

Các khu vực được khử khuẩn gồm: phòng bỏ phiếu, nơi tiếp đón cử tri, hành lang, lối ra vào và các vị trí thường xuyên có đông người qua lại. Lực lượng y tế địa phương cũng phối hợp với các tổ bầu cử kiểm tra, rà soát lại điều kiện vệ sinh môi trường tại các điểm bỏ phiếu, kịp thời hướng dẫn các biện pháp giữ gìn vệ sinh, phòng ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 1.112 đơn vị bầu cử cấp xã, 3.411 khu vực bỏ phiếu với 3.411 tổ bầu cử và 48.329 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử, tổng số gần ba triệu cử tri. (Phạm Trường)

Duy Quốc
#bầu cử #Đà Nẵng #ngày hội non sông #xã đảo #miền núi #bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI #nhân dân phấn khởi

