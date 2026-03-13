Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quảng Ninh tạm đình chỉ 4 cán bộ phường do chậm xử lý hồ sơ hành chính

Hoàng Dương
TPO - Ngày 13/3, UBND phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời hạn 7 ngày đối với 4 cán bộ, công chức của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị vì để xảy ra chậm trễ trong tham mưu, xử lý thủ tục hành chính.

Quyết định trên do ông Mạc Trung Dũng, Chủ tịch UBND phường Tuần Châu ký ban hành sau đợt kiểm tra, rà soát công tác giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận chuyên môn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tuần Châu.

Những người bị tạm đình chỉ gồm ông Trần Đức Minh, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, cùng 3 chuyên viên là ông Nguyễn Thế Thiều, ông Phạm Ánh Dương và ông Lê Văn Trô. Thời gian áp dụng biện pháp tạm đình chỉ bắt đầu từ ngày 12/3.

Theo UBND phường Tuần Châu, quá trình kiểm tra cho thấy nhóm cán bộ trên chưa kịp thời tham mưu trong giải quyết hồ sơ, khiến một số thủ tục bị kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc và chất lượng thực thi nhiệm vụ của cơ quan.

Trong thời gian ông Trần Đức Minh tạm dừng công tác, việc điều hành Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được bàn giao cho cấp phó để bảo đảm hoạt động chuyên môn không bị gián đoạn.

Lãnh đạo UBND phường Tuần Châu cho biết việc tạm đình chỉ 4 cán bộ là bước xử lý nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức trong giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #đình chỉ cán bộ #thủ tục hành chính #Tuần Châu #công chức

