KHÁNH HÒA: Vẻ đẹp cổ kính của tháp Po Klong Garai hơn 700 tuổi trên đồi Trầu

TPO - Sừng sững trên đồi Trầu, quần thể tháp Po Klong Garai là một trong những công trình kiến trúc Chăm cổ tiêu biểu còn lại ở miền Trung. Trải qua hơn 700 năm, cụm tháp vẫn giữ được vẻ cổ kính, trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc và điểm đến ấn tượng của du khách khi ghé vùng đất Ninh Thuận xưa.