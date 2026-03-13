Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Đề xuất hỗ trợ người bị tai nạn lao động nặng 13 triệu đồng/vụ

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người lao động tử vong do tai nạn lao động sẽ hỗ trợ một lần bằng 30 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội, tương đương 19,5 triệu đồng/người. Trường hợp bị thương nặng do tai nạn lao động sẽ được hỗ trợ 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội, tương đương 13 triệu đồng/người/vụ.

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ đột xuất đối với người lao động bị tai nạn lao động (TNLĐ) trong các vụ TNLĐ chết người xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Theo UBND TP. Hà Nội, thành phố là nơi có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với số lượng lớn lao động làm việc.

Thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn, nhưng TNLĐ, đặc biệt là TNLĐ chết người vẫn diễn biến phức tạp.

Khi TNLĐ xảy ra, gia đình người bị nạn ngoài chịu tổn thất tinh thần, còn chịu các chi phí đột xuất như cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng, mai táng...

lao-dong3.jpg
Một vụ tai nạn lao động tại huyện Ba Vì (cũ)

Trong khi đó, nhiều gia đình ở tỉnh khác hoặc vùng sâu, vùng xa hoàn cảnh khó khăn; một số trường hợp bị TNLĐ làm việc theo hình thức thời vụ hoặc lao động tự do, chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc bảo hiểm TNLĐ tự nguyện.

Theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, người bị thương nặng do TNLĐ nghiêm trọng được hỗ trợ mức tối thiểu bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội; Hộ gia đình có người chết do TNLĐ nghiêm trọng được xem xét hỗ trợ chi phí mai táng tối thiểu bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Tại Hà Nội, theo Nghị quyết số 63/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố, từ 1/1/2026 mức chuẩn trợ giúp xã hội là 650.000 đồng/tháng.

Như vậy, hiện nay người bị thương nặng do TNLĐ được hỗ trợ 6,5 triệu đồng; trường hợp tử vong do TNLĐ được hỗ trợ chi phí mai táng 32,5 triệu đồng.

UBND thành phố cho rằng, mức hỗ trợ này còn thấp chưa đủ để bù đắp những chi phí thực tế phát sinh khi xảy ra TNLĐ chết người tại Hà Nội.

Từ thực tế trên, UBND TP. Hà Nội đề xuất mức hỗ trợ như sau: Đối với người lao động tử vong sẽ hỗ trợ một lần bằng 30 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội (tương đương 19,5 triệu đồng);

Người lao động bị thương nặng được hỗ trợ một lần bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội (tương đương 13 triệu đồng).

Đối với các vụ TNLĐ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng hoặc nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, UBND thành phố sẽ xem xét, quyết định mức hỗ trợ tối đa không quá 1,5 lần định mức trên.

Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2026 - 2030 là 11,86 tỷ đồng (tương đương khoảng 2,37 tỷ đồng/năm).

Đây là chính sách an sinh đặc thù của Hà Nội. Khoản hỗ trợ này không được khấu trừ vào các chế độ, chính sách mà người lao động được hưởng theo quy định pháp luật.

Dự kiến, UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề giữa năm 2026.

Thanh Hiếu
#Tai nạn lao động #Hỗ trợ #Nghị quyết #HĐND thành phố #Người lao động #Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục