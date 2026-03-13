Tuyến cao tốc nội thị 4-6 làn xe kết nối trung tâm Đà Nẵng đến Chu Lai chạy qua những khu vực nào?

TPO - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thống nhất hướng tuyến, quy mô mặt cắt ngang tuyến đường đô thị tốc độ cao kết nối nhanh khu vực Trung tâm thành phố với Khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ - Chu Lai). Dự kiến đầu tư trước mắt từ 4-6 làn xe và mở rộng hoàn chỉnh khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Ngày 13/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kết luận của Chủ tịch UBND thành phố về việc triển khai các công trình, dự án giao thông trọng điểm, trong đó có tuyến đường đô thị tốc độ cao phía Đông kết nối trung tâm thành phố với Nam Hội An và Chu Lai.

Đà Nẵng sẽ hình thành tuyến đường đô thị tốc độ cao kết nối trung tâm đến Chu Lai.

Theo kết luận, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn thống nhất sự cần thiết đầu tư tuyến đường đô thị tốc độ cao nhằm kết nối nhanh khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ – Chu Lai). Lãnh đạo thành phố cơ bản thống nhất hướng tuyến và quy mô mặt cắt ngang tuyến đường theo đề xuất của Sở Xây dựng và Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố.

Về phương án đầu tư, dự án có thể được phân kỳ. Trước mắt nghiên cứu xây dựng từ 4–6 làn xe, khi lưu lượng phương tiện tăng cao sẽ đầu tư hoàn chỉnh toàn bộ mặt cắt theo quy hoạch.

Đối với phương án quy hoạch các vị trí TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng), lãnh đạo thành phố yêu cầu tính toán kỹ quy mô từng khu vực để khai thác hiệu quả, phù hợp điều kiện địa hình và hiện trạng dân cư. Việc quy hoạch sử dụng đất tại các khu vực TOD cần ưu tiên những nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, tận dụng lợi thế hướng ra sông Trường Giang.

Thành phố cũng lưu ý nghiên cứu quy hoạch các tuyến kết nối giữa các khu chức năng của trung tâm đô thị. Công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện đồng bộ trên toàn tuyến đường và các khu vực TOD theo quy hoạch.

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên cập nhật hướng tuyến, mặt cắt ngang vào quy hoạch thành phố và các quy hoạch liên quan; Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên làm chủ đầu tư dự án, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định.

Phương án đầu tư cần được nghiên cứu đồng bộ giữa tuyến đường và các khu phát triển đô thị dọc tuyến, bao gồm các khu vực TOD, trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng (PIIP) đã đề xuất một số phương án xây dựng tuyến đường và kiến nghị lựa chọn phương án 1. Phương án này cơ bản bám theo quy hoạch giao thông của tỉnh Quảng Nam (cũ), đồng thời điều chỉnh cục bộ một số vị trí để thuận lợi cho kết nối và xây dựng công trình.

Theo đề xuất trên, tuyến cao tốc nội thị Đà Nẵng gồm hai đoạn.

Đoạn 1 tuyến bám theo đường Lê Văn Hiến hiện trạng đến nút giao Phạm Như Xương, sau đó mở tuyến mới đi về phía Tây sông Trường Giang đến nút giao Bình Sa và đường ĐT 619. Tổng chiều dài khoảng 46,9 km, trong đó đoạn trùng với đường Lê Văn Hiến hiện trạng khoảng 9,5 km.

Đoạn 2 hướng tuyến cơ bản đi theo đường ĐT 619 (đường ven biển 129) hiện trạng để nâng cấp, mở rộng thành tuyến đường đô thị tốc độ cao. Nền đường sẽ được mở rộng hai bên để dự trữ quỹ đất cho nâng cấp trong tương lai, đồng thời bố trí đường gom và dải cây xanh cách ly. Tổng chiều dài khoảng 41,8 km.

Tuyến đường khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm Đà Nẵng với khu vực Tam Kỳ – Chu Lai, đồng thời mở ra không gian phát triển đô thị mới dọc hành lang phía Đông thành phố.