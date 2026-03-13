Vẻ đẹp cổ kính của tháp Po Klong Garai hơn 700 tuổi trên đồi Trầu

TPO - Sừng sững trên đồi Trầu, quần thể tháp Po Klong Garai là một trong những công trình kiến trúc Chăm cổ tiêu biểu còn lại ở miền Trung. Trải qua hơn 700 năm, cụm tháp vẫn giữ được vẻ cổ kính, trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc và điểm đến ấn tượng của du khách khi ghé vùng đất Ninh Thuận xưa.
Công trình được xây dựng vào cuối thế kỷ 13 và đầu thế kỷ 14 để thờ vua Po Klong Garai - vị vua có nhiều đóng góp trong việc phát triển thủy lợi và nông nghiệp cho vương quốc Champa xưa.
Trải qua hơn 700 năm, cụm tháp vẫn giữ được vẻ cổ kính và trở thành biểu tượng văn hóa của vùng đất tỉnh Ninh Thuận cũ.
Các chi tiết điêu khắc, hoa văn và tượng trang trí trên thân tháp thể hiện rõ nét nghệ thuật kiến trúc Champa cổ, phản ánh đời sống tín ngưỡng của cộng đồng Chăm qua nhiều thế kỷ.
"Đứng từ trên đồi Trầu có thể nhìn bao quát khu vực Phan Rang - Tháp Chàm, không gian rất đẹp và yên bình. Tôi cũng thích tìm hiểu thêm về văn hóa Chăm và chụp nhiều bức ảnh kỷ niệm tại đây", Dương My chia sẻ.
Du khách thích thú check-in, lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng khi tham quan tháp Po Klong Garai.
Ngày nay, tháp Po Klong Garai không chỉ là biểu tượng văn hóa của vùng đất Ninh Thuận mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.
Du khách Hàn Quốc tạo dáng chụp ảnh lưu niệm khi tham quan.
