Tông vào cửa xả hồ chứa nước, người đàn ông rơi xuống vực tử vong

TPO - Một người đàn ông ở Đắk Lắk điều khiển xe máy lưu thông qua khu vực hồ chứa nước Krông Búk Hạ, bất ngờ tông vào cửa xả. Cú va chạm khiến nạn nhân rơi xuống khu vực cửa xả, tử vong.

Ngày 13/3, lãnh đạo UBND xã Ea Kly (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 12/3, anh Đ.V.T. (SN 1983, trú xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy BKS 47M1-461.47 lưu thông theo hướng từ xã Ea Kar đi xã Ea Phê.

Khi đến khu vực bờ hồ đập chứa nước Krông Búk Hạ (thuộc thôn 4, xã Ea Kly), xe máy do anh T. điều khiển bất ngờ tông vào bên trái cửa xả nước. Cú va chạm khiến anh T. rơi xuống khu vực cửa xả sâu khoảng 5m, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy mắc lại trên lan can cầu.

tienphong.jpg
Chiếc xe máy của nạn nhân mắc lại trên lan can cầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Ea Kly đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Huỳnh Thủy
