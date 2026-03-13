Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bộ Công an sẽ làm đầu mối điều phối khi giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Xây dựng vừa hoàn thiện dự thảo quyết định bãi bỏ quyết định về hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG). Theo đó, Bộ Công an sẽ làm đầu mối, điều phối chung công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên cả nước.

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án và Quyết định bãi bỏ Quyết định 22/2017/QĐ-TTg về tổ chức, hoạt động của Ủy ban ATGTQG cũng như Ban ATGT các tỉnh, thành phố. Đến nay, cơ quan soạn thảo đã nhận được 41 văn bản góp ý từ các bộ, ngành, địa phương, trong đó có 20 đơn vị hoàn toàn thống nhất với nội dung dự thảo.

Để công tác quản lý không bị gián đoạn sau khi Ủy ban ATGTQG chấm dứt hoạt động, Bộ Xây dựng đã tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ nhằm xác định rõ nguyên tắc chuyển giao nhiệm vụ về các bộ, ngành và địa phương liên quan.

Đáng chú ý, Bộ Công an sẽ được giao làm cơ quan đầu mối giúp Chính phủ và Thủ tướng theo dõi, tổng hợp tình hình, đôn đốc và phối hợp liên ngành. Với chức năng quản lý nhà nước về trật tự ATGT đường bộ, Bộ Công an sẽ giữ vai trò nòng cốt trong việc tổng hợp số liệu tai nạn giao thông, phân tích nguyên nhân và tham mưu các giải pháp chỉ đạo điều hành kịp thời. Tờ trình của Bộ Xây dựng nhấn mạnh, sự thay đổi này sẽ giúp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và duy trì sự phối hợp chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông trong giai đoạn mới.

nhan-su-an-toan-gt.jpg
Bộ Công an sẽ làm đầu mối điều phối khi giải thể Ủy ban ATGTQG. Ảnh: Văn Ngân.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, dự thảo cũng đã làm rõ nội hàm "đầu mối, điều phối chung" để đảm bảo Bộ Công an không bổ sung hoặc thay thế chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành của các bộ, cơ quan liên quan khác.

Đối với lo ngại của các địa phương về việc tổ chức thực hiện ở cấp xã, phường có thể thiếu đồng bộ, dự thảo đã bổ sung quy định: Sau khi Ủy ban ATGTQG dừng hoạt động, Bộ Công an sẽ tham mưu Thủ tướng ban hành cơ chế phối hợp liên ngành phù hợp với mô hình mới. Việc này nhằm duy trì thống nhất đầu mối điều phối, tránh phát sinh cách hiểu và cách làm khác nhau giữa các địa phương.

Trong quá trình góp ý, có ý kiến đề nghị bổ sung vào dự thảo quyết định nội dung cho phép UBND các tỉnh, thành phố được quyết định thành lập Ban chỉ đạo về trật tự ATGT tại địa phương trong trường hợp cần thiết.

Phản hồi ý kiến này, Bộ Xây dựng cho biết, không cần thiết có nội dung này vì có thể dẫn đến trùng lặp quy định pháp luật. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành, UBND cấp tỉnh có quyền quyết định các biện pháp tổ chức thực hiện, bao gồm cả việc phân công cơ quan chủ trì và thành lập các tổ chức phối hợp liên ngành, để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên địa bàn.

Ủy ban ATGTQG được thành lập từ năm 1997, gần 30 năm qua đóng vai trò tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, Ủy ban ATGTQG và Ban ATGT địa phương vẫn thiếu thực quyền do chỉ là cơ quan phối hợp kiêm nhiệm, không phải cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Vì vậy, nhiều chỉ đạo chủ yếu mang tính nhắc nhở. Chức năng còn chồng lấn với các cơ quan chuyên ngành...

Lộc Liên
#Bộ Công an #Ủy ban An toàn giao thông #quản lý giao thông #an toàn đường bộ #phối hợp liên ngành

Xem thêm

Cùng chuyên mục