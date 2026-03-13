Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

KHÁNH HÒA:

Vẻ đẹp cổ kính của tháp Po Klong Garai hơn 700 tuổi trên đồi Trầu

Thái Lâm - Hồ Nam

TPO - Sừng sững trên đồi Trầu, quần thể tháp Po Klong Garai là một trong những công trình kiến trúc Chăm cổ tiêu biểu còn lại ở miền Trung. Trải qua hơn 700 năm, cụm tháp vẫn giữ được vẻ cổ kính, trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc và điểm đến ấn tượng của du khách khi ghé vùng đất Ninh Thuận xưa.

Tận thấy tháp Po Klong Garai hơn 700 tuổi trên đồi Trầu.
tp-1.jpg
Tọa lạc trên đồi Trầu tại phường Đô Vinh (tỉnh Khánh Hòa﻿), quần thể tháp Po Klong Garai được xem là một trong những công trình kiến trúc Chăm cổ tiêu biểu còn lại ở miền Trung.
tp-20.jpg
tp-6.jpg
Công trình được xây dựng vào cuối thế kỷ 13 và đầu thế kỷ 14 để thờ vua Po Klong Garai - vị vua có nhiều đóng góp trong việc phát triển thủy lợi và nông nghiệp cho vương quốc Champa xưa.
tp-27.jpg
tp-3.jpg
tp-2.jpg
Trải qua hơn 700 năm, cụm tháp vẫn giữ được vẻ cổ kính và trở thành biểu tượng văn hóa của vùng đất tỉnh Ninh Thuận cũ.
tp-28.jpg
Quần thể tháp gồm 3 công trình chính: Tháp chính (Kalan), tháp cổng và tháp lửa. Trong đó, tháp chính (ở giữa) cao hơn 20m, được xây bằng gạch nung đỏ với kỹ thuật ghép gạch đặc trưng của người Chăm.
tp-5.jpg
tp-4.jpg
tp-8.jpg
Các chi tiết điêu khắc, hoa văn và tượng trang trí trên thân tháp thể hiện rõ nét nghệ thuật kiến trúc Champa cổ, phản ánh đời sống tín ngưỡng của cộng đồng Chăm qua nhiều thế kỷ.
tp-15.jpg
Bên cạnh đó còn có nhiều hiện vật như tượng bò thần Nandin, bia đá và các phù điêu mang đậm dấu ấn tín ngưỡng Ấn Độ giáo.
tp-26.jpg
Không chỉ là di tích kiến trúc, tháp Po Klong Garai còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa và tôn giáo quan trọng của người Chăm ở Ninh Thuận.
tp-21.jpg
Chị Dương My (du khách đến từ TP.HCM) chia sẻ, đây là lần đầu vợ chồng chị đến tham quan Tháp Po Klong Garai và thật sự ấn tượng với kiến trúc cổ kính của quần thể tháp.
tp-22.jpg
tp-30.jpg
"Đứng từ trên đồi Trầu có thể nhìn bao quát khu vực Phan Rang - Tháp Chàm, không gian rất đẹp và yên bình. Tôi cũng thích tìm hiểu thêm về văn hóa Chăm và chụp nhiều bức ảnh kỷ niệm tại đây", Dương My chia sẻ.
tp-11.jpg
tp-10.jpg
Du khách thích thú check-in, lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng khi tham quan tháp Po Klong Garai.
tp-7.jpg
tp-16.jpg
tp-17.jpg
Ngày nay, tháp Po Klong Garai không chỉ là biểu tượng văn hóa của vùng đất Ninh Thuận mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.
tp.jpg
tp-23.jpg
tp-18.jpg
Du khách Hàn Quốc tạo dáng chụp ảnh lưu niệm khi tham quan.
tp-13.jpg
Với giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa đặc sắc, năm 1979, di tích này đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam.

Thái Lâm - Hồ Nam
