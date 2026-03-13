Quảng Ninh tạm đình chỉ 4 cán bộ phường do chậm xử lý hồ sơ hành chính

Quyết định trên do ông Mạc Trung Dũng, Chủ tịch UBND phường Tuần Châu ký ban hành sau đợt kiểm tra, rà soát công tác giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận chuyên môn.
Những người bị tạm đình chỉ gồm ông Trần Đức Minh, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, cùng 3 chuyên viên là ông Nguyễn Thế Thiều, ông Phạm Ánh Dương và ông Lê Văn Trô. Thời gian áp dụng biện pháp tạm đình chỉ bắt đầu từ ngày 12/3.
Theo UBND phường Tuần Châu, quá trình kiểm tra cho thấy nhóm cán bộ trên chưa kịp thời tham mưu trong giải quyết hồ sơ, khiến một số thủ tục bị kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc và chất lượng thực thi nhiệm vụ của cơ quan.
Trong thời gian ông Trần Đức Minh tạm dừng công tác, việc điều hành Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được bàn giao cho cấp phó để bảo đảm hoạt động chuyên môn không bị gián đoạn.
Lãnh đạo UBND phường Tuần Châu cho biết việc tạm đình chỉ 4 cán bộ là bước xử lý nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức trong giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.