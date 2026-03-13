Hà Nội đặt mục tiêu thành phố toàn cầu, thu nhập gần 100.000 USD/người

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có thể đóng góp ý kiến đối với đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô, định hướng phát triển dài hạn với tầm nhìn 100 năm. Thời gian tiếp nhận ý kiến đóng góp diễn ra từ ngày 12/3 đến 23/3.

TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô, định hướng phát triển dài hạn với tầm nhìn 100 năm. Thời gian tiếp nhận ý kiến đóng góp diễn ra từ ngày 12/3 đến 23/3.

Theo dự thảo, phạm vi quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính của Hà Nội với tổng diện tích tự nhiên khoảng 335.984ha, tương đương 3.359,84km².

Dự báo dân số của Hà Nội năm 2025 là 9,05 triệu người, năm 2030 là 11,5-12 triệu người, năm 2035 là 12-14 triệu người, năm 2045 là 15-16 triệu người, năm 2065 là 17-19 triệu người, sau năm 2065 cơ bản giữ và đảm bảo quy mô dân số dưới 20 triệu người.

650822835-1342141331288991-8684777436527086309-n.jpg
Định hướng không gian phát triển trong bản quy hoạch. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Hà Nội định hướng kịch bản tăng trưởng được lựa chọn là giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt trên 12.000 USD.

Giai đoạn 2031-2035, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11 %/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2035 đạt khoảng 18.800 USD.

Giai đoạn 2036-2045, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 11%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2045 đạt khoảng 42.000 USD.

Giai đoạn 2046-2065, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 5%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2065 đạt khoảng 95.000 USD.

Hà Nội dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2035 là 14.312.000 tỷ đồng, giai đoạn 2036-2045 là 48.091.000 tỷ đồng, giai đoạn 2046-2065 là 226.236.000 tỷ đồng.

649824232-1342141381288986-7896555978116688369-n.jpg
9 trục không gian trong định hướng phát triển của TP Hà Nội. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Theo dự thảo, mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội là thủ đô "văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc", xanh, thông minh; hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế toàn diện; trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn bậc nhất; là trung tâm kinh tế, dịch vụ tài chính thương mại quan trọng cấp quốc gia.

Đồng thời, Hà Nội là trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương; trung tâm nghiên cứu, phát triển các ngành công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo; giữ vai trò dẫn dắt vùng, hạt nhân trong các chuỗi liên kết giá trị quốc gia, khu vực và toàn cầu; bảo đảm chính trị - xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc.

Mục tiêu đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hội tụ tri thức và công nghệ; có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc; là nơi đáng đến và đáng sống, ngang tầm với thủ đô các nước phát triển châu Á.

Mục tiêu đến năm 2065, Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu; ngang tầm với thủ đô các nước phát triển trên thế giới, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới.

Tầm nhìn 100 năm, Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, đại đô thị văn hiến - thông minh - sáng tạo - sinh thái tiêu biểu trên thế giới.

Về tái cấu trúc đô thị, Hà Nội dự kiến tái cấu trúc mô hình phát triển thủ đô theo hướng đô thị đa cực, đa trung tâm, gắn với cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, nhằm phân bố hợp lý dân cư, không gian sản xuất, dịch vụ và hạ tầng.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm cũng xác lập 9 trục không gian quan trọng phát triển đô thị, kinh tế. So với quy hoạch chung Thủ đô được phê duyệt cuối năm 2024 với 5 trục không gian quan trọng (sông Hồng; Hồ Tây - Ba Vì; Hồ Tây - Cổ Loa; Nhật Tân - Nội Bài; và trục Nam Hà Nội), đề án tổng thể bổ sung 4 trục. Mỗi trục sẽ có vai trò, nhiệm vụ riêng...

Trần Hoàng
