Đình chỉ công tác cán bộ công an cửa khẩu xé vé máy bay của khách

Cán bộ công an cửa khẩu tại sân bay Phú Quốc đã bị Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đình chỉ công tác do xé vé máy bay của một du khách.

Tối 19/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã quyết định đình chỉ công tác đối với cán bộ công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (TP. Phú Quốc, Kiên Giang) do có hành vi xé thẻ lên máy bay của một du khách. Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết đã tiếp nhận thông tin về việc cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có hành vi xé thẻ lên máy bay của một thành viên gia đình nữ du khách Đài Loan (Trung Quốc) khi đang làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay quốc tế Phú Quốc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các cán bộ tham gia làm thủ tục xuất cảnh ngày 13/5/2025 tại Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định của ngành công an đối với các cá nhân liên quan. Trước đó, sau chuyến du lịch 6 ngày 5 đêm ở TP. Phú Quốc (Kiên Giang), một gia đình 4 người du khách Đài Loan đã ra cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để trở về nước hôm 13/5. Tuy nhiên, đi đến cổng ra máy bay, một nhân viên được cho là thuộc đơn vị xuất nhập cảnh có hành động thiếu lịch sự và đòi du khách làm thủ tục riêng cho từng người (kể cả 2 con nhỏ). Sau khi phải xếp hàng, chờ đợi lâu, gia đình du khách Đài Loan - Trung Quốc đã than phiền và bị nhân viên xuất nhập cảnh trong sân bay có hành động thiếu chuẩn mực khi xé boarding pass (hay còn gọi thẻ lên máy bay). Mặc dù được giải quyết, in lại cho du khách nhưng hành động của nhân viên ở sân bay Phú Quốc không để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt khách. Sau khi sự việc xảy ra, cán bộ xuất nhập cảnh ở sân bay Phú Quốc sau đó đã gửi thư xin lỗi đến gia đình du khách Đài Loan. Câu chuyện sau đó được nữ du khách chia sẻ trên mạng xã hội. Đại diện của cơ quan xuất nhập cảnh sân bay Phú Quốc đã thông qua công ty du lịch gửi lời xin lỗi đến nữ du khách nói trên và gia đình. Link gốc: https://vtv.vn/phap-luat/dinh-chi-cong-tac-can-bo-cong-an-cua-khau-vi-xe-ve-may-bay-cua-khach-20250520065054446.htm? Theo VTV.vn