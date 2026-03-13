Hà Nội: Đề xuất hỗ trợ người bị tai nạn lao động nặng 13 triệu đồng/vụ

TPO - Người lao động tử vong do tai nạn lao động sẽ hỗ trợ một lần bằng 30 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội, tương đương 19,5 triệu đồng/người. Trường hợp bị thương nặng do tai nạn lao động sẽ được hỗ trợ 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội, tương đương 13 triệu đồng/người/vụ.

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ đột xuất đối với người lao động bị tai nạn lao động (TNLĐ) trong các vụ TNLĐ chết người xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Theo UBND TP. Hà Nội, thành phố là nơi có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với số lượng lớn lao động làm việc.

Thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn, nhưng TNLĐ, đặc biệt là TNLĐ chết người vẫn diễn biến phức tạp.

Khi TNLĐ xảy ra, gia đình người bị nạn ngoài chịu tổn thất tinh thần, còn chịu các chi phí đột xuất như cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng, mai táng...

Một vụ tai nạn lao động tại huyện Ba Vì (cũ)

Trong khi đó, nhiều gia đình ở tỉnh khác hoặc vùng sâu, vùng xa hoàn cảnh khó khăn; một số trường hợp bị TNLĐ làm việc theo hình thức thời vụ hoặc lao động tự do, chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc bảo hiểm TNLĐ tự nguyện.

Theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, người bị thương nặng do TNLĐ nghiêm trọng được hỗ trợ mức tối thiểu bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội; Hộ gia đình có người chết do TNLĐ nghiêm trọng được xem xét hỗ trợ chi phí mai táng tối thiểu bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Tại Hà Nội, theo Nghị quyết số 63/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố, từ 1/1/2026 mức chuẩn trợ giúp xã hội là 650.000 đồng/tháng.

Như vậy, hiện nay người bị thương nặng do TNLĐ được hỗ trợ 6,5 triệu đồng; trường hợp tử vong do TNLĐ được hỗ trợ chi phí mai táng 32,5 triệu đồng.

UBND thành phố cho rằng, mức hỗ trợ này còn thấp chưa đủ để bù đắp những chi phí thực tế phát sinh khi xảy ra TNLĐ chết người tại Hà Nội.

Từ thực tế trên, UBND TP. Hà Nội đề xuất mức hỗ trợ như sau: Đối với người lao động tử vong sẽ hỗ trợ một lần bằng 30 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội (tương đương 19,5 triệu đồng);

Người lao động bị thương nặng được hỗ trợ một lần bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội (tương đương 13 triệu đồng).

Đối với các vụ TNLĐ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng hoặc nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, UBND thành phố sẽ xem xét, quyết định mức hỗ trợ tối đa không quá 1,5 lần định mức trên.

Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2026 - 2030 là 11,86 tỷ đồng (tương đương khoảng 2,37 tỷ đồng/năm).

Đây là chính sách an sinh đặc thù của Hà Nội. Khoản hỗ trợ này không được khấu trừ vào các chế độ, chính sách mà người lao động được hưởng theo quy định pháp luật.

Dự kiến, UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề giữa năm 2026.