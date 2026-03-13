Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tuyến cao tốc nội thị 4-6 làn xe kết nối trung tâm Đà Nẵng đến Chu Lai chạy qua những khu vực nào?

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thống nhất hướng tuyến, quy mô mặt cắt ngang tuyến đường đô thị tốc độ cao kết nối nhanh khu vực Trung tâm thành phố với Khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ - Chu Lai). Dự kiến đầu tư trước mắt từ 4-6 làn xe và mở rộng hoàn chỉnh khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Ngày 13/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kết luận của Chủ tịch UBND thành phố về việc triển khai các công trình, dự án giao thông trọng điểm, trong đó có tuyến đường đô thị tốc độ cao phía Đông kết nối trung tâm thành phố với Nam Hội An và Chu Lai.

chu-lai.jpg
Đà Nẵng sẽ hình thành tuyến đường đô thị tốc độ cao kết nối trung tâm đến Chu Lai.

Theo kết luận, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn thống nhất sự cần thiết đầu tư tuyến đường đô thị tốc độ cao nhằm kết nối nhanh khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ – Chu Lai). Lãnh đạo thành phố cơ bản thống nhất hướng tuyến và quy mô mặt cắt ngang tuyến đường theo đề xuất của Sở Xây dựng và Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố.

Về phương án đầu tư, dự án có thể được phân kỳ. Trước mắt nghiên cứu xây dựng từ 4–6 làn xe, khi lưu lượng phương tiện tăng cao sẽ đầu tư hoàn chỉnh toàn bộ mặt cắt theo quy hoạch.

Đối với phương án quy hoạch các vị trí TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng), lãnh đạo thành phố yêu cầu tính toán kỹ quy mô từng khu vực để khai thác hiệu quả, phù hợp điều kiện địa hình và hiện trạng dân cư. Việc quy hoạch sử dụng đất tại các khu vực TOD cần ưu tiên những nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, tận dụng lợi thế hướng ra sông Trường Giang.

Thành phố cũng lưu ý nghiên cứu quy hoạch các tuyến kết nối giữa các khu chức năng của trung tâm đô thị. Công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện đồng bộ trên toàn tuyến đường và các khu vực TOD theo quy hoạch.

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên cập nhật hướng tuyến, mặt cắt ngang vào quy hoạch thành phố và các quy hoạch liên quan; Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên làm chủ đầu tư dự án, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định.

Phương án đầu tư cần được nghiên cứu đồng bộ giữa tuyến đường và các khu phát triển đô thị dọc tuyến, bao gồm các khu vực TOD, trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng (PIIP) đã đề xuất một số phương án xây dựng tuyến đường và kiến nghị lựa chọn phương án 1. Phương án này cơ bản bám theo quy hoạch giao thông của tỉnh Quảng Nam (cũ), đồng thời điều chỉnh cục bộ một số vị trí để thuận lợi cho kết nối và xây dựng công trình.

Theo đề xuất trên, tuyến cao tốc nội thị Đà Nẵng gồm hai đoạn.

Đoạn 1 tuyến bám theo đường Lê Văn Hiến hiện trạng đến nút giao Phạm Như Xương, sau đó mở tuyến mới đi về phía Tây sông Trường Giang đến nút giao Bình Sa và đường ĐT 619. Tổng chiều dài khoảng 46,9 km, trong đó đoạn trùng với đường Lê Văn Hiến hiện trạng khoảng 9,5 km.

Đoạn 2 hướng tuyến cơ bản đi theo đường ĐT 619 (đường ven biển 129) hiện trạng để nâng cấp, mở rộng thành tuyến đường đô thị tốc độ cao. Nền đường sẽ được mở rộng hai bên để dự trữ quỹ đất cho nâng cấp trong tương lai, đồng thời bố trí đường gom và dải cây xanh cách ly. Tổng chiều dài khoảng 41,8 km.

Tuyến đường khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm Đà Nẵng với khu vực Tam Kỳ – Chu Lai, đồng thời mở ra không gian phát triển đô thị mới dọc hành lang phía Đông thành phố.

Hoài Văn
#Đà Nẵng #đường cao tốc #giao thông #Chu Lai #quy hoạch #Khu kinh tế Chu Lai #Phạm Đức Ấn

Xem thêm

Cùng chuyên mục